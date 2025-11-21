El sur de Florida se prepara para un fin de semana cálido, mayormente soleado y con muy pocas probabilidades de lluvia, justo cuando muchos empiezan a mirar de reojo el pronóstico para Thanksgiving 2025.

Según los pronósticos de CBS News para los días previos al Día de Acción de Gracias, un sistema de alta presión continúa imponiendo estabilidad en toda la región, manteniendo a raya la humedad y favoreciendo días brillantes y secos.

El viernes 21 de noviembre comenzó con temperaturas variadas: bajos 70°F en zonas costeras y alrededor de 60°F en áreas más interiores, un contraste típico de esta época del año. Durante las tardes, los termómetros volverán a subir hacia los bajos y medios 80°F, acompañados de abundante sol.

El pronóstico anticipa condiciones estables y secas, con temperaturas típicas del sur de Florida rumbo al Thanksgiving. | Crédito: Pexels

Los meteorólogos explican que la alta presión se mantendrá firme durante todo el fin de semana, impulsando un flujo del este-noreste y manteniendo niveles de humedad por debajo del promedio.

¿Qué significa esto para quienes tienen planes al aire libre? Que solo un aguacero aislado podría colarse de manera muy puntual, pero en general el ambiente será seco y agradable.

En las playas, los pronósticos también son alentadores: bajo riesgo de corrientes de resaca en el Atlántico, índice UV alto, ideal para quienes planean disfrutar del sol, pero también una advertencia para protegerse, y sin alertas para navegantes tanto en aguas del Atlántico como de los Cayos de Florida.

A largo plazo, no se anticipan grandes cambios. La alta presión seguirá dominando hasta inicios de la próxima semana. Una frente frío debilitado cruzará la península hacia finales del fin de semana, aunque se espera que pierda fuerza rápidamente a medida que un nuevo sistema de alta presión avanza desde el norte.

Conducir en Acción de Gracias en EE.UU. puede volverse complicado por el intenso tráfico en las principales carreteras. | Crédito: GIORGIO VIERA / AFP

Pronóstico del sur de Florida para Thanksgiving

Para inicios de la próxima semana, podría llegar un poco más de humedad, lo que daría paso a algunas lluvias dispersas. Las mañanas se mantendrán sobre los bajos 70°F, y las tardes rondarán los bajos 80°F hasta mediados de semana.

De cara al Thanksgiving del jueves, los expertos anticipan lluvias puntuales y temperaturas en los bajos 80°F, manteniendo un patrón cálido y relativamente estable para la fecha festiva.

