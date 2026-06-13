Conseguir la entrada es solo el primer hito, el verdadero reto para muchos será cómo llegar al Miami Stadium el día del partido sin perder tiempo, evitar contratiempos y, sobre todo, llegar con la energía para disfrutar el encuentro. Si vienes desde fuera del sur de la Florida o te alojas en Miami Beach, Brickell, Doral o incluso Fort Lauderdale, conviene planear con antelación cada tramo del viaje: desde dónde dejar el coche (si decides manejar), qué estaciones de tren o park & ride usar, cómo funciona el servicio de shuttles gratuitos, y qué zonas de descenso están asignadas para Uber y taxis. Para la comunidad hispana que viaja a ver a su selección —con familias que llegan desde Orlando, Boca Raton o incluso desde la costa oeste del estado— conocer estos detalles marcará la diferencia entre una mañana agitada o una experiencia más tranquila y festiva.

Además, en Miami muchos grupos llegan con camisetas, banderas y encuentros previos (tailgates) en sitios como el Seminole Hard Rock o en parks cercanos: planear la llegada evita pérdidas de tiempo y mantiene el plan para la previa con amigos y la cena postpartido.

¿DÓNDE ESTÁ UBICADO EL MIAMI STADIUM Y QUÉ DEBES SABER ANTES DE SALIR?

El Miami Stadium, en Miami Gardens, será una de las sedes principales de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ante la masiva afluencia, las autoridades recomiendan evitar el vehículo particular salvo que ya tengas estacionamiento reservado; en su lugar, prioriza opciones oficiales como shuttles, trenes y servicios con puntos de encuentro habilitados. Tres puntos clave a tener en cuenta:

Llegar temprano: los estacionamientos abrirán 4 horas antes del inicio del partido.

Acceder con tiempo: las puertas del estadio abrirán 3 horas antes del encuentro.

Prepararse para controles: habrá múltiples filtros de seguridad y puntos de revisión.

LOS SHUTTLES GRATUITOS: MIAMI GAME DAY EXPRESS

El servicio Miami Game Day Express será la opción más sencilla para muchos aficionados. Es gratuito, exclusivo para personas con entradas verificadas del partido y opera con horarios pensados para facilitar la llegada y la salida.

Centros de salida confirmados:

Centro de transporte Dirección Golden Glades Tri-Rail Station 15890 NW 7 Ave, Miami, FL 33162 Dr. Martin Luther King Jr. Plaza Metrorail Station 6205 NW 27th Ave, Miami, FL 33147 Brightline Aventura Station 19796 W Dixie Hwy, Miami, FL 33180 Seminole Hard Rock Hotel & Casino 1 Seminole Way, Hollywood, FL 33314 Calder Casino – Lot 35 21001 NW 27 Ave, Miami Gardens, FL 33056

¿Cómo funciona el servicio?

Solo para aficionados con boleto válido para el partido.

Los autobuses salen conforme se llenan.

Servicio por orden de llegada; no hay trasbordos.

Operan desde 3 horas y media antes hasta 2 horas después del pitazo final.

Se escaneará la entrada antes de subir al vehículo y de nuevo al ingresar al estadio.

LLEGAR MEDIANTE TRI-RAIL, METRORAIL O BRIGHTLINE

Para quienes vienen desde otras ciudades del sur de Florida, las conexiones ferroviarias son cómodas y rápidas. Considera estas opciones:

Sistema Punto de conexión Tri-Rail Golden Glades Station Metrorail Estación Dr. Martin Luther King Jr. Plaza (Línea Verde) Brightline Estación Aventura

Consejo práctico: si llegas desde Fort Lauderdale, West Palm Beach o Orlando por Brightline, baja en Aventura y toma el shuttle oficial hacia el estadio. Revisa con antelación los horarios y combina trayectos para evitar esperas largas.

UBER SHUTTLE: RESERVAR CON ANTELACIÓN

Uber Shuttle funcionará con reserva previa desde la app. Tiene costo y disponibilidad limitada.

Precio aproximado: US$45 por persona y por trayecto.

Reserva recomendada con varios días de anticipación.

Requisitos: código QR del viaje y entrada válida al partido.

Puntos de salida (ejemplos): Brickell (SW 6th St entre SW 3rd Ave y SW 4th Ave), Miami Beach (18th St entre Convention Center Dr y Meridian Ave).

Los autobuses dejan a pasajeros en lotes 15 y 16, a 10–15 min caminando al estadio.

El Hard Rock Stadium de Miami es una de las sedes del Mundial 2026 en Estados Unidos (Foto: AFP)

PARTIDOS QUE SE JUGARÁN EN MIAMI

Fecha Fase Partido Grupo Estadio de Miami 15 junio 26 Fase de grupos Arabia Saudita vs. Uruguay

H Sí 21 junio 26 Fase de grupos Uruguay vs. Cabo Verde

H Sí 24 junio 26 Fase de grupos Brasil vs. Escocia

C Sí 27 junio 26 Fase de grupos Portugal vs. Colombia

K Sí 3 julio 26 Dieciseisavos (R32) 1.º Grupo J vs. 2.º Grupo H

— Sí 11 julio 26 Cuartos de final Ganador partido 91 vs. ganador 92

— Sí 18 julio 26 Tercer puesto Perdedores semifinales 101 y 102

— Sí

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