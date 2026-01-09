Si tienes un hijo en edad escolar y quieres inscribirlo en una escuela pública de la ciudad de Nueva York, pero te preocupa ser inmigrante, quédate tranquilo: puedes hacerlo al margen de tu estatus migratorio y el de tu familia, toda vez que tu menor tiene derecho a recibir educación pública gratuita. Por tal motivo, te damos a conocer cuáles son los documentos básicos que debes presentar, dónde hacerlo, así como los pasos que debes seguir para completar la inscripción de manera correcta y segura.

Vale precisar que el sistema educativo de la ciudad, administrado por el Departamento de Educación de NYC, está obligado por ley a aceptar – sin excepción – a todos los niños en edad escolar que residan en su jurisdicción. Por lo tanto, quienes tengan entre 4 y 21 años pueden acudir a la escuela, tanto educación primaria y secundaria como programas de educación especial y aprendizaje del idioma inglés.

La educación en la ciudad de Nueva York es un derecho y no puede ser negada a nadie (Foto: AFP)

REQUISITOS PARA INSCRIBIR A TU HIJO EN LA ESCUELA PÚBLICA DE NYC

Primero, ten presente que no te exigirán información sobre estatus migratorio ni Seguro Social para inscribir a tu hijo en la escuela pública de NYC. Entonces, los documentos básicos que debes presentar son:

Prueba de edad del menor: acta de nacimiento, pasaporte o registro consular.

acta de nacimiento, pasaporte o registro consular. Prueba de vacunación: carné de vacunación o registro de inmunizaciones. Si no lo tienes, la escuela debe orientarte para conseguirlo; mientras tanto, el menor puede asistir con ciertas condiciones de plazo.

carné de vacunación o registro de inmunizaciones. Si no lo tienes, la escuela debe orientarte para conseguirlo; mientras tanto, el menor puede asistir con ciertas condiciones de plazo. Comprobante de domicilio en NYC: contrato de alquiler (factura de luz/gas, declaración de impuestos, carta de una agencia gubernamental, talón de pago con dirección, licencia de conducir o IDNYC o carta del arrendador).

contrato de alquiler (factura de luz/gas, declaración de impuestos, carta de una agencia gubernamental, talón de pago con dirección, licencia de conducir o IDNYC o carta del arrendador). Identificación del padre, madre o tutor (puede ser de otro país).

Otros documentos útiles (no siempre obligatorios)

Boleta de notas o registros escolares anteriores con el fin de ayudar a ubicar al estudiante en el grado correcto.

Plan de educación especial (IEP) o documentos de apoyo/acomodaciones, si el menor los tiene.

Escuelas públicas en NYC para hijos de inmigrantes (Foto referencial: Freepik)

¿DÓNDE HACER LA INSCRIPCIÓN ESCOLAR EN NYC?

De acuerdo con la edad y el grado de tu hijo, la inscripción escolar en NYC se puede hacer directamente en la escuela pública, en línea o en un Family Welcome Center del Departamento de Educación.

En la escuela pública del vecindario (zoned school): acude durante el horario de inscripción para entregar los documentos personalmente.

acude durante el horario de inscripción para entregar los documentos personalmente. ​Family Welcome Centers: si aún no sabes dónde inscribir a tu hijo, acude a estos lugares que son oficinas del NYC Public Schools donde te ayudarán a elegir la escuela, verificar la zona y completar la matrícula.

si aún no sabes dónde inscribir a tu hijo, acude a estos lugares que son oficinas del NYC Public Schools donde te ayudarán a elegir la escuela, verificar la zona y completar la matrícula. ​Inscripción en línea: puedes iniciar el proceso de forma online en el portal de NYC Public Schools y luego completar documentos con la escuela asignada.

puedes iniciar el proceso de forma online en el portal de NYC Public Schools y luego completar documentos con la escuela asignada. Por teléfono: puedes llamar al 311 (o al número de NYC Public Schools que aparece en su web) para que te indiquen exactamente a qué oficina o escuela te corresponde según tu dirección y grado de tu hijo.

¿Y SI MI HIJO NO HABLA INGLÉS?

No saber inglés no puede ser un impedimento para la inscripción de tu hijo en una escuela, por lo tanto, tiene derecho a recibir servicios de apoyo como estudiante aprendiz del idioma inglés (ELL).

Es importante precisar que las escuelas públicas de NYC ofrecen programas bilingües, clases de inglés como segundo idioma y evaluaciones iniciales para ubicar al estudiante en el nivel adecuado con el propósito de no afectar su acceso a la educación.

Tu hijo puede ir a la escuela aunque no tengas papeles (Foto referencial: Pixabay)

PASOS PARA INSCRIBIR A TU HIJO EN UNA ESCUELA DE NYC SI ERES INMIGRANTE

1. Confirma que tu hijo tiene derecho a inscribirse

Si tu hijo vive en la ciudad de Nueva York y tiene entre 4 y 21 años, puede ir a una escuela pública de esta jurisdicción.

Recuerda que tu estatus migratorio ni el de tu hijo se pregunta ni usa para aceptar o rechazar una matrícula.

2. Elige dónde matricularlo

Puedes matricularlo en la escuela pública que corresponde a tu dirección o solicitar ayuda para buscar opciones cercanas en un Family Welcome Center.

También puedes encontrar una escuela en el portal de NYC Public Schools o llamar al 311.

​3. Reúne y ten a la mano los documentos básicos

Ten las copias y originales de los siguientes documentos:

​Prueba de edad del menor.

Prueba de domicilio en NYC.

​Registro de vacunas.

4. Comienza con la inscripción

Acude a la escuela durante el horario de matrícula o ir a un Centro de Bienvenida Familiar para que te orienten.

Completa los formularios de inscripción y si no sabes hacerlo, en el mismo lugar te ayudarán. Luego revisarán tus documentos.

¿QUÉ PASA SI ERES INMIGRANTE RECIÉN LLEGADO O SIN DOCUMENTOS?

Si te faltan pruebas de edad, domicilio o vacunas, tu hijo tiene derecho a ser inscrito y la escuela debe ayudarte a conseguir esos documentos después. Esto es usual cuando la familia vive en un hogar temporal o situación de refugio.

La escuela y el sistema escolar no pueden pedirte papeles de inmigración, ni llamar a inmigración solo porque estás inscribiendo a tu hijo.

