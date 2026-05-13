Desde hace semanas, subirse a un bus en Nueva York ya no significa solamente validar la tarjeta o el dispositivo electrónico, buscar asiento y agarrarse rápido del pasamanos antes de que el chofer arranque. En varias rutas de la ciudad, la Metropolitan Transportation Authority, más conocida como MTA, empezó a reforzar los controles dentro de las unidades con un sistema de inspección aleatoria que ya se usa en otras ciudades del mundo, principalmente en Europa, de acuerdo con reportes locales. El objetivo es detectar a los pasajeros que viajan sin pagar, una medida que ya está llamando la atención de miles de usuarios, especialmente de la comunidad latina que todos los días se mueve entre el Bronx, Queens, Brooklyn y Manhattan en buses de New York City Transit. Si usas OMNY, Apple Pay, Google Pay o todavía recuerdas la vieja MetroCard, conviene saber quiénes son estas personas que ahora suben a la unidad, qué pueden pedirte y cómo identificar si realmente forman parte del personal autorizado de la MTA.

LA MTA inicia una nueva forma de evitar que los pasajeros de buses se salten el pago de pasajes (Foto: MTA)

¿CÓMO RECONOCER AL PERSONAL DE LA MTA QUE REVISA PAGOS?

Los nuevos equipos de inspección reciben el nombre de EAGLE y están integrados por inspectores civiles de la MTA. No son policías ni conductores, y tampoco son empleados que cobran pasajes directamente dentro del bus.

En la práctica, suelen subir en grupo a distintas rutas de MTA New York City Transit y luego se distribuyen por el vehículo para revisar pasajero por pasajero. Lo hacen mientras el bus sigue en marcha, no solo cuando la unidad está detenida o en el momento de abordar.

Señales claras para identificarlos:

Característica Cómo luce Uniforme oficial Chalecos, chaquetas o prendas con logos de MTA o NYC Transit. Credencial visible Tarjeta de identificación colgada al cuello o visible en el pecho. Dispositivo electrónico Lector portátil o terminal para verificar pagos OMNY. Trabajo en equipo Normalmente suben dos o más inspectores juntos. Método de revisión Caminan por el pasillo pidiendo comprobantes uno por uno.

Uno de los detalles más fáciles de notar es el lector portátil que llevan en la mano. Con ese dispositivo pueden verificar si el pago quedó registrado en el sistema OMNY, la plataforma digital que poco a poco está reemplazando a la clásica MetroCard.

¿QUÉ PUEDEN PEDIRTE DURANTE LA INSPECCIÓN?

Cuando los inspectores EAGLE se acercan, no buscan revisar tus pertenencias ni pedirte información privada. Lo que necesitan confirmar es si pagaste ese viaje correctamente.

Estas son las pruebas de pago más comunes que pueden solicitar:

Tarjeta física OMNY.

Tarjeta bancaria contactless usada al subir al bus.

Teléfono celular con billetera digital.

Confirmación reciente del viaje en Apple Pay o Google Pay.

El equipo EAGLE de la MTA será el encargado de revisar los comprobantes de pago en los buses (Foto referencial: MTA) / Marc A. Hermann

MÉTODOS DE PAGO QUE ACEPTAN PARA VERIFICAR

Medio de pago Qué revisan Tarjeta OMNY Que el viaje haya sido validado recientemente. Tarjeta de débito o crédito Registro del toque en el lector OMNY. Apple Pay Confirmación del pago del trayecto. Google Pay Registro digital asociado al viaje.

Algo que muchos pasajeros no saben es que los inspectores no necesitan revisar tu saldo total ni tus movimientos bancarios. El sistema solo confirma si ese medio de pago fue utilizado correctamente en ese bus y dentro de un tiempo compatible con el viaje.

¿CÓMO FUNCIONA EL CONTROL DENTRO DEL BUS?

El esquema se parece bastante al que ya se usa en tranvías y buses de varias ciudades europeas. Los inspectores pueden subir en cualquier parada y comenzar la revisión mientras el vehículo sigue su recorrido normal.

Un escenario típico es este: dos o tres inspectores EAGLE entran al bus, se identifican verbalmente y empiezan a avanzar por el pasillo pidiendo la tarjeta o el teléfono con el que cada pasajero pagó el viaje. Luego acercan el lector portátil para validar la transacción.

La MTA sostiene que este modelo busca reducir la evasión de tarifas, especialmente en casos donde algunas personas entran por la puerta trasera sin pagar o simplemente evitan usar el lector OMNY.

¿QUÉ PASA SI NO PUEDES DEMOSTRAR EL PAGO?

Aquí es donde muchos usuarios se ponen nerviosos, pero conviene entender bien cómo funciona el proceso. Si el inspector no encuentra un registro válido del viaje o el pasajero no puede mostrar un comprobante, puede emitir una citación civil.

Eso significa que:

No se trata automáticamente de un arresto.

Puede existir una multa económica.

La infracción queda registrada administrativamente.

En situaciones de conflicto podrían pedir apoyo policial.

La MTA insiste en que el objetivo principal no es criminalizar a los pasajeros, sino recuperar ingresos perdidos por evasión tarifaria. Según la agencia, ese dinero afecta directamente la calidad del servicio y las inversiones en el transporte público de Nueva York, un sistema que usan a diario trabajadores, estudiantes, repartidores y familias latinas en toda la ciudad.

EL AVANCE DE OMNY CAMBIA LA FORMA DE VIAJAR

La expansión de OMNY también explica por qué ahora las verificaciones son más rápidas y frecuentes. Gracias a esta tecnología, los inspectores pueden saber en segundos si una tarjeta, un celular o una billetera digital fueron utilizados recientemente en un bus específico.

Al mismo tiempo, la Metropolitan Transportation Authority continúa retirando progresivamente la histórica MetroCard para dar paso a un sistema completamente digital. Por eso, cada vez más pasajeros deberán acostumbrarse no solo a pagar con OMNY, sino también a conservar evidencia del pago durante todo el trayecto.

La MTA está impulsando los pagos con las OMNY Cards en el sistema de transporte público de la ciudad (Foto: MTA)

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