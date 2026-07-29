La política migratoria de la administración del presidente Donald Trump ha ampliado su alcance hasta los aeropuertos de Estados Unidos. En las últimas semanas, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han incrementado los arrestos de personas con visas vencidas en terminales aéreas, una estrategia que, según reportes, ya se aplica en al menos 15 aeropuertos del país. Pero, ¿cómo opera esta agencia en las terminales aéreas y de qué manera identifica a los pasajeros? Aquí te lo cuento.

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Los operativos se realizan tanto en los mostradores de facturación como en las puertas de embarque, donde agentes vestidos de civil identifican e interceptan a viajeros antes de abordar sus vuelos. La medida ha generado preocupación entre comunidades migrantes y abogados especializados en inmigración.

¿Cómo opera ICE en los aeropuertos de EE.UU.?

De acuerdo con un reporte del The New York Times, los arrestos son posibles gracias a un acuerdo de cooperación entre la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El procedimiento suele comenzar cuando el pasajero presenta su identificación y escanea su tarjeta de embarque. Si el sistema detecta una alerta relacionada con su estatus migratorio, la persona puede ser retenida momentáneamente mientras agentes de ICE, generalmente vestidos de civil, se acercan para realizar la detención.

Los operativos no se limitan a un punto específico del aeropuerto. Las detenciones pueden ocurrir en las áreas de facturación, en los controles de seguridad o incluso en las puertas de embarque, poco antes de que el pasajero suba al avión.

ICE intensifica las detenciones en EE.UU. mientras crecen los controles en terminales aéreas. | Crédito: David Grunfeld/The New Orleans Advocate via AP / David Grunfeld

ICE intensifica los arrestos en aeropuertos

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la administración busca impedir que los inmigrantes indocumentados utilicen vuelos comerciales, salvo cuando viajen para salir voluntariamente del país.

“Esta administración está trabajando diligentemente para garantizar que los extranjeros indocumentados ya no puedan volar, a menos que sea para deportarse voluntariamente”, señaló el DHS al diario estadounidense.

Aunque la agencia no confirmó cuántas personas han sido detenidas mediante este programa, el incremento de los operativos coincide con el objetivo del Gobierno de alcanzar aproximadamente 2.000 arrestos migratorios diarios, casi el doble de los registrados a comienzos de este año.

Casos recientes de arrestos en aeropuertos

Uno de los casos que más repercusión tuvo fue el de Chantal Morales Rojas, una ciudadana ecuatoriana de 27 años detenida el pasado 20 de julio cuando intentaba abordar un vuelo entre Denver y Oakland, California.

La joven había ingresado legalmente a EE.UU. en 2023 mediante un programa de intercambio y, antes de que este expirara, presentó una solicitud para permanecer en el país. Sin embargo, al escanear su pase de abordar, el sistema emitió una alerta y poco después fue interceptada por dos agentes vestidos de civil.

El arresto quedó registrado en video y se viralizó rápidamente en redes sociales. Posteriormente, un juez fijó una fianza de $3.000, mientras la ecuatoriana enfrenta su proceso migratorio.

Otro caso ocurrió en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, donde fue detenida Iryna Gorb, una ciudadana ucraniana que llevaba más de diez años viviendo en California. La mujer fue arrestada tras regresar de un viaje nacional desde Portland.

Según el DHS, Gorb permaneció en Estados Unidos durante 15 años después del vencimiento de su visa, por lo que continuará bajo custodia de ICE mientras avanza su proceso de deportación.

Entre los casos reportados también figura una mujer originaria de Uganda, usuaria de silla de ruedas y con una solicitud de asilo pendiente, quien fue detenida pese a padecer anemia falciforme.

ICE genera preocupación en EE.UU. por el aumento de arrestos durante los viajes nacionales. | Crédito: AFP

Abogados alertan sobre un cambio en la estrategia migratoria

Especialistas en inmigración consideran que este tipo de operativos representa un cambio importante en la forma en que ICE está ejecutando sus acciones.

Charles Kuck, abogado de inmigración con casi cuatro décadas de experiencia, aseguró al New York Times que nunca había visto una estrategia similar.

El abogado de inmigración Alex Gálvez explicó a Noticias Telemundo que la información proporcionada al momento de comprar un boleto de avión puede ser utilizada por las autoridades migratorias para realizar verificaciones.

“Al minuto que ustedes compran un boleto, esa información lo tiene ICE, tiene Inmigración acceso a toda esa información y montan operativos. Pueden revisar tus antecedentes penales, pueden revisar tu historial migratorio”, señaló Gálvez.

Según el especialista, las autoridades pueden cruzar los datos del pasajero con bases de datos migratorias y, si detectan irregularidades, realizar acciones de control o incluso arrestos en los aeropuertos.

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