Viajar con mayor comodidad es uno de los deseos más comunes, especialmente en temporadas de alta demanda como Navidad o Año Nuevo. Un ascenso de categoría en un vuelo puede cambiar por completo la experiencia, pasando de un asiento incómodo a más espacio para las piernas, mejor atención y un ambiente más tranquilo en la parte delantera del avión.

Aunque conseguir un upgrade no es fácil en EE. UU. ni en ninguna otra parte, tampoco es imposible. Con el momento adecuado y una buena estrategia, las probabilidades pueden aumentar.

Dos exmiembros de tripulación aérea explicaron a Travel + Leisure que los ascensos gratuitos son muy poco frecuentes y suelen reservarse para viajeros frecuentes con estatus élite, pero que cualquier pasajero puede solicitar uno pagando por él.

Según los expertos, la solicitud puede hacerse desde que se compra el pasaje hasta justo antes del despegue, aunque recomiendan hacerlo lo antes posible.

Exazafatas explican que los upgrades gratuitos son muy poco comunes, pero que cualquier pasajero puede pagar por uno si lo solicita en el momento adecuado. (Foto: Freepik)

Al momento de la reserva, los pasajeros pueden consultar si hay mejoras disponibles pagando con dinero o millas acumuladas. Si no hay éxito, se puede volver a intentar en el mostrador de check-in del aeropuerto.

Si la respuesta vuelve a ser negativa, todavía existen oportunidades. En algunos vuelos, pasajeros con asientos en primera clase o clase ejecutiva no se presentan. En esos casos, los viajeros pueden hablar con el agente de la puerta de embarque poco antes de subir al avión para preguntar si pueden pagar por alguno de esos asientos libres.

Incluso cuando el embarque ya comenzó, aún vale la pena intentarlo.

Como última alternativa, los expertos sugieren consultar con el jefe de cabina o con el asistente de vuelo ubicado en la puerta del avión.

La recomendación es preguntar desde la reserva del pasaje y volver a intentarlo en el aeropuerto o incluso durante el embarque. (Foto: Freepik)

“Se debe preguntar antes de que se cierre la puerta, pero no se sorprendan si no los cambian de asiento hasta que el avión ya esté en el aire, en caso de que acepten la solicitud”, explicó Bobby Laurie, experto en viajes y exasistente de vuelo de American Airlines.

Por su parte, Susan Fogwell, exasistente de vuelo con 22 años de experiencia, señaló que es más probable conseguir un upgrade pago a un asiento economy plus que a primera clase o clase ejecutiva.

“Mientras está sentado en un incómodo asiento del medio o apretado junto a la ventana, un pasajero ve un asiento vacío en economy plus y pregunta si puede cambiarse”, explicó.

Además, aclaran que los asientos economy plus suelen ser más accesibles que los de primera clase o business. (Foto referencial: StockSnap / Pixabay)

Fogwell también desmintió los rumores sobre ascensos gratuitos por apariencia o vestimenta: “Esto simplemente nunca ocurrió en la aerolínea grande donde trabajé”.

“Cuando alguien cuenta una historia sobre un supuesto upgrade gratis, hay que tomarla con mucha cautela”, agregó.

¿Es posible conseguir un “upgrade” o un mejor asiento sin pagar?

Conseguir un “upgrade” o un mejor asiento sin pagar es cada vez más difícil debido a los sistemas automatizados de las aerolíneas, pero las azafatas y expertos en viajes coinciden en que todavía existen trucos psicológicos y logísticos que pueden funcionar.

La amabilidad es tu mejor herramienta. Al abordar, saluda con una sonrisa y pregunta educadamente si el vuelo está lleno: las azafatas tienen poder discrecional para reubicarte en asientos vacíos con más espacio, como la fila de salida, una vez que se cierra la puerta del avión.

Si detectas cualquier fallo en tu asiento, como una bandeja floja o una pantalla que no funciona, infórmalo de inmediato. Ante la falta de comodidad, la tripulación preferirá moverte a un asiento superior (incluso en Economy Plus) antes que arriesgarse a una queja formal del cliente.

Viajar solo aumenta tus posibilidades. Ofrécete voluntariamente para cambiarte de sitio si la tripulación necesita reunir a una familia. Por este gesto de cortesía, suelen recompensarte enviándote a los pocos asientos de clase preferente que hayan quedado libres.

A veces, hacer el check-in en el último minuto funciona. Las aerolíneas liberan los asientos de salida de emergencia o las filas delanteras de forma gratuita si no se vendieron, asignándolos a los últimos pasajeros para equilibrar el peso y balance de la aeronave.

