¿Se acerca la fecha de vencimiento de tu pasaporte en EE.UU. y buscas la manera más cómoda de actualizarlo porque no cuentas con el tiempo suficiente? La renovación por correo postal es una excelente alternativa para muchos ciudadanos que tienen obligaciones laborales diarias. Aunque el proceso puede ser sencillo, requiere seguir pasos específicos y preparar la documentación correcta para evitar retrasos innecesarios. En esta nota, quiero explicarte cómo completar esta solicitud, qué documentos necesitas incluir y otros aspectos importantes.

Esta modalidad de renovación resulta viable para la mayoría de los inmigrantes que buscan evitar el traslado hacia las oficinas de inmigración. Representa una buena opción que permite a los solicitantes ahorrar tiempo y dinero.

El pasaporte es un documento necesario que te permite viajar dentro o fuera de Estados Unidos. (Crédito: Freepik)

Cómo renovar el pasaporte estadounidense por correo postal

Si te decides por esta opción, el Gobierno estadounidense señala que existen ciertos pasos que debes cumplir para que el trámite sea factible y en el menor tiempo posible. En primer lugar, es necesario que presentes los siguientes documentos:

Rellenar el Formulario DS-82 para renovar tu pasaporte; puedes completarlo en línea.

El pasaporte que deseas renovar.

Fotografía para pasaporte.

Cancelar la tarifa por renovación de paso.

Copia certificada del acta de matrimonio u orden judicial (aplica en casos de cambio de nombre).

Existen situaciones específicas que te podrían impedir la renovación del pasaporte mediante el servicio postal. Debido a estas restricciones, es obligatorio que te acerques personalmente en las oficinas de inmigración correspondientes. Estos son los casos:

Tu pasaporte se emitió cuando tenías menos de 16 años.

Tu pasaporte fue emitido hace más de 15 años.

Tu pasaporte presenta daños, se extravió o te lo robaron.

Tu pasaporte no cuenta con nombre legal o el solicitante no tiene un documento legal para probar el cambio de nombre.

Es importante presentar los documentos requeridos para evitar cualquier retraso en la renovación de tu pasaporte. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cuánto es el costo por renovar el pasaporte estadounidense por correo postal

Es posible que la renovación del pasaporte estadounidense sea por correo postal, siempre y cuando cumplas con los lineamientos detallados en la segunda página del Formulario DS-82. Los costos asociados a este trámite varían según cada solicitante y el periodo de vigencia seleccionado para el documento oficial.

Para los adultos de 16 años en adelante, el costo de renovación del pasaporte se divide en tres categorías: el libre de pasaporte tiene un valor de $130, la tarjeta de pasaporte cuesta $30, mientras que el paquete que incluye ambos documentos requiere un pago de $160.

