Moverse por Nueva York nunca ha sido barato, y eso lo sabe cualquiera que dependa del metro o del bus para ir a trabajar, dejar a los niños en la escuela, llegar a la iglesia los domingos o hacer la compra en el supermercado del barrio en Queens, el Bronx o el Alto Manhattan. Entre el alquiler, la comida, los servicios y, para muchas familias inmigrantes, el envío de remesas a sus países, el transporte público puede convertirse en un gasto pesado que se siente cada vez que se “tapea” en el torniquete. En una ciudad donde un trasbordo mal calculado puede significar llegar tarde al centro laboral en Manhattan o a un turno nocturno en Brooklyn, pagar el pasaje completo todos los días no es un detalle menor, es parte del estrés diario. Por eso, cuando se habla de pagar la mitad del pasaje, con un programa oficial de la ciudad pensado para personas de bajos ingresos, la noticia merece toda la atención posible dentro de la comunidad hispana.

Desde que la Metropolitan Transportation Authority (MTA) retiró oficialmente la MetroCard y dejó a OMNY como único sistema de pago para el metro y la mayoría de los buses, muchos usuarios han tenido que adaptarse al nuevo sistema de pago con tarjeta o dispositivo de contacto. Lo que no todos saben es que el programa Fair Fares NYC ya está integrado en OMNY y permite a personas de bajos ingresos —incluidos inmigrantes, sin importar su estatus migratorio— pagar solo US$1,50 por viaje en el metro y autobuses locales elegibles. Además, con la modalidad de “fare capping” (límite automático semanal), quienes usan dicho método de pago no pagarán más de US$17 a la semana en pasajes, aunque se muevan todos los días.

¿QUÉ ES FAIR FARES NYC Y CÓMO FUNCIONA AHORA CON OMNY?

El programa Fair Fares NYC ofrece un 50% de descuento en la tarifa base del transporte público para residentes elegibles de la ciudad de Nueva York. Es un beneficio pensado para neoyorquinos de bajos ingresos que usan el metro y los buses a diario para trabajar, estudiar o simplemente moverse entre boroughs sin que el costo del pasaje se coma buena parte del cheque.

A partir de los recientes ajustes, la tarifa base del metro y de los buses locales se mantiene en línea con el esquema de medio precio para quienes están inscritos en Fair Fares y usan una tarjeta OMNY emitida por el programa. Con el descuento aplicado, el costo por viaje para beneficiarios de Fair Fares queda así:

Tarifa base del sistema Con Fair Fares (OMNY) Tarifa regular de cada viaje en metro y buses locales 50% de descuento: US$1,50 por viaje para usuarios aprobados

El beneficio se carga directamente en una tarjeta OMNY especial que la ciudad envía por correo a quienes son aprobados, similar a cuando te llega cualquier tarjeta de beneficio del gobierno a tu buzón en Brooklyn, Queens, el Bronx, Staten Island o Manhattan. Esa tarjeta se usa igual que cualquier otra OMNY: solo hay que acercarla al lector del torniquete en el metro o al lector del autobús, esperar el “beep” y seguir el camino.

Además, la tarjeta Fair Fares OMNY funciona con el sistema de “fare capping” automático. Esto significa que:

Pagas mitad de precio por cada viaje hasta alcanzar un tope semanal de gasto.

Cuando llegas a ese límite, el resto de los viajes de esa misma semana salen gratis, siempre que uses la misma tarjeta OMNY.

En el caso de Fair Fares, la ciudad ha establecido que ningún usuario pagará más de US$17 por semana en el sistema de metro y buses elegibles usando su tarjeta con descuento.

Para muchos trabajadores que hacen varios trasbordos al día —por ejemplo, alguien que vive en Jackson Heights, trabaja en Midtown y además hace paradas intermedias para llevar y recoger a sus hijos—, ese límite semanal puede significar un ahorro importante mes a mes.

Las OMNY Cards son el nuevo método de pago de la MTA para usar el Metro de Nueva York (Foto: MTA)

¿QUIÉNES CALIFICAN? SÍ, INMIGRANTES TAMBIÉN

Este punto es clave para la comunidad hispana y conviene dejarlo muy claro.

El programa está dirigido a residentes de la ciudad de Nueva York de entre 18 y 64 años que cumplan con los requisitos de ingresos establecidos por la ciudad, basados en un porcentaje del nivel federal de pobreza. Pero algo muy importante para quienes viven en la ciudad sin importar de dónde vienen: la inscripción está disponible independientemente del estatus migratorio; es decir, Fair Fares no pregunta por “papeles”, sino por residencia en NYC, edad e ingresos.

Es decir, inmigrantes —incluidos quienes llegaron hace poco, personas con casos de asilo en trámite o quienes todavía no tienen permiso de trabajo— pueden solicitarlo siempre que vivan en la ciudad y cumplan con los niveles de ingresos exigidos.

Los requisitos generales incluyen:

Residir en uno de los cinco condados de NYC (Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx o Staten Island).

Tener entre 18 y 64 años.

Estar dentro de los límites de ingresos del programa, que actualmente llegan hasta alrededor del 145% del nivel federal de pobreza, según el tamaño del hogar.

No recibir a la vez otro beneficio de transporte subvencionado completo por parte de la ciudad o del estado.

Presentar la documentación requerida para comprobar identidad, residencia e ingresos, que incluye distintos tipos de documentos aceptados también para personas solicitantes de asilo.

Para conocer los rangos de ingresos exactos y los documentos aceptados, la solicitud se realiza a través del portal oficial ACCESS HRA de la ciudad de Nueva York, donde también se gestionan otros beneficios como ayudas en efectivo, cupones de alimentos o asistencia de vivienda.

¿CÓMO SOLICITAR LA FAIR FARES OMNY CARD PASO A PASO?

El trámite se realiza mediante el portal ACCESS HRA, administrado por el Departamento de Servicios Sociales (DSS/HRA) de la ciudad de Nueva York. ACCESS HRA es la plataforma en línea donde se gestionan varios beneficios sociales; es decir, si ya usas esa página o la app para SNAP u otra ayuda, el proceso te resultará familiar.

Paso 1: Crear o ingresar a tu cuenta

Entra al portal ACCESS HRA y busca la sección de Fair Fares NYC o el descuento para “subways and eligible buses”.

Si ya tienes una cuenta porque recibes otro beneficio, puedes iniciar sesión con ese mismo usuario.

Si no tienes cuenta, deberás crear una con tus datos básicos y un correo electrónico o número de teléfono.

Paso 2: Subir documentos

Desde el portal web puedes cargar la documentación necesaria (pruebas de identidad, residencia en NYC e ingresos del hogar).

También puedes usar la aplicación móvil de ACCESS HRA para tomar fotos claras de tus documentos y enviarlas directamente desde tu teléfono, algo muy útil para quienes no tienen escáner en casa.

Entre los documentos aceptados se incluyen, en muchos casos, papeles que suelen tener las personas recién llegadas, como notificaciones de USCIS o documentos de asilo, que pueden ayudar a comprobar identidad o residencia.

Paso 3: Esperar aprobación

Una vez enviada la solicitud, el DSS/HRA revisará tu caso y te notificará si fuiste aprobado.

Si la solicitud es aprobada, la ciudad enviará por correo tu tarjeta Fair Fares OMNY a la dirección que registraste en ACCESS HRA.

En caso de dudas, puedes llamar al 311 y pedir asistencia en español con el proceso de inscripción, o acudir a organizaciones comunitarias que ayudan a llenar solicitudes de beneficios para la comunidad inmigrante.

En barrios con alta presencia latina como Washington Heights, Corona, Sunset Park o el sur del Bronx, es común que iglesias, centros comunitarios y organizaciones de apoyo a inmigrantes tengan personal que ya conoce el programa y puede orientarte en persona.

La MTA está impulsando los pagos con las OMNY Cards (Foto: MTA)

¿QUÉ PASA SI YA USABAS FAIR FARES CON METROCARD?

Con la retirada progresiva de la MetroCard y el cambio oficial a OMNY, Fair Fares también ha migrado al nuevo sistema.

Si ya eras usuario del programa con la antigua MetroCard, puedes:

Solicitar la transición a OMNY desde tu cuenta en ACCESS HRA, donde verás la opción para configurar el beneficio en la nueva tarjeta.

Seguir usando tu MetroCard de Fair Fares hasta que caduque, aunque ya no la podrás recargar después de la transición completa.

Pedir ayuda llamando al 511 o visitando uno de los centros de atención de la MTA, donde el personal está capacitado para explicar cómo pasar tu beneficio a OMNY.

Una vez que recibes tu tarjeta OMNY con descuento de Fair Fares, esa pasa a ser tu única forma de acceder a la tarifa reducida en el sistema de metro y buses elegibles; es decir, ya no podrás usar una MetroCard para el descuento. Esta transición forma parte del plan de la MTA para dejar atrás la MetroCard y operar solo con OMNY a partir de 2026.

¿CÓMO RECARGAR TU TARJETA FAIR FARES OMNY?

Recargar la tarjeta es relativamente sencillo y se adapta a diferentes hábitos: desde quien prefiere pagar en efectivo, hasta quien maneja todo desde el celular.

Puedes hacerlo de varias maneras:

En máquinas expendedoras OMNY dentro de las estaciones de metro, donde puedes cargar saldo a tu tarjeta física.

En tiendas y negocios participantes que tienen el logo de OMNY, comunes en muchos vecindarios donde la comunidad latina compra a diario.

En línea, creando una cuenta en el portal de OMNY para vincular tu tarjeta y añadir valor cuando lo necesites.

Por teléfono, llamando a la línea de servicio de OMNY para recibir asistencia en la recarga y en la administración de tu saldo.

En prácticamente todas estas opciones se aceptan efectivo, tarjeta de débito o crédito, lo que facilita que tanto trabajadores con cuenta bancaria como quienes manejan principalmente efectivo puedan mantener su tarjeta activa.

Desde el 1 de enero de 2026, OMNY es el único método de pago en el metro de Nueva York (Foto: MTA)

¿POR QUÉ ESTE CAMBIO ES IMPORTANTE PARA LA COMUNIDAD HISPANA EN NUEVA YORK?

Más allá del ahorro por viaje, el sistema OMNY introduce el “fare capping” semanal, una función que beneficia especialmente a quienes usan el transporte todos los días para trabajar en la ciudad, estudiar, o combinar varios trabajos en distintos boroughs. Al no pagar más de US$17 a la semana con Fair Fares, se evita que usuarios frecuentes gasten más de lo necesario, incluso si hacen varios viajes al día, algo muy común entre trabajadores de la construcción, limpieza, delivery, restaurantes o cuidados domésticos.

El presidente y CEO de la MTA, Janno Lieber, ha insistido en que la integración con OMNY busca simplificar el sistema tarifario, reducir la evasión y hacerlo más equitativo, especialmente para los usuarios de bajos ingresos que dependen del transporte público para todo. Sin embargo, organizaciones como Riders Alliance y otros grupos defensores del transporte han advertido que todavía hay miles de neoyorquinos elegibles que no están inscritos en Fair Fares, y que es necesario seguir expandiendo la elegibilidad y difundiendo información en comunidades de color e inmigrantes.

Si cumples los requisitos y no estás aplicando, en la práctica estás dejando dinero sobre la mesa: pagar US$1,50 en lugar de la tarifa completa por viaje puede representar más de cien dólares de ahorro al mes para alguien que usa el metro a diario, dependiendo de cuántos viajes haga cada semana y de cómo se active el tope semanal. En una ciudad donde cada dólar cuenta —especialmente cuando hay que pagar renta alta, enviar dinero a la familia en el país de origen y cubrir los gastos del hogar—, ese alivio puede marcar la diferencia.

La clave está en informarse, revisar los requisitos y hacer la solicitud a través de los canales oficiales de la ciudad, sin miedo a que te pregunten por tu estatus migratorio, porque ese no es un criterio para Fair Fares. El programa existe, está activo, y sí incluye a inmigrantes hispanos que viven y trabajan en Nueva York, desde los repartidores en bicicleta en Manhattan hasta las trabajadoras domésticas en Staten Island o las familias recién llegadas que se mueven a diario en Queens.

Si conoces a alguien que podría beneficiarse —un vecino, un compañero de trabajo, alguien de tu iglesia o de la escuela de tus hijos—, vale la pena compartirle esta información y animarle a aplicar. En Nueva York, el transporte no es un lujo, es una necesidad básica para sostener la vida diaria de la comunidad, y pagar la mitad del pasaje puede convertirse en un respiro real para muchas familias latinas que mantienen esta ciudad en movimiento.

El Metro de Nueva York mueve a millones de ciudadanos de forma diaria (Foto: MTA)

