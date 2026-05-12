Si durante la pandemia pagaste impuestos de más o sospechas que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) podría devolverte parte de ese dinero, aún podrías estar a tiempo de hacer el trámite. La agencia mantiene habilitada una ventana para que ciertos contribuyentes soliciten ese reembolso, pero conviene verificar si cumples con los requisitos y presentar la solicitud antes de que cierre el plazo porque después ya no habría opción de recuperarlo. En esta nota te contamos cómo puedes reclamar un reembolso por COVID del IRS y cuál es la fecha límite para solicitarlo.

Antes te precisamos quiénes podrían acceder a un reembolso o una reducción de impuestos. En palabras simples, todo tipo de contribuyentes: personas naturales, pequeños negocios, grandes compañías, patrimonios y fideicomisos. La Defensora Nacional del Contribuyente (NTA, por sus siglas en inglés), organismo independiente del IRS, explicó que “el problema afecta a los contribuyentes con obligaciones relacionadas con los impuestos sobre la renta, el empleo, las herencias, las donaciones y los impuestos especiales. También puede afectar a los contribuyentes que presentaron fuera de plazo las declaraciones informativas internacionales, lo que puede acarrear sanciones importantes incluso cuando no se adeuda ningún impuesto”.

Personas, pequeños negocios y grandes empresas podrían acceder a un reembolso especial del IRS por cargos durante la pandemia (Foto referencial: Freepik)

¿CÓMO SABER SI CUMPLO LOS REQUISITOS PARA RECLAMAR UN REEMBOLSO POR COVID DEL IRS?

Para saber si cumples los requisitos, los especialistas aconsejan revisar tus transcripciones de impuestos del IRS para comprobar si la agencia te debe algún dinero. Estas transcripciones de cuenta muestran, para cada año fiscal, datos como tu estado civil para efectos de impuestos, los ingresos sujetos a gravamen, cualquier ajuste hecho después de procesar tu declaración original, así como los pagos, las multas y los intereses con las fechas en que se generaron, publica USA Today.

Si ves que el IRS te cargó intereses o sanciones entre el 20 de enero de 2020 y el 11 de julio de 2023, podrías evaluar la opción de pedir un reembolso. Según la propia agencia, puedes conseguir tus transcripciones registrándote en tu cuenta en línea para verlas, imprimirlas o descargarlas, o también pedir que te las envíen por correo. En ese caso, se solicitan a través de la página web del IRS o llamando al sistema telefónico automatizado de transcripciones al 800-908-9946, y normalmente llegan en un lapso de cinco a diez días naturales.

¿CÓMO RECLAMAR UN REEMBOLSO POR COVID DEL IRS?

Según Jon Wasser, socio de Fox Rothschild que se especializa en temas fiscales, un profesional de impuestos puede hacer la gestión por ti y presentar la reclamación a tu nombre, pero también tienes la opción de hacerlo directamente usando el Formulario 843 del IRS, que sirve para pedir un reembolso o la eliminación de ciertas multas con base en la información de tu transcripción fiscal.

Los abogados señalan que al llenarlo es importante indicar que se trata de una “reclamación de protección” apoyada en el fallo del caso Kwong contra Estados Unidos, relacionado con la Sección 7508A(d) y el periodo de desastre por la COVID-19.

En palabras sencillas, con ese trámite le estás diciendo al IRS: “Aquí está mi solicitud de reembolso, manténganla en pausa por ahora” hasta que se resuelva definitivamente el caso en los tribunales. Si al final del litigio se determina que la agencia debe devolver ese dinero, tú ya habrás asegurado tu derecho a recibir tu parte.

Según la NTA, no es necesario enviar un formulario distinto por cada año fiscal, pero sí hay que indicar claramente a qué año o años específicos corresponde la solicitud.

Si el IRS te cobró multas o intereses entre 2020 y 2023, todavía podrías tener opción a que te devuelvan parte de ese dinero (Foto: Freepik)

¿CUÁL ES LA FECHA LÍMITE PARA RECLAMAR UN REEMBOLSO POR COVID?

Según los especialistas, los contribuyentes deberían presentar su reclamo de reembolso o reducción de impuestos antes del 10 de julio, si el fallo se mantiene vigente.

Por norma, solo se dispone de tres años desde que se presenta la declaración o de dos años desde que se paga el impuesto, tomando como referencia la fecha que ocurra después, para pedir la devolución o la rebaja de multas e intereses. Como la decisión judicial interpreta que los plazos para declarar se extendieron hasta el 10 de julio de 2023, tres años más llevan al 10 de julio de 2026, que sería la fecha límite para resguardar el derecho a un posible reembolso o ajuste, de acuerdo con los abogados tributarios.

“Millones de contribuyentes podrían ser elegibles, pero si las personas no presentan sus solicitudes antes del 10 de julio de 2026, pierden la posibilidad de un reembolso o una reducción”, dijo Wasser.

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