Renovar el pasaporte de Estados Unidos en 2026 trae una novedad que ha llamado la atención: una edición conmemorativa que podría incluir la imagen de Donald Trump. Pero no todos la recibirán, y tampoco cambia el costo del trámite. Aquí te explico, de forma clara, qué debes hacer y qué esperar sobre esta edición conmemorativa del documento de viaje de EE.UU.

¿Quiénes pueden recibir el pasaporte con la imagen de Trump?

Esta versión especial forma parte de los festejos por el 250.º aniversario de la independencia de EE.UU. y será limitada y sujeta a disponibilidad. Según lo informado por el Departamento de Estado de Estados Unidos:

La distribución se concentrará en laAgencia de Pasaportes de Washington D.C.

Solo se entregará en trámites presenciales realizados allí

No está garantizada, incluso si haces el trámite en esa oficina

En cambio, si renuevas por correo, en línea o en otras oficinas, recibirás el diseño tradicional sin la imagen de Trump. El diseño depende más del lugar donde tramitas que del tipo de solicitud.

Esta ilustración muestra la imagen del presidente Donald Trump que aparecerá en el interior de los pasaportes de Estados Unidos. | Crédito: DOS

Pasos básicos para renovar el pasaporte de EE.UU. en 2026

De acuerdo con USAGov, el proceso es bastante directo si cumples ciertas condiciones.

Puedes renovar por correo o en línea si:

Tu pasaporte está en buen estado

Fue emitido cuando tenías 16 años o más

Tiene menos de 15 años desde su emisión

Qué necesitas:

Formulario DS-82 completo

completo Tu pasaporte anterior

Una foto reciente

Pago de la tarifa

¿Y si no cumples los requisitos?

Debes hacer el trámite como si fuera primera vez:

Completar el formulario DS-11

Presentarte en un centro de aceptación autorizado

¿Cuál es el precio de la renovación en 2026?

Las tarifas oficiales se mantienen sin cambios:

$130 : renovación de libreta de pasaporte (adultos)

: renovación de libreta de pasaporte (adultos) $30 : tarjeta de pasaporte

: tarjeta de pasaporte $160: libreta + tarjeta

En solicitudes iniciales presenciales:

Se añade una tarifa de aceptación de $35

Total: $165 (adultos) / $135 (menores de 16 años)

¿Hay que pagar extra por el pasaporte con la imagen de Trump?

No. Ni el Departamento de Estado de Estados Unidos ni las fuentes oficiales mencionan un costo adicional por esta edición conmemorativa. Es decir:

El precio es exactamente el mismo que el pasaporte tradicional

que el pasaporte tradicional El diseño especial no tiene recargo

El único pago adicional posible es opcional:

$60 por servicio acelerado (si necesitas el pasaporte más rápido)

Estas ilustraciones muestran las imágenes que aparecerán en el interior de los pasaportes de Estados Unidos. | Crédito: DOS

Lo que debes tener en cuenta sobre el pasaporte con la imagen de Trump

Si te interesa o quieres evitar el pasaporte con la imagen de Trump, la clave está en cómo y dónde haces la renovación:

Presencial en Washington D.C.: podrías recibir la edición conmemorativa

En línea, correo u otras oficinas: recibirás el diseño estándar

Para muchas personas, especialmente quienes viajan con frecuencia a México, el Caribe o Sudamérica, lo más recomendable es planificar con tiempo, elegir bien el canal de trámite y confirmar en la oficina correspondiente qué diseño están entregando.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!