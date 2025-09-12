El Powerball de Estados Unidos es probablemente la lotería más popular del mundo. Un título que ha tenido desde que otorgó un premio mayor récord de $2.040 millones de dólares en noviembre de 2022. A continuación, vamos a ver todo lo que necesitas saber para confirmar si tu boleto es ganador, los métodos más confiables para verificarlo y algunos consejos prácticos para no perderte ningún premio.

Comprueba los números oficiales del sorteo

El primer paso es comparar los números de tu boleto con los resultados oficiales del Powerball. Estos se publican en:

La web oficial de Powerball ( powerball.com ) .

. Medios de comunicación confiables y noticieros locales en EE. UU.

y noticieros locales en EE. UU. Aplicaciones móviles oficiales de loterías estatales, que actualizan los resultados casi en tiempo real.

Asegúrate de revisar la fecha del sorteo. Cada boleto solo es válido para el sorteo específico que aparece en él.

Para saber si ganaste en la lotería Powerball, revisa los números oficiales en línea en su página web o en aplicaciones autorizadas. | Crédito: Powerball

Usa un escáner o verificador autorizado

Muchos minoristas de lotería ofrecen escáneres automáticos o terminales donde puedes pasar tu boleto y confirmar si es ganador. También puedes usar aplicaciones oficiales de las loterías estatales en tu teléfono: basta con escanear el código de barras del boleto para saber si hay premio.

Comprende las categorías de premios

El Powerball no es solo el premio mayor. Incluso si no acertaste todos los números, podrías tener un premio menor. Por ejemplo:

Acertar solo el Powerball rojo ya te da un pequeño premio.

ya te da un pequeño premio. Combinar varios números blancos con el Powerball puede generar sumas de cientos o miles de dólares.

Consulta la tabla oficial de premios para ver cuánto podrías ganar según tu combinación.

La lotería Powerball publica una tabla de premios que te permite identificar el monto que corresponde a tu combinación de números. | Crédito: Powerball

Verifica antes de desechar tu boleto

Un error común es desechar boletos sin revisarlos correctamente. Guarda todos tus boletos al menos hasta verificar los resultados oficiales. Si compraste un boleto de varios sorteos, revisa cada fecha correspondiente.

Revisa plazos y requisitos para reclamar

Cada estado en EE.UU. tiene plazos específicos para reclamar premios, que van desde 90 días hasta un año. Además, los premios pequeños suelen cobrarse en minoristas autorizados, mientras que los montos grandes requieren acudir a las oficinas de la lotería estatal.

Consejos adicionales

Firma tu boleto en el reverso tan pronto como lo compres para evitar problemas en caso de pérdida.

Guarda una copia o foto de tu boleto para tener evidencia adicional.

Si ganas un premio grande, considera hablar con un asesor financiero o un abogado especializado antes de reclamar.

