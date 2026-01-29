El frío extremo ya se siente con fuerza en varias zonas de Estados Unidos y no es momento de bajar la guardia. En los últimos días te hemos contado cómo evitar que tus tuberías se congelen, por qué no debes manejar con nieve sobre tu auto y cómo ayudar a alguien con hipotermia. Hoy reunimos todo en una guía práctica para enfrentar esta ola de frío que mantiene en alerta al Medio Oeste y la Costa Este. Para que tengas una idea del riesgo, el wind chill, la sensación térmica real, podría llegar hasta -13 grados en Minneapolis este viernes, mientras que Atlanta sentiría 2 grados el sábado y Nueva York bajaría a -1. Con este escenario, saber cómo proteger tu casa, tu cuerpo y tu auto puede marcar la diferencia.

Cómo evitar que las tuberías se congelen

La Cruz Roja recomienda mantener una temperatura constante en casa, de día y de noche. Si sales por vacaciones, no apagues la calefacción: déjala al menos en 55 grados.

También ayuda abrir las puertas de los gabinetes de cocina y baño para que el aire caliente circule alrededor de las tuberías (ojo: guarda los químicos fuera del alcance de los niños).

Si tu garaje tiene líneas de agua, mantén la puerta cerrada. Y un truco sencillo: deja correr un hilo de agua en los grifos conectados a tuberías expuestas.

El hielo dentro de las tuberías puede generar fugas inesperadas y costosas en plena tormenta invernal. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Cómo cuidarte al estar al aire libre

La exposición prolongada o salir sin la ropa adecuada aumenta el riesgo de congelación (frostbite) e hipotermia, advierten especialistas del Servicio Meteorológico Nacional.

La congelación suele afectar nariz, orejas, mejillas, dedos de manos y pies o mentón, con entumecimiento, cambio de color (blanco o gris amarillento) y piel dura o cerosa. Puede causar daño permanente. Importante: no frotes la zona afectada; cubrirla y elevar la temperatura corporal (ropa seca, capas abrigadas) es clave.

La hipotermia ocurre cuando la temperatura corporal baja peligrosamente y puede afectar el cerebro, dificultando pensar o moverse. Señales en adultos: temblores, confusión, cansancio, habla pastosa y somnolencia. En bebés: piel roja o fría y muy poca energía. La recomendación es vestirse en tres o más capas, cubrir la cabeza (por ahí se pierde mucho calor), moverse sin sudar, ajustar capas según necesidad y mantenerse hidratado.

Niños y adultos mayores requieren especial cuidado: regulan peor su temperatura corporal. También deben extremar precauciones personas con diabetes o quienes toman ciertos antihistamínicos, descongestionantes o medicamentos para la presión.

Proteger tu casa, tu cuerpo y tu auto es clave para enfrentar el invierno en EE.UU. | Crédito: Joseph Prezioso / AFP

Cómo proteger tu auto en temperaturas bajo cero

Con el frío, manejar puede complicarse por baterías descargadas, parabrisas congelados, cerraduras trabadas y falta de tracción. Antes de salir, revisa la batería: si ves acumulación blanca o azulada, conviene checarla en el taller.

Si el parabrisas está cubierto de hielo, una tarjeta plástica puede ayudarte a retirar la escarcha. ¿La cerradura está congelada? Un poco de gel antibacterial en la llave puede destrabarla. Y si las ruedas patinan, coloca una alfombra del auto debajo del neumático para ganar tracción.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!