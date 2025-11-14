El Día de Acción de Gracias 2025 llega con la pregunta: ¿tocará celebrar con sol perfecto, frío soportable o un viaje marcado por retrasos y carreteras mojadas? Para millones de familias que ya planean vuelos, cenas y reencuentros, el nuevo pronóstico ofrece una pista clara: será un mosaico climático donde cada región vivirá su propia versión del feriado. Nada extremo, pero sí lo suficiente para cambiar planes o ajustarlos a tiempo.
Según The Old Farmer’s Almanac, que acaba de publicar su pronóstico extendido, el panorama nacional será variado. “Thanksgiving 2025 debería traer un nivel de interrupciones similar al del año pasado, aunque en áreas distintas”, explicó Carol Connare, editora del Almanac.
Predicciones para Thanksgiving 2025
El pronóstico general indica:
- Cielos despejados en la Costa Este y el Sureste
- Temperaturas más suaves de lo normal en el Medio Oeste
- Condiciones más frías y húmedas en el Oeste
- Nieve limitada a elevaciones altas y regiones del extremo norte
Esto significa que los retrasos aéreos e interrupciones de viajes serán mínimos en el Este, mientras que en el Noroeste del Pacífico y áreas montañosas podrían surgir demoras por lluvia o nieve ligera.
Predicciones para Thanksgiving 2025 por regiones
Noreste y Corredor del Atlántico
- Temperatura: Por debajo del promedio
- Condiciones: Cielo despejado a parcialmente nublado; nieve ligera en el norte de Nueva Inglaterra
- Impacto: Bajo
El clima será ideal para actividades al aire libre, desde desfiles hasta caminatas en familia. Estados como Maine, Vermont y New Hampshire podrían ver algunos copos ligeros, mientras que desde Boston hasta Washington, D.C., el clima se mantendrá seco y soleado.
- Mejores días de viaje: 23 y 26 de noviembre
- Atención: Mañanas heladas e hielo en zonas interiores
Apalaches, Sureste y Florida
- Temperatura: Normal a ligeramente superior
- Condiciones: Mayormente soleado, con tendencia a calentarse hacia mediados de semana
- Impacto: Mínimo
La región de los Apalaches arrancará fría pero con cielos despejados. El Sureste disfrutará de sol suave, y Florida combinará mañanas frescas con tardes cálidas: perfecto para cenas al aire libre.
- Mejores días de viaje: 25 de noviembre y Día de Acción de Gracias
- Atención: Neblina y frío leve al inicio de la semana
Medio Oeste, Grandes Lagos y Valle de Ohio
- Temperatura: Más cálida de lo habitual
- Condiciones: Soleado con lluvias aisladas a mitad de semana
- Impacto: Bajo a moderado
Ciudades como Chicago, Detroit y Cleveland tendrán días tranquilos y más templados de lo normal. En el Alto Medio Oeste podría aparecer nieve ligera, sin mayor impacto en carreteras ni aeropuertos.
- Mejores días de viaje: 24 y 27 de noviembre
- Atención: Heladas matutinas y lluvias dispersas
Centro del país, Llanuras y Heartland
- Temperatura: Superior al promedio
- Condiciones: Seco al inicio; lluvias ligeras al final de la semana
- Impacto: Bajo
El Heartland disfrutará de cielos limpios y temperaturas agradables. En Texas y Oklahoma, el norte se mantendrá seco, mientras que en el sur podrían reaparecer lluvias aisladas.
- Mejores días de viaje: 24 y 28 de noviembre
- Atención: Descensos bruscos de temperatura en las planicies del norte
Intermountain West y Montañas Rocosas
- Temperatura: Bajo promedio
- Condiciones: Mezcla de lluvia y nieve
- Impacto: Moderado a alto en zonas elevadas
Colorado, Utah, Idaho y Montana enfrentarán condiciones más invernales, especialmente en pasos montañosos. Se prevén retrasos por acumulación de nieve en altitudes elevadas.
- Mejores días de viaje: 23 de noviembre
- Atención: Carreteras resbalosas y vientos fuertes
Suroeste y Zonas Desérticas
- Temperatura: De templada a fresca
- Condiciones: Seco, con lluvias aisladas hacia finales de semana
- Impacto: Mínimo
Arizona, Nevada y Nuevo México tendrán algunos de los mejores climas del país para viajar: sol, estabilidad y pocos riesgos de interrupciones.
- Mejores días de viaje: 24–26 de noviembre
- Atención: Noches frías y ráfagas de viento en áreas desérticas
Noroeste del Pacífico y Costa del Pacífico
- Temperatura: Bajo el promedio
- Condiciones: Lluvias amplias y aire frío
- Impacto: Moderado
Oregón y Washington recibirán lluvias persistentes. En California, un ambiente más frío y lloviznas intermitentes podrían complicar algunos vuelos, especialmente en el norte y zonas interiores.
- Mejores días de viaje: 23 de noviembre
- Atención: Carreteras mojadas y retrasos en aeropuertos como Portland y Seattle
Alaska y Hawái
- Alaska: Nieve frecuente, visibilidad limitada y caminos resbalosos.
- Hawái: Más fresco de lo normal, con lluvias breves en áreas expuestas al viento.
|ESTADO
|CONDICIÓN PRIMARIA
|RIESGO DE VIAJE EN ACCIÓN DE GRACIAS
|Alaska
|Nieve, frío
|De moderado a alto
|Hawai
|Lluvias leves y breves
|Bajo
|Washington
|Lluvia, fresco
|Moderado
|California
|Lluvias y descenso de temperatura
|Moderado
|Texas
|Cálido, lluvias disperas en el sur
|Bajo
|Nueva York
|Frío, seco
|Bajo
|Florida
|Templado, soleado
|Bajo
Viajes para el Día de Acciónde Gracias 2025
La Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) estima que más de 57 millones de personas viajarán durante la semana de Thanksgiving, la mayor cifra en una década. Los aeropuertos más concurridos del país (Atlanta, Chicago O’Hare y Dallas–Fort Worth) probablemente evitarán tormentas fuertes, aunque Seattle, Denver y Salt Lake City podrían enfrentar retrasos moderados.
“Este es un año en el que la mayoría de los problemas vendrán del volumen, no del clima”, señaló Jim Cantore, meteorólogo de The Weather Channel.
