Los residentes de Nueva York deberán prepararse para un Día de Acción de Gracias marcado por las lluvias, el viento y posibles dificultades para viajar. Una potente tormenta avanzará desde la costa del Golfo de México hacia el noreste de Estados Unidos y tendrá entre sus principales zonas de impacto al área metropolitana de Nueva York. El fenómeno podría provocar ráfagas de hasta 40 millas por hora (64 km/h), precipitaciones durante la tarde y la noche, además de complicaciones en los aeropuertos y las carreteras.

“Existe un riesgo creciente de una tormenta importante y disruptiva que podría afectar los viajes aéreos y terrestres el miércoles y el propio Día de Acción de Gracias”, explicó Dan Pydynowski, meteorólogo de AccuWeather, al diario New York Post.

¿Cómo estará el clima en Nueva York durante Thanksgiving?

Según el especialista, el jueves comenzará con abundante nubosidad y el viento irá aumentando conforme avance la jornada. Las precipitaciones llegarán durante las últimas horas de la mañana y se espera una temperatura máxima cercana a los 50 °F (10 °C). Los vientos del noreste podrían alcanzar velocidades de entre 12 y 25 mph (19 y 40 km/h), con ráfagas que oscilarían entre 30 y 40 mph (48 y 64 km/h).

La lluvia sería “más constante e intensa durante la tarde y la noche”, señaló Pydynowski. Estas condiciones también podrían representar un inconveniente para el tradicional desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s, especialmente por la fuerza de las ráfagas de viento, que podrían afectar el desplazamiento de los enormes globos que forman parte del espectáculo.

El jueves se esperan lluvias más intensas durante la tarde y la noche, además de ráfagas de viento que podrían alcanzar las 40 mph. (Foto por KYLE MAZZA / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP)

¿Cuándo llegará la tormenta y qué zonas serán afectadas?

El sistema comenzará a desarrollarse en el Golfo de México el martes, avanzará hacia el norte a través del sureste del país durante el miércoles y llegará al noreste estadounidense durante la noche de ese día y el jueves.

Las condiciones más intensas de viento se esperan en las zonas costeras y playas comprendidas entre Carolina del Norte y el sur de Nueva Jersey.

El temporal también podría alterar las operaciones aéreas. Las lluvias fuertes, los vientos intensos y la nubosidad baja podrían ocasionar retrasos en los aeropuertos de Orlando y Miami el martes y miércoles, así como en los de Atlanta y Charlotte durante el miércoles.

Estas complicaciones podrían repercutir el jueves en los vuelos con destino a Nueva York, Washington D. C., Filadelfia y Boston.

Recomendaciones para quienes viajarán durante Thanksgiving

Ante este panorama, Pydynowski aconsejó a los pasajeros llegar con mayor anticipación al aeropuerto y consultar el estado de sus vuelos antes de salir de casa.

“Incluso en las zonas con buen clima, los aeropuertos estarán muy concurridos, así que reserva tiempo adicional”, recomendó el meteorólogo.

En cuanto a las temperaturas, el especialista considera que inicialmente la tormenta será demasiado cálida para provocar nevadas generalizadas; sin embargo, las zonas elevadas del norte del estado de Nueva York y el norte de Nueva Inglaterra podrían registrar nieve o hielo hacia el final del jueves y durante la noche.

Para quienes tengan previsto conducir, aconsejó salir temprano, evitar las horas de mayor tráfico y llevar en el vehículo un kit de emergencia para el invierno, además de agua y alimentos adicionales por si quedan atrapados en medio de las congestiones o el mal tiempo.