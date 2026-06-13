El Hard Rock Stadium, durante la Copa del Mundo de la FIFA 2026, se llamará Miami Stadium (Foto: AFP)
El Hard Rock Stadium, durante la Copa del Mundo de la FIFA 2026, se llamará Miami Stadium (Foto: AFP)
Pedro Bustamante
Pedro Bustamante

Conseguir la entrada es solo el primer hito, el verdadero reto para muchos será cómo llegar al Miami Stadium el día del partido sin perder tiempo, evitar contratiempos y, sobre todo, llegar con la energía para disfrutar el encuentro. Si vienes desde fuera del sur de la Florida o te alojas en Miami Beach, Brickell, Doral o incluso Fort Lauderdale, conviene planear con antelación cada tramo del viaje: desde dónde dejar el coche (si decides manejar), qué estaciones de tren o park & ride usar, cómo funciona el servicio de shuttles gratuitos, y qué zonas de descenso están asignadas para Uber y taxis. Para la comunidad hispana que viaja a ver a su selección —con familias que llegan desde Orlando, Boca Raton o incluso desde la costa oeste del estado— conocer estos detalles marcará la diferencia entre una mañana agitada o una experiencia más tranquila y festiva.

Además, en Miami muchos grupos llegan con camisetas, banderas y encuentros previos (tailgates) en sitios como el Seminole Hard Rock o en parks cercanos: planear la llegada evita pérdidas de tiempo y mantiene el plan para la previa con amigos y la cena postpartido.

¿DÓNDE ESTÁ UBICADO EL MIAMI STADIUM Y QUÉ DEBES SABER ANTES DE SALIR?

El Miami Stadium, en Miami Gardens, será una de las sedes principales de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ante la masiva afluencia, las autoridades recomiendan evitar el vehículo particular salvo que ya tengas estacionamiento reservado; en su lugar, prioriza opciones oficiales como shuttles, trenes y servicios con puntos de encuentro habilitados. Tres puntos clave a tener en cuenta:

  • Llegar temprano: los estacionamientos abrirán 4 horas antes del inicio del partido.
  • Acceder con tiempo: las puertas del estadio abrirán 3 horas antes del encuentro.
  • Prepararse para controles: habrá múltiples filtros de seguridad y puntos de revisión.

LOS SHUTTLES GRATUITOS: MIAMI GAME DAY EXPRESS

El servicio Miami Game Day Express será la opción más sencilla para muchos aficionados. Es gratuito, exclusivo para personas con entradas verificadas del partido y opera con horarios pensados para facilitar la llegada y la salida.

Centros de salida confirmados:

Centro de transporteDirección
Golden Glades Tri-Rail Station15890 NW 7 Ave, Miami, FL 33162
Dr. Martin Luther King Jr. Plaza Metrorail Station6205 NW 27th Ave, Miami, FL 33147
Brightline Aventura Station19796 W Dixie Hwy, Miami, FL 33180
Seminole Hard Rock Hotel & Casino1 Seminole Way, Hollywood, FL 33314
Calder Casino – Lot 3521001 NW 27 Ave, Miami Gardens, FL 33056

¿Cómo funciona el servicio?

  • Solo para aficionados con boleto válido para el partido.
  • Los autobuses salen conforme se llenan.
  • Servicio por orden de llegada; no hay trasbordos.
  • Operan desde 3 horas y media antes hasta 2 horas después del pitazo final.
  • Se escaneará la entrada antes de subir al vehículo y de nuevo al ingresar al estadio.

LLEGAR MEDIANTE TRI-RAIL, METRORAIL O BRIGHTLINE

Para quienes vienen desde otras ciudades del sur de Florida, las conexiones ferroviarias son cómodas y rápidas. Considera estas opciones:

SistemaPunto de conexión
Tri-RailGolden Glades Station
MetrorailEstación Dr. Martin Luther King Jr. Plaza (Línea Verde)
BrightlineEstación Aventura

Consejo práctico: si llegas desde Fort Lauderdale, West Palm Beach o Orlando por Brightline, baja en Aventura y toma el shuttle oficial hacia el estadio. Revisa con antelación los horarios y combina trayectos para evitar esperas largas.

UBER SHUTTLE: RESERVAR CON ANTELACIÓN

Uber Shuttle funcionará con reserva previa desde la app. Tiene costo y disponibilidad limitada.

  • Precio aproximado: US$45 por persona y por trayecto.
  • Reserva recomendada con varios días de anticipación.
  • Requisitos: código QR del viaje y entrada válida al partido.
  • Puntos de salida (ejemplos): Brickell (SW 6th St entre SW 3rd Ave y SW 4th Ave), Miami Beach (18th St entre Convention Center Dr y Meridian Ave).
  • Los autobuses dejan a pasajeros en lotes 15 y 16, a 10–15 min caminando al estadio.
El Hard Rock Stadium de Miami es una de las sedes del Mundial 2026 en Estados Unidos (Foto: AFP)
El Hard Rock Stadium de Miami es una de las sedes del Mundial 2026 en Estados Unidos (Foto: AFP)

PARTIDOS QUE SE JUGARÁN EN MIAMI

FechaFasePartidoGrupoEstadio de Miami
15 junio 26Fase de gruposArabia Saudita vs. Uruguay
 		H
21 junio 26Fase de gruposUruguay vs. Cabo Verde
 		H
24 junio 26Fase de gruposBrasil vs. Escocia
 		C
27 junio 26Fase de gruposPortugal vs. Colombia
 		K
3 julio 26Dieciseisavos (R32)1.º Grupo J vs. 2.º Grupo H
 
11 julio 26Cuartos de finalGanador partido 91 vs. ganador 92
 
18 julio 26Tercer puestoPerdedores semifinales 101 y 102
 

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