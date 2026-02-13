Febrero en Nueva York no suele dar tregua: el frío se siente desde que sales del building por la mañana hasta que vuelves tarde en la noche después del trabajo, del turno extra o de una cita improvisada en Queens, el Bronx o el Alto Manhattan, y este 14 de febrero no será la excepción para quienes viven, estudian o trabajan en la ciudad, aunque la buena noticia es que no será de la misma magnitud que los fines de semana anterior. En una fecha como San Valentín, cuando muchos neoyorquinos hispanos planean cenas en restaurantes de Jackson Heights, paseos por Central Park, una caminata por el Puente de Brooklyn o simplemente un chocolate caliente en la esquina de su bodega de confianza, el clima termina definiendo si te animas a salir o prefieres quedarte en casa haciendo videollamada. Para este año, los modelos apuntan a un panorama invernal clásico, con temperaturas frías, pero dentro de lo normal y sin señales de tormentas severas, lo que da algo de tranquilidad a quienes ya tienen reservaciones o compraron boletos para un show en Midtown. De acuerdo con proyecciones de servicios como Weather Underground y reportes del National Weather Service, el fin de semana luce frío y relativamente estable el sábado, con más nubes y mayor probabilidad de lluvia hacia el domingo.

Si estás pensando en celebrar el 14 de febrero en la Gran Manzana, ya sea con una cena en el barrio, un paseo por Times Square o una salida nocturna después del turno en el restaurante o en la construcción, el clima acompañará siempre que te abrigues bien y tengas en cuenta que el frío será constante, especialmente en la mañana y la noche.

SÁBADO 14 DE FEBRERO: FRÍO, PERO MAYORMENTE ESTABLE

El Día de San Valentín caerá en un sábado marcado por temperaturas típicas de febrero, con ambiente invernal, pero sin grandes sobresaltos. No se anticipan grandes temporales ni nevadas intensas como las semanas previas, lo que ya es una buena noticia para quienes tienen reservas en restaurantes, quieren caminar por Central Park, pasar por el Oculus o aprovechar descuentos de última hora en tiendas de Manhattan.

Panorama general del sábado:

Franja horaria Cielo Temperatura Precipitación Viento Madrugada (00:00–06:00) Parcialmente nublado a despejado -2 °C a -4 °C 0–5% 5–10 mph del noroeste Mañana (06:00–12:00) Mayormente soleado -3 °C a 3 °C 0–10% 5–10 mph del oeste Tarde (12:00–18:00) Parcialmente soleado Máx. 4–5 °C 5–15% 5–10 mph Noche (18:00–24:00) Despejado a parcialmente nublado -1 °C a -3 °C 0–10% Brisa suave

En palabras sencillas: será un día frío, con máxima cercana a los 5 °C (alrededor de 41 °F) y mínima bajo cero, dentro del rango medio de febrero en la ciudad. La sensación térmica puede ser algo más baja en la mañana y la noche, especialmente por la brisa ligera del noroeste, pero nada fuera de lo habitual para esta época del año, cuando los valores suelen moverse entre -3 °C y 3 °C.

Si planeas caminar por zonas como Central Park, el Hudson River Park o darte una vuelta por Dumbo para tomarte fotos al atardecer con el skyline de fondo, conviene llevar abrigo grueso, guantes y bufanda. También es recomendable usar calzado cómodo y cerrado, ideal si vas a combinar la cita con trayectos en subway o caminatas desde la estación hasta tu destino, algo muy común para quienes viven en barrios como Washington Heights, Corona o Sunset Park.

Una pareja besándose en Nueva York en plena tormenta invernal. Para San Valentín hará mucho frío, pero no hay grandes probabilidades de nieve o lluvia (Foto: AFP)

DOMINGO 15 DE FEBRERO: MÁS NUBES Y POSIBLE LLUVIA Y NIEVE

El domingo mostrará un cambio gradual en las condiciones, con un ambiente algo más húmedo y gris. Sin llegar a ser un evento extremo, sí se espera mayor nubosidad y un incremento en la probabilidad de lluvia, con mezcla de nieve hacia la noche y temperaturas dentro del promedio de febrero.

Así evolucionará el día:

Franja horaria Cielo Temperatura Precipitación Viento Madrugada (00:00–06:00) Parcialmente nublado Cerca de 0 °C 10–20% 5–10 mph Mañana (06:00–12:00) Mayormente nublado 3–5 °C 20–30% 5–10 mph del este Tarde (12:00–18:00) Nublado con chubascos Máx. 7 °C ~40% 5–10 mph Noche (18:00–24:00) Nublado, lluvia y nieve ligera 1–2 °C ~60% 5–10 mph del noreste

Durante la tarde podrían desarrollarse lluvias dispersas, y hacia la noche la precipitación podría mezclarse con algunos copos de nieve, algo común en febrero cuando las temperaturas se mueven alrededor del punto de congelación. No se anticipa, por ahora, una tormenta de nieve fuerte ni acumulaciones significativas, pero sí un ambiente más húmedo, gris y resbaloso en calles y aceras.

Para quienes trabajan en delivery, conducen por aplicaciones o dependen del subway y los buses para moverse entre boroughs, será clave salir con tiempo extra y revisar actualizaciones del pronóstico en la mañana, por si cambia la intensidad de la lluvia o la mezcla con nieve hacia la noche.

Para el domingo 15 se espera un clima más frío en Nueva York con posibles lluvias o nevadas (Foto: AP)

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA TUS PLANES?

Sábado 14: ideal para planes al aire libre, siempre que se vaya bien abrigado, ya sea un paseo romántico por Central Park, fotos en Times Square o una caminata por el barrio después de cenar.

Domingo 15: mejor considerar espacios bajo techo o llevar paraguas, especialmente si tienes brunch, misa o reuniones familiares en Queens, el Bronx o Brooklyn.

Frío constante: las temperaturas estarán dentro del rango típico de febrero (entre -3 °C y 5 °C en promedio), por lo que no será una ola de frío histórica, pero sí un fin de semana invernal clásico.

Sin alertas severas: no hay avisos de tormentas intensas ni vientos peligrosos en el pronóstico base, aunque siempre es importante revisar las últimas actualizaciones del National Weather Service en las horas previas.

En conclusión, el Día de San Valentín en Nueva York se vivirá con frío invernal clásico, pero sin sobresaltos mayores, algo que permite mantener la mayoría de los planes sin grandes cambios. Si algo caracteriza a febrero en esta ciudad es precisamente esa mezcla de cielos despejados, cambios rápidos hacia la nubosidad y la posibilidad de que, de un momento a otro, el paraguas se vuelva protagonista al salir del trabajo o del subway. Lo importante será vestirse adecuadamente, proteger bien manos y cabeza, y estar atentos a posibles actualizaciones del pronóstico, especialmente para la noche del domingo.

Porque en Nueva York, incluso el frío forma parte del encanto de la temporada, y la comunidad hispana ya está acostumbrada a celebrar el amor entre abrigos, guantes, café caliente y el ruido constante de la ciudad que nunca duerme.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!