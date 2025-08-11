Cada agosto, el cielo nocturno se convierte en un espectáculo natural gracias a la lluvia de meteoros de las Perseidas, considerada una de las más impresionantes del año por su intensidad y belleza. En 2025, este fenómeno alcanzará su punto máximo entre la noche del martes 12 de agosto y la madrugada del miércoles 13, ofreciendo la oportunidad de ver decenas de “estrellas fugaces” cruzar el firmamento. Sin embargo, este año los observadores tendrán que lidiar con un pequeño inconveniente: la luz de una luna menguante al 80 %, que reducirá la visibilidad de los meteoros más débiles.

Aun así, tanto en Florida como en otras partes del hemisferio norte, los cielos despejados permitirán disfrutar de este evento, ya sea al aire libre o desde casa a través de transmisiones en vivo. La lluvia será visible a simple vista, sin necesidad de telescopio, siempre que se busquen zonas oscuras y alejadas de la contaminación lumínica.

Horario y visibilidad en Florida

Fecha de mayor actividad: Noche del 12 al 13 de agosto de 2025.

Noche del 12 al 13 de agosto de 2025. Hora ideal: Desde las 22:00 del martes hasta las 04:00 del miércoles.

Desde las 22:00 del martes hasta las 04:00 del miércoles. Tasa estimada de meteoros: Entre 10 y 20 por hora debido al brillo lunar (en condiciones normales, se verían hasta 50 o más).

Entre debido al brillo lunar (en condiciones normales, se verían hasta 50 o más). Ubicación recomendada: Áreas rurales, playas oscuras o parques estatales lejos de ciudades.

¿Cómo ver la Lluvia de Perseidas EN VIVO ONLINE?

Para quienes no puedan salir a observar el cielo, el Virtual Telescope Project transmitirá la lluvia de meteoros en directo el martes 12 de agosto desde las 21:00 UTC (17:00 en Florida) a través de su canal oficial en YouTube.

Enlace de transmisión: Virtual Telescope Project en YouTube

¿Cuánto dura la lluvia de Perseidas?

La actividad de las Perseidas se extiende desde el 17 de julio hasta el 24 de agosto. Sin embargo, su mayor intensidad se concentra en las noches cercanas al 12 y 13 de agosto, cuando la Tierra atraviesa la zona más densa de restos dejados por el cometa Swift-Tuttle.

