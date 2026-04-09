La política migratoria de la administración de Donald Trump se mantiene, por lo que cada vez detienen a más extranjeros en situación irregular en Estados Unidos. Si bien muchos de los intervenidos son llevados a centros de detención, ¿qué ocurre con sus pertenencias? Si eres inmigrante o conoces a alguien que está tratando de recuperar los objetos de un familiar arrestado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), aquí te explicamos cuál es el documento clave que te ayudará a reclamarlos.

¿PUEDE ICE NEGARSE A ENTREGAR LAS PERTENENCIAS DE LOS DETENIDOS?

Sí. Los agentes de ICE pueden negarse a entregar las pertenencias de los detenidos a otra persona que los reclama, incluso si es familiar directo. Según abogados de inmigración, las autoridades no pueden entregar los objetos a nadie.

“Generalmente no sueltan propiedad sin la autorización del detenido”, señaló el abogado de inmigración Michael Urbina en entrevista a N+Univision Atlanta. Sin embargo, aclaro que sí puede entregarlo, pero con un documento clave.

Agentes de ICE durante una redada migratoria (Foto: AFP)

¿CUÁL ES EL PERMISO FORMAL PARA RECLAMAR LOS BIENES DE UN DETENIDO POR ICE?

El único documento con el que se puede reclamar los bienes de un inmigrante que fue detenido por ICE es un poder legal (Power of Attorney). Solamente con este, la persona elegida podrá actuar en nombre del intervenido. Sin él, las autoridades pueden negarse legalmente a entregar pertenencias a esposos, hijos o familiares.

¿Qué es un Power of Attorney (POA)?

En Estados Unidos, un Power of Attorney (POA) es un poder legal o poder notarial: un documento en el que una persona (el detenido, llamado “principal”) autoriza a otra (el “agente” o apoderado) para actuar en su nombre.

Cuando alguien es detenido (por ejemplo, por ICE o en un proceso penal), un POA sirve para que esa persona de confianza pueda:

Manejar cuentas bancarias, pagar renta, servicios, hipoteca o deudas.

Administrar o vender bienes, encargarse de un negocio o firmar contratos y documentos necesarios.

En general, tomar decisiones financieras y a veces personales mientras la persona detenida no puede hacerlo por sí misma.

En muchos casos se recomienda que el POA esté firmado y notarizado antes de cualquier detención, para que tenga plena validez y el apoderado pueda usarlo sin trabas, según North Suburban Legal AId Clinic.

¿Cuáles son los requisitos para que un POA sea válido en detención?

Para que un Power of Attorney (POA) sea útil cuando una persona está detenida en Estados Unidos, debe cumplir como mínimo lo siguiente:

Estar firmado por el detenido, identificándolo claramente (nombre completo, fecha de nacimiento y, si es posible, número de identificación o A‑Number en casos migratorios).

Identificar de forma precisa a la persona que recibe el poder (nombre completo y relación con el detenido).

Describir qué puede hacer el apoderado: manejar cuentas bancarias, pagar renta y servicios, cobrar cheques, vender o mover un vehículo, recuperar pertenencias, firmar contratos, etc.

Indicar desde cuándo es válido y si el poder sigue vigente aunque la persona esté detenida (muchos usan un “durable power of attorney” para eso).

Cumplir las formalidades del estado donde se firma: en la mayoría de lugares debe firmarse ante testigos y/o ante notario para que bancos, arrendadores y otras entidades lo acepten.

Estar redactado en inglés (o al menos con versión en inglés) si se va a presentar ante bancos, ICE, cortes u otras agencias.

Lo ideal es que el documento se prepare antes de cualquier detención y, si es posible, con asesoría de un abogado o de una organización legal local, porque cada estado tiene requisitos técnicos propios y algunos formularios estándar.

¿En qué casos de detención de ICE se debe usar el POA?

En casos de ICE, un Power of Attorney se usa, sobre todo, para que alguien de confianza pueda encargarse de la vida práctica de la persona detenida. Por ejemplo:

Manejar dinero y cuentas: que el apoderado pueda retirar efectivo, pagar renta, luz, agua, teléfono, enviar remesas a la familia, pagar abogado, o cerrar cuentas si es necesario.

que el apoderado pueda retirar efectivo, pagar renta, luz, agua, teléfono, enviar remesas a la familia, pagar abogado, o cerrar cuentas si es necesario. Proteger vivienda y pertenencias: autorizar a un familiar o amigo a entrar al apartamento, sacar muebles, ropa y documentos importantes, entregar la vivienda al dueño o firmar una terminación de contrato de alquiler.

autorizar a un familiar o amigo a entrar al apartamento, sacar muebles, ropa y documentos importantes, entregar la vivienda al dueño o firmar una terminación de contrato de alquiler. Vehículos y negocios: permitir que otra persona retire el carro del corralón, lo venda o lo ponga a nombre de alguien más; en pequeños negocios, que pueda firmar cheques, cerrar el local o traspasarlo.

permitir que otra persona retire el carro del corralón, lo venda o lo ponga a nombre de alguien más; en pequeños negocios, que pueda firmar cheques, cerrar el local o traspasarlo. Cuidado de hijos y escuela: designar a alguien para inscribir a los niños en la escuela, hablar con directores o maestros, firmar autorizaciones escolares o médicas y tomar decisiones de salud diarias mientras el padre o la madre está detenido.

designar a alguien para inscribir a los niños en la escuela, hablar con directores o maestros, firmar autorizaciones escolares o médicas y tomar decisiones de salud diarias mientras el padre o la madre está detenido. Trámites con el propio ICE u otras agencias: autorizar a un apoderado a recoger pertenencias personales, documentación u objetos que quedaron bajo custodia, o a recibir correspondencia importante y notificaciones.

Activistas critican que ICE haya detenido a personas en audiencias migratorias durante más de un año. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

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