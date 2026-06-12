La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó y miles de aficionados, muchas familias y grupos de amigos hispanos que viven en Estados Unidos o viajan desde México, Centro y Sudamérica están organizando su visita a Los Ángeles, una de las ciudades anfitrionas del torneo. Si llegas a LA por trabajo, por turismo o específicamente para disfrutar los partidos, esta guía práctica te ayudará a planear con calma: desde cómo usar la tarjeta TAP y dónde tomar los buses directos, hasta opciones seguras de rideshare, zonas de encuentro populares entre la comunidad latina (como el área de Koreatown o el corredor de Inglewood donde se ven food trucks con pupusas y tortas), y recomendaciones sobre seguridad y horarios para evitar contratiempos.

El recinto que recibirá varios encuentros será el moderno SoFi Stadium —que durante el Mundial aparecerá bajo el nombre Estadio Los Ángeles— en Inglewood, al sur del centro de Los Ángeles; entender las rutas y servicios disponibles te permitirá aprovechar mejor el día del partido y vivir la experiencia con tranquilidad, como lo haría cualquier hincha que ya conoce la ciudad.

LA OPCIÓN RECOMENDADA: TRANSPORTE PÚBLICO CON SERVICIO DIRECTO AL ESTADIO

Si hay una recomendación que se repite entre autoridades locales y organizadores del evento, es utilizar el transporte público. La agencia Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority (Metro) pondrá en funcionamiento servicios directos y sin escalas para todos los partidos que se disputen en el Estadio Los Ángeles entre el 12 de junio y el 10 de julio de 2026. Los autobuses especiales conectarán puntos clave del área metropolitana con el estadio, evitando transbordos y la dificultad de buscar estacionamiento.

Puntos de salida del servicio directo

Los aficionados podrán abordar los autobuses especiales desde las siguientes ubicaciones:

Hawthorne/Lennox Station — Metro.

Crenshaw Station — Metro.

LAX/Metro Transit Center — Metro y conexión al aeropuerto.

Harbor Gateway Transit Center — autobuses regionales.

Culver City Transit Center — transporte regional.

Torrance Transit Center — transporte regional.

Union Station — Metro, Amtrak y Metrolink.

Downtown Long Beach — Metro.

Downtown Santa Monica — Metro.

North Hollywood Station — Metro.

Pierce College Station — transporte regional.

ARTIC Anaheim Station — trenes y autobuses.

Newport Transportation Center — trenes y autobuses.

El Camino College — servicio especial.

Según informó Metro, los autobuses partirán aproximadamente cada 10 minutos durante los días de partido. Recomendación práctica: identifica el punto de salida más cercano y llega con al menos 45–60 minutos de anticipación al horario del partido (más si vas con maletas o en grupo).

LA Metro ofrecerá un servicio especial a residentes y visitantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Los Ángeles. (Foto: @metrolosangeles / Instagram)

¿Cuánto cuesta llegar al estadio?

Uno de los aspectos más atractivos para los visitantes es que el costo del transporte será relativamente bajo. A continuación, la tabla con tarifas y detalles:

Servicio Precio Tarifa estándar Metro US$1.75 Viaje de regreso US$1.75 Transferencia desde Metro Incluida en muchos casos Usuarios con estacionamiento reservado Transporte incluido para todos los ocupantes del vehículo

Formas de pago admitidas: tarjetas Visa, Mastercard, American Express, Discover y UnionPay (físicas y digitales). También puedes usar la tarjeta TAP, disponible en formato físico o digital (app). Consejo: carga saldo en la TAP antes del día del partido para evitar filas.

LA Metro también se preparar para ser clave durante los días del Mundial 2026 (Foto: AFP) / PATRICK T. FALLON

LLEGAR EN AUTOMÓVIL Y USAR ESTACIONAMIENTOS OFICIALES

Si prefieres conducir, compra tu espacio con anticipación. Los organizadores recomiendan no dejar la reserva para el día del partido debido a la alta demanda. El estacionamiento oficial se adquiere por los canales autorizados de la FIFA; además habrá instalaciones de park & ride (dejar el vehículo y tomar un bus directo al estadio).

Consejos al volante:

Compra el pase de estacionamiento desde la web oficial de la FIFA o revendedores autorizados.

Calcula al menos 90 minutos extra para ingresar y salir en días de partidos grandes.

Si vas con niños o adultos mayores, reserva un espacio cercano a las zonas de acceso accesible.

TRANSPORTE COMPARTIDO Y TAXIS

Uber, Lyft y taxis tendrán zonas específicas de ascenso y descenso. Las zonas estarán ubicadas a lo largo de Kareem Court y Manchester Boulevard, puntos que además suelen funcionar como “meetup” para grupos y tailgates. Si llegas en rideshare:

Reserva con antelación si es posible.

Verifica el punto exacto de pickup en la app, ya que los accesos pueden cambiar el día del partido.

Considera compartir el viaje con amigos para dividir costos y usar las zonas designadas.

LLEGAR EN BICICLETA O PATINETE

El Estadio Los Ángeles permitirá el acceso en bicicleta y patinete durante días de partido. La zona posee infraestructura de carriles y estacionamientos para bicicletas. Recomendaciones:

Usa seguro para tu bicicleta o candados resistentes.

Llega con margen de tiempo para dejar la bicicleta en el área designada.

CAMINAR HASTA EL ESTADIO

Muchos visitantes hospedados en Inglewood o zonas cercanas podrán ir caminando. Caminar evita tráfico y permite vivir el ambiente previo al partido: food trucks, vendedores de banderas, y encuentros de hinchas en plazas y parques cercanos. Recomendación: lleva calzado cómodo y llega temprano para evitar aglomeraciones en los accesos.

SERVICIOS ACCESIBLES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Los organizadores anunciaron un programa robusto de accesibilidad. Destacan:

Estacionamientos accesibles.

Áreas especiales de ascenso y descenso.

Servicios de apoyo para la movilidad.

Estaciones y puntos de recogida adaptados para sillas de ruedas.

Señalización clara con pictogramas.

Acceso para animales de servicio.

Verifica con antelación la sección asignada en tu boleto y contacta a los organizadores si necesitas apoyo adicional el día del partido.

CALENDARIO DE PARTIDOS EN LOS ÁNGELES

El Estadio Los Ángeles albergará ocho encuentros de la Copa Mundial 2026. Horarios en hora local (PT):

Partido Fecha Hora Estados Unidos vs. Paraguay 12 de junio 6:00 p.m. Irán vs. Nueva Zelanda 15 de junio 6:00 p.m. Suiza vs. Bosnia y Herzegovina 18 de junio 12:00 p.m. Bélgica vs. Irán 21 de junio 12:00 p.m. Estados Unidos vs. Turquía 25 de junio 7:00 p.m. Dieciseisavos de final 28 de junio 12:00 p.m. Dieciseisavos de final 2 de julio 12:00 p.m. Cuartos de final 10 de julio 12:00 p.m.

CONSEJOS FINALES PARA EVITAR CONTRATIEMPOS

Si tuviera que resumir las recomendaciones más importantes para cualquier aficionado que viaje a Los Ángeles durante el Mundial, me quedaría con estas:

Llegar con varias horas de anticipación.

Priorizar el transporte público sobre el automóvil particular.

Reservar estacionamiento con anticipación si se planea conducir.

Llevar cargada la tarjeta TAP o un método de pago digital.

Revisar actualizaciones de transporte antes de cada partido (páginas oficiales de Metro, cuentas de Twitter/X de LA Metro, y los avisos de la FIFA).

Mantenerse hidratado, especialmente en partidos al mediodía.

Considerar alternativas de encuentro post-partido en zonas seguras y conocidas, como plazas y restaurantes de Inglewood o el área de South Bay.

Si viajas en grupo grande, fija un punto de reunión (por ejemplo una estación de Metro cercana) en caso de que se separen.

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