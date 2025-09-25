Enviar dinero a México desde Estados Unidos siempre ha sido una necesidad para millones de familias, pero también un reto por las altas comisiones y tipos de cambio poco favorables. En medio de este panorama, surge una alternativa que está ganando terreno entre los migrantes: la tarjeta FINABIEN, creada por la Financiera para el Bienestar.

¿Cómo funciona la tarjeta FINABIEN?

A diferencia de otras opciones de envío de remesas, esta tarjeta ofrece comisiones bajas y un tipo de cambio competitivo. De hecho, Profeco la colocó en el primer lugar de su ranking gracias a que solo cobra 2,99 dólares por transferencia, muy por debajo de la mayoría de las remesadoras tradicionales.

Además, no depende de intermediarios, lo que significa que se evita el cobro de impuestos adicionales. Esto se traduce en que, por ejemplo, si alguien manda 400 dólares, su familia en México recibe más de 7.600 pesos, una cifra difícil de alcanzar con otras plataformas.

Obtener la tarjeta FINABIEN en Estados Unidos es sencillo, ya sea en consulados, en línea o directamente en México. | Crédito: tarjetafinabien.com

Cómo obtener la tarjeta FINABIEN desde EE.UU.

Los mexicanos que viven en Estados Unidos pueden tramitarla de tres maneras:

En los consulados: actualmente son 53 en todo el país, y allí entregan tanto la tarjeta para EE.UU. como la de México. En línea: a través de la página oficial finabien.gob.mx, con la ventaja de recibirla en tu domicilio en un máximo de 10 días. En México: si algún familiar la tramita en una de las 1700 sucursales, podrá recibir su propio plástico para manejar los envíos.

Requisitos para sacar la tarjeta FINABIEN

Los documentos varían ligeramente dependiendo de si la solicitud se hace en México o en Estados Unidos, pero en general se pide:

Un correo electrónico y un número de celular.

Identificación oficial: INE, matrícula consular, pasaporte o licencia de EE.UU.

Dirección en el caso de quienes la tramitan en Estados Unidos.

CURP para quienes la solicitan en México.

Con la tarjeta FINABIEN, los usuarios pueden manejar su dinero desde una aplicación fácil de usar en Android o iOS. | Crédito: tarjetafinabien.com

Cómo se usa la tarjeta FINABIEN

Una vez recibida, el primer paso es descargar la app de Financiera para el Bienestar, disponible en Android y iOS. Desde ahí se activa la tarjeta creando una cuenta con correo y contraseña.

Para depositar fondos, existen más de 100 mil comercios en EE.UU. donde se puede hacer en efectivo, o también se puede pedir al empleador que el sueldo se deposite directamente. Luego, basta con seleccionar la opción “mandar dinero” en la aplicación para que el destinatario lo reciba en su tarjeta FINABIEN mexicana.

Límites y ventajas de la tarjeta FINABIEN

Saldo máximo: 20 mil dólares .

. Transferencias diarias: hasta 2.500 dólares .

. Límite mensual: 10 mil dólares.

