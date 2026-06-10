Las cámaras de luz roja siguen siendo una de las herramientas más utilizadas en Florida para vigilar el cumplimiento de las normas de tránsito en intersecciones con alto flujo —desde la Calle Ocho en Little Havana hasta las avenidas cercanas a las escuelas en Hialeah y las rutas que conectan centros comerciales en Orlando—. Su presencia genera debates entre defensores de la seguridad vial y quienes las consideran una medida recaudatoria, pero lo cierto es que año tras año miles de conductores reciben notificaciones por este tipo de infracciones. Si te llega una carta con fotos de tu vehículo cruzando una en rojo, es normal preguntarse qué tan seria es la situación: ¿me pondrán puntos en la licencia?, ¿subirá el seguro?, ¿puedo pelearla? Entender cómo funciona el sistema, qué documentación recibirás, los plazos y las posibles consecuencias de ignorar la notificación te ayudará a decidir si pagar, impugnar o preparar una defensa, como lo indica Herald Tribune.

Para muchas familias hispanas en Florida —que usan el auto diariamente para llevar a los niños al colegio, hacer mandados o asistir a eventos culturales como ferias latinas y procesiones religiosas— conocer este proceso puede ahorrar tiempo, dinero y evitar dolores de cabeza.

¿CÓMO FUNCIONAN LAS CÁMARAS DE LUZ ROJA EN FLORIDA?

Instalación: se colocan en intersecciones consideradas de alto riesgo (mucho tráfico, cercanía a escuelas, historial de choques).

Detección: el sistema se activa cuando detecta movimiento de un vehículo después de que el semáforo cambió a rojo.

Documentación: las cámaras toman imágenes (normalmente desde la parte trasera) y registran matrícula, fecha y hora.

Revisión humana: las imágenes son revisadas por una empresa contratada y luego por un agente autorizado antes de emitir la infracción al propietario.

Notificación: la Notice of Violation suele llegar por correo dentro de los 30 días; incluye fotos, duración de las luces amarillo/rojo y monto a pagar.

Como sabrás, respetar la luz roja es sumamente importante cuando conduces en cualquier parte del mundo (Foto: Freepik)

¿POR QUÉ EXISTEN ESTAS CÁMARAS?

A favor: autoridades y defensores dicen que reducen choques graves, especialmente colisiones laterales en intersecciones.

En contra: críticas por privacidad, errores en identificación del conductor y posibles aumentos en choques por alcance cuando conductores frenan bruscamente.

Desde la implementación oficial del sistema en 2010, se estima que gobiernos estatales y locales han recaudado aproximadamente US$1,300 millones en citaciones relacionadas con cámaras de tráfico.

¿CUÁNTO CUESTA UNA MULTA POR CÁMARA DE LUZ ROJA?

La ley estatal fija la sanción en US$158 por cada infracción detectada mediante cámara. Si se ignora, la multa puede aumentar y sumarse otros gastos.

Costos y sanciones:

Concepto Monto Multa inicial por cámara de luz roja US$158 Multa escalada tras ignorar la notificación US$262 Costos judiciales adicionales Variables según el caso

Aunque algunas ciudades han eliminado sus programas, muchas jurisdicciones en Florida los mantienen activamente.

¿LA INFRACCIÓN AGREGA PUNTOS A LA LICENCIA?

Respuesta general: No, la Notice of Violation suele funcionar similar a una multa de estacionamiento y no añade puntos ni, en principio, debería provocar un aumento automático en la póliza de seguro.

Matiz importante: si la multa se paga o un juez te declara responsable, la sanción queda registrada como condena en el historial correspondiente, y eso sí puede tener efectos indirectos (por ejemplo, si la infracción escalara a una Uniform Traffic Citation).

¿QUÉ PASA SI IGNORAS LA MULTA?

Ignorar la notificación no la hace desaparecer; las consecuencias suelen agravarse después de 60 días sin respuesta. Entre lo que puede ocurrir:

La multa aumenta de US$158 a US$262.

Se pueden añadir costos judiciales.

Pueden emitir una Uniform Traffic Citation, con implicaciones más serias y posibilidad de puntos en la licencia.

Las aseguradoras podrían revisar tu historial y aumentar la prima.

El caso puede pasar a proceso judicial, con gastos y pérdida de tiempo.

¿SE PUEDE IMPUGNAR UNA MULTA DE CÁMARA DE LUZ ROJA?

Sí. Todo conductor tiene derecho a cuestionar la infracción y, en ciertos escenarios, solicitar una exención.

Opciones disponibles:

Pagar la multa.

Presentar una declaración jurada de exención.

Solicitar una audiencia.

Transferir la responsabilidad si otra persona conducía el vehículo.

Casos con posible exención:

Situación Posible exención Ceder el paso a un vehículo de emergencia Sí Seguir instrucciones de un agente policial Sí Participar en una procesión fúnebre autorizada Sí Otra persona conducía el vehículo Sí, mediante transferencia de responsabilidad

Algunos conductores han conseguido anular multas por errores en la documentación, placas poco visibles, señalización defectuosa o giros permitidos a la derecha en rojo. Abogados de tránsito suelen recomendar recopilar toda la documentación disponible, fotografiar la intersección, verificar las condiciones de señalización y solicitar el video completo de la cámara antes de preparar una defensa o acudir a una audiencia.

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA CONDUCTORES DE FLORIDA

Detente siempre ante la luz roja y evita cruzar la intersección a menos que la señalización lo permita de forma clara.

Si recibes una Notice of Violation, revisa bien los plazos y las opciones disponibles; pagar no siempre es la mejor alternativa si hay errores en la multa.

En días con eventos culturales, desfiles, ferias o festivales latinos, presta especial atención a la señalización temporal y a las intersecciones con más tráfico y posibles cámaras.

Si tienes dudas, solicita el video completo del incidente y considera buscar asesoría legal local antes de aceptar responsabilidad.

La principal recomendación siempre será respetar las normas viales, como no pasarse una luz roja de un semáforo (Foto: imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

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