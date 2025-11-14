El Día de Acción de Gracias 2025 llega con la pregunta: ¿tocará celebrar con sol perfecto, frío soportable o un viaje marcado por retrasos y carreteras mojadas? Para millones de familias que ya planean vuelos, cenas y reencuentros, el nuevo pronóstico ofrece una pista clara: será un mosaico climático donde cada región vivirá su propia versión del feriado. Nada extremo, pero sí lo suficiente para cambiar planes o ajustarlos a tiempo.

Según The Old Farmer’s Almanac, que acaba de publicar su pronóstico extendido, el panorama nacional será variado. “Thanksgiving 2025 debería traer un nivel de interrupciones similar al del año pasado, aunque en áreas distintas”, explicó Carol Connare, editora del Almanac.

Predicciones para Thanksgiving 2025

El pronóstico general indica:

Cielos despejados en la Costa Este y el Sureste

Temperaturas más suaves de lo normal en el Medio Oeste

Condiciones más frías y húmedas en el Oeste

Nieve limitada a elevaciones altas y regiones del extremo norte

Esto significa que los retrasos aéreos e interrupciones de viajes serán mínimos en el Este, mientras que en el Noroeste del Pacífico y áreas montañosas podrían surgir demoras por lluvia o nieve ligera.

Pronóstico del tiempo para el Día de Acción de Gracias de 2025, basado en predicciones meteorológicas a largo plazo. | Crédito: The Old Farmer’s Almanac

Predicciones para Thanksgiving 2025 por regiones

Noreste y Corredor del Atlántico

Temperatura: Por debajo del promedio

Por debajo del promedio Condiciones: Cielo despejado a parcialmente nublado; nieve ligera en el norte de Nueva Inglaterra

Cielo despejado a parcialmente nublado; nieve ligera en el norte de Nueva Inglaterra Impacto: Bajo

El clima será ideal para actividades al aire libre, desde desfiles hasta caminatas en familia. Estados como Maine, Vermont y New Hampshire podrían ver algunos copos ligeros, mientras que desde Boston hasta Washington, D.C., el clima se mantendrá seco y soleado.

Mejores días de viaje: 23 y 26 de noviembre

23 y 26 de noviembre Atención: Mañanas heladas e hielo en zonas interiores

En Nueva Inglaterra, el pronóstico de Thanksgiving anticipa showers que podrían complicar los desplazamientos. | Crédito: AFP

Apalaches, Sureste y Florida

Temperatura: Normal a ligeramente superior

Normal a ligeramente superior Condiciones: Mayormente soleado, con tendencia a calentarse hacia mediados de semana

Mayormente soleado, con tendencia a calentarse hacia mediados de semana Impacto: Mínimo

La región de los Apalaches arrancará fría pero con cielos despejados. El Sureste disfrutará de sol suave, y Florida combinará mañanas frescas con tardes cálidas: perfecto para cenas al aire libre.

Mejores días de viaje: 25 de noviembre y Día de Acción de Gracias

25 de noviembre y Día de Acción de Gracias Atención: Neblina y frío leve al inicio de la semana

Medio Oeste, Grandes Lagos y Valle de Ohio

Temperatura: Más cálida de lo habitual

Más cálida de lo habitual Condiciones: Soleado con lluvias aisladas a mitad de semana

Soleado con lluvias aisladas a mitad de semana Impacto: Bajo a moderado

Ciudades como Chicago, Detroit y Cleveland tendrán días tranquilos y más templados de lo normal. En el Alto Medio Oeste podría aparecer nieve ligera, sin mayor impacto en carreteras ni aeropuertos.

Mejores días de viaje: 24 y 27 de noviembre

24 y 27 de noviembre Atención: Heladas matutinas y lluvias dispersas

Centro del país, Llanuras y Heartland

Temperatura: Superior al promedio

Superior al promedio Condiciones: Seco al inicio; lluvias ligeras al final de la semana

Seco al inicio; lluvias ligeras al final de la semana Impacto: Bajo

El Heartland disfrutará de cielos limpios y temperaturas agradables. En Texas y Oklahoma, el norte se mantendrá seco, mientras que en el sur podrían reaparecer lluvias aisladas.

Mejores días de viaje: 24 y 28 de noviembre

24 y 28 de noviembre Atención: Descensos bruscos de temperatura en las planicies del norte

Intermountain West y Montañas Rocosas

Temperatura: Bajo promedio

Bajo promedio Condiciones: Mezcla de lluvia y nieve

Mezcla de lluvia y nieve Impacto: Moderado a alto en zonas elevadas

Colorado, Utah, Idaho y Montana enfrentarán condiciones más invernales, especialmente en pasos montañosos. Se prevén retrasos por acumulación de nieve en altitudes elevadas.

Mejores días de viaje: 23 de noviembre

23 de noviembre Atención: Carreteras resbalosas y vientos fuertes

Suroeste y Zonas Desérticas

Temperatura: De templada a fresca

De templada a fresca Condiciones: Seco, con lluvias aisladas hacia finales de semana

Seco, con lluvias aisladas hacia finales de semana Impacto: Mínimo

Arizona, Nevada y Nuevo México tendrán algunos de los mejores climas del país para viajar: sol, estabilidad y pocos riesgos de interrupciones.

Mejores días de viaje: 24–26 de noviembre

24–26 de noviembre Atención: Noches frías y ráfagas de viento en áreas desérticas

Noroeste del Pacífico y Costa del Pacífico

Temperatura: Bajo el promedio

Bajo el promedio Condiciones: Lluvias amplias y aire frío

Lluvias amplias y aire frío Impacto: Moderado

Oregón y Washington recibirán lluvias persistentes. En California, un ambiente más frío y lloviznas intermitentes podrían complicar algunos vuelos, especialmente en el norte y zonas interiores.

Mejores días de viaje: 23 de noviembre

23 de noviembre Atención: Carreteras mojadas y retrasos en aeropuertos como Portland y Seattle

Alaska y Hawái

Alaska: Nieve frecuente, visibilidad limitada y caminos resbalosos.

Nieve frecuente, visibilidad limitada y caminos resbalosos. Hawái: Más fresco de lo normal, con lluvias breves en áreas expuestas al viento.

ESTADO CONDICIÓN PRIMARIA RIESGO DE VIAJE EN ACCIÓN DE GRACIAS Alaska Nieve, frío De moderado a alto Hawai Lluvias leves y breves Bajo Washington Lluvia, fresco Moderado California Lluvias y descenso de temperatura Moderado Texas Cálido, lluvias disperas en el sur Bajo Nueva York Frío, seco Bajo Florida Templado, soleado Bajo

Viajes para el Día de Acciónde Gracias 2025

La Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) estima que más de 57 millones de personas viajarán durante la semana de Thanksgiving, la mayor cifra en una década. Los aeropuertos más concurridos del país (Atlanta, Chicago O’Hare y Dallas–Fort Worth) probablemente evitarán tormentas fuertes, aunque Seattle, Denver y Salt Lake City podrían enfrentar retrasos moderados.

“Este es un año en el que la mayoría de los problemas vendrán del volumen, no del clima”, señaló Jim Cantore, meteorólogo de The Weather Channel.

