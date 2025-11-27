En Estados Unidos, hoy 27 de noviembre se celebra el Día de Acción de Gracias, un feriado federal en el que diversos organismos, servicios y establecimientos comerciales permanecerán cerrados en su mayoría, aunque habrá algunas excepciones. Si olvidaste hacer algún trámite, sacar dinero, realizar compras y más, te contamos cómo operarán los bancos, el servicio postal, entre otros durante esta fecha; así que presta mucha atención para que no vayas en vano a un lugar que esté cerrado.

¿CÓMO FUNCIONARÁN LOS BANCOS EN THANKSGIVING?

Si nos basamos en el calendario de días festivos federales, el sitio oficial del Gobierno de Estados Unidos precisó que los bancos no abrirán sus puertas para atender al público el Día de Acción de Gracias.

Y ¿si tengo alguna urgencia? Si preocupación es dónde sacar dinero o realizar alguna transacción, los cajeros automáticos y los servicios de banca digital funcionarán con total normalidad.

¿Cuándo no abrirán los bancos en EE.UU. en 2025? Revisa el calendario oficial y mantén bajo control tus gestiones financieras (Foto: Eva Hambach / AFP) / EVA HAMBACH

¿OPERARÁ EL SERVICIO POSTAL EN EL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS?

El Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) informó que todas las oficinas de correos estarán cerradas hoy jueves 27 de noviembre. Aunque habrá una excepción, ya que el servicio Priority Mail Express sí funcionará.

Así que si tenías algún pendiente para enviar a través del servicio postal regular o hacer consultas en los servicios de atención al público tienes que esperar hasta este viernes 28 de noviembre.

¿Y las empresas privadas de mensajería? Si te preguntas cómo será la atención en FedEx y UPS, lamentamos comunicarte que no funcionarán en su capacidad habitual. Solamente FedEx Custom Critical y UPS Express Critical serán las únicas opciones disponibles en caso tengas algún envío urgente.

El logotipo del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) se exhibe en una puerta mientras un cliente utiliza un quiosco de autoservicio para enviar un paquete en una oficina postal de USPS el 28 de agosto de 2024 en Redondo Beach, California (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

¿LAS TIENDAS Y SUPERMERCADOS COMO OPERARÁN?

Aunque la mayoría de los establecimientos permanecerán cerrados, algunos modificarán sus horarios de atención por Thanksgiving. Para que no tengas ninguna desagradable sorpresa dirigiéndote a una tienda o supermercado que cuando llegues esté cerrado, te damos a conocer cómo operarán hoy por feriado.

NO ABRIRÁN: Target, Aldi, Costco, Trader Joe’s, Walmart, Best Buy, JCPenney, Nordstrom, Home Depot, Lowe’s, REI, Burlington, Belk, IKEA, Office Depot, OfficeMax, PetSmart y PetCo.

En cambio, estas otras estarán abiertas, pero con un horario distinto, de acuerdo con Business Insider:

Bass Pro Shops: atenderá desde 9:00 horas hasta 18 horas

atenderá desde 9:00 horas hasta 18 horas Big Lots: atenderá desde las 7:00 horas hasta la medianoche

atenderá desde las 7:00 horas hasta la medianoche CVS: atenderá desde las 9:00 horas hasta las 14:00 horas

atenderá desde las 9:00 horas hasta las 14:00 horas Dollar General: atenderá con un horario que variará según su ubicación. Consultar en su sitio web

atenderá con un horario que variará según su ubicación. Consultar en su sitio web Dollar Tree: atenderá desde 8:00 horas hasta 21:00 horas

atenderá desde 8:00 horas hasta 21:00 horas Family Dollar: atenderá desde 8:00 horas hasta 18:00 horas

atenderá desde 8:00 horas hasta 18:00 horas Giant Eagle: abrirá en su horario normal y cerrará a las 15:00 horas. Sus farmacias no brindarán servicios

abrirá en su horario normal y cerrará a las 15:00 horas. Sus farmacias no brindarán servicios Harris Teeter: atenderá desde las 6:00 horas hasta 14:00 horas, sin sus farmacias

atenderá desde las 6:00 horas hasta 14:00 horas, sin sus farmacias Kroger: atenderá hasta las 16:00 horas

atenderá hasta las 16:00 horas Ralph’s: atenderá hasta las 22:00 horas, pero sin las farmacias

atenderá hasta las 22:00 horas, pero sin las farmacias Safeway: sus horarios variarán según la ubicación. Consultar su sitio web

sus horarios variarán según la ubicación. Consultar su sitio web Walgreens: sus tiendas no abrirán sus puertas en Acción de Gracias, pero sí sus farmacias que estarán abiertas las 24 horas

sus tiendas no abrirán sus puertas en Acción de Gracias, pero sí sus farmacias que estarán abiertas las 24 horas Whole Foods: atenderá desde las 7:00 am hasta las 13:00 horas

Aunque Walgreens no atenderá en el feriado, sí lo harán sus farmacias (Foto: AFP)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!