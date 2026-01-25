La tormenta invernal Fern está dejando nieve, hielo y apagones desde el sur hasta el noreste de Estados Unidos, con un impacto previsto en más de 30 estados y más de 170 millones de personas, según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS). Esto implica cortes de electricidad prolongados, cables caídos y calles peligrosas. Por lo tanto, si vives en Nueva York, Nueva Jersey o Connecticut, necesitas tener claros tres pasos: a quién llamar en una emergencia, cómo reportar un apagón a tu compañía eléctrica y cómo proteger tu casa y tu salud durante el mal tiempo.

A continuación encontrarás los contactos esenciales para hispanos en el área triestatal y una guía práctica para decidir, en minutos, si debes llamar al 911, a tu eléctrica, al 211 o a FEMA. ¡Presta atención!

¿CÓMO REPORTAR EMERGENCIAS?

El primer filtro siempre es el nivel de riesgo. Las recomendaciones de servicios de emergencia estatales y de empresas eléctricas coinciden en esto: si hay peligro inmediato para la vida, llama al 911 antes que a cualquier otra línea.

Llama al 911 de inmediato si:

Ves cables eléctricos caídos o chispas (no te acerques, considera siempre que los cables están energizados).

o (no te acerques, considera siempre que los cables están energizados). Hueles gas o sospechas una fuga (esta es una situación de urgencia, por lo que nunca envíes un correo o formulario).

o sospechas una (esta es una situación de urgencia, por lo que nunca envíes un correo o formulario). Hay fuego, personas atrapadas, un choque de auto grave o alguien con síntomas de emergencia médica (dolor de pecho, dificultad para respirar, heridas graves, pérdida de conciencia).

Una vez que la situación inmediata está bajo control, el siguiente paso es reportar el apagón y los daños a tu compañía eléctrica. Esto ayuda a priorizar reparaciones y obtener un tiempo estimado de restauración.

LOS CONTACTOS CLAVE PARA REPORTAR APAGONES Y DAÑOS EN NUEVA YORK

En el estado de Nueva York, los principales proveedores son Con Edison (NYC y Westchester), PSEG Long Island (Long Island y Rockaways) y Orange & Rockland (Rockland, Orange, Sullivan y partes de NJ).

Con Edison:

En la página de contacto de Con Edison se especifica que, para emergencias de gas o cables caídos, se debe evacuar el área y llamar al 911 o al 1-800-752-6633 (1-800-75-CONED).

Para reportar un apagón y seguir su estado, la empresa recomienda usar su herramienta en línea y el mapa de cortes.

PSEG Long Island:

PSEG Long Island detalla que, para reportar cables caídos o un apagón, se debe llamar a su línea 24/7 al 1-800-490-0075.

También ofrecen reporte por texto: los clientes pueden registrarse enviando REG a PSEGLI (773454) y luego reportar un corte de luz enviando OUT a ese mismo número.

Además, en su portal de cortes, se puede revisar el mapa y el tiempo estimado de restauración.

Orange & Rockland:

Los clientes de Orange & Rockland pueden reportar apagones en línea o llamando al 1-877-434-4100.

Para textos, Orange & Rockland ofrece el código OUT al 678797 (ORUPWR).

Consejo práctico: ten a la mano el nombre de tu compañía (aparece en tu factura o en el medidor), tu número de cuenta si lo tienes y la dirección exacta. Las eléctricas usan estos datos para ubicar tu hogar en el sistema y acelerar el diagnóstico del corte.

LOS CONTACTOS CLAVE PARA REPORTAR APAGONES Y DAÑOS EN NUEVA JERSEY

En Nueva Jersey, varios proveedores comparten el estado.

PSE&G (gran parte de NJ): la compañía indica que puedes reportar un apagón enviando OUT al 4PSEG (47734), desde un teléfono registrado, o llamando al 1-800-436-PSEG (7734), además de hacerlo en línea o por la app.

(gran parte de NJ): la compañía indica que puedes reportar un apagón enviando OUT al 4PSEG (47734), desde un teléfono registrado, o llamando al 1-800-436-PSEG (7734), además de hacerlo en línea o por la app. Jersey Central Power & Light (JCP&L): los apagones se reportan llamando al 1-888-544-4877 o en el portal de cortes de FirstEnergy.

(JCP&L): los apagones se reportan llamando al 1-888-544-4877 o en el portal de cortes de FirstEnergy. Atlantic City Electric : los clientes de la compañía pueden reportar un apagón llamando al 1-800-833-7476 o a través del sitio web de la compañía.

: los clientes de la compañía pueden reportar un apagón llamando al 1-800-833-7476 o a través del sitio web de la compañía. Orange & Rockland (norte de NJ): se recomienda llamar al 1-877-434-4100 para reportar cortes, y al 911 si la situación requiere acción urgente.

LOS CONTACTOS CLAVE PARA REPORTAR APAGONES Y DAÑOS EN CONNECTICUT

En Connecticut, las dos compañías principales son Eversource y United Illuminating (UI).

Eversource:

Los clientes de Eversource deben reportar cortes llamando al 1-800-286-2000 o usando el formulario en línea de la compañía.

Y si bien el sistema de la empresa puede detectar muchos cortes, el reporte del cliente ayuda a identificar problemas más rápido, además de permitirte recibir actualizaciones de restauración.

United Illuminating (UI):

Los apagones pueden reportarse en línea o llamando al 855-784-3637. Asimismo, existe el número 800-722-5584 para emergencias eléctricas y problemas con el servicio.

Para cables caídos, primero se debe llamar al 911; luego, UI coordina con los servicios públicos para asegurar la zona.

PASO A PASO: ¿QUÉ HACER SI SE VA LA LUZ O VES DAÑOS TRAS LA TORMENTA INVERNAL?

Cuando se corta la luz en plena tormenta invernal, el estrés puede llevarte a llamar a todos los números a la vez. Una secuencia clara reduce errores y tiempos de respuesta.

1. Evalúa el riesgo inmediato (30 segundos)

¿Hay fuego, chispas, olor a gas, cables en el suelo, techo colapsado o una persona herida? Si la respuesta es sí, llama al 911 primero.

2. Asegura tu casa de forma básica (5 minutos)

Sigue las siguientes recomendaciones:

Aleja a tu familia de ventanas con vidrios agrietados y de árboles inclinados sobre la vivienda.

de ventanas con vidrios agrietados y de árboles inclinados sobre la vivienda. Desenchufa equipos sensibles (televisores, computadoras) para evitar daños por subidas de tensión cuando regrese la luz.

equipos sensibles (televisores, computadoras) para evitar daños por subidas de tensión cuando regrese la luz. Si usas generador, colócalo siempre afuera, lejos de ventanas, por el riesgo de monóxido de carbono.

3. Identifica si el corte es solo tuyo o de toda la zona (5–10 minutos)

Mira por la ventana: si varias casas están oscuras, probablemente sea un corte de red.

Si solo tu vivienda está sin luz, revisa interruptores y fusibles. Si no sabes qué hacer y no hay olor a quemado ni chispas, puedes llamar al número general de tu eléctrica para orientación.

4. Reporta el apagón a tu compañía eléctrica (5 minutos)

Usa el teléfono y/o la app de tu empresa según corresponda a tu zona.

Ten listos: nombre, dirección exacta, número de cuenta (si lo tienes), teléfono móvil y una breve descripción (“apagón total”, “luces parpadean”, “cable caído en la esquina”).

5. Documenta los daños

Siempre que no haya peligro, toma fotos y videos de techos dañados, agua filtrándose o alimentos que se arruinaron en el refrigerador.

Si el evento es declarado desastre federal, podrías solicitar apoyo económico de FEMA a través de DisasterAssistance.gov, la app o llamando al 1-800-621-3362 (opción 2 para español).

6. Si necesitas refugio, comida o ayuda para pagar servicios, contacta al 211

La red nacional 211 ofrece información sobre refugios, ayuda con facturas de servicios, comida y otros apoyos básicos.

Basta con marcar 211 desde la mayoría de los estados para hablar con un especialista, de forma gratuita y confidencial.

Recuerda que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente, por lo que es fundamental mantenerse informado con fuentes oficiales como el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en https://www.weather.gov/.

IMÁGENES DE ESTADOS UNIDOS BAJO ALERTA FRENTE A LA TORMENTA INVERNAL FERN

Un avión de pasajeros Boeing 737 de American Airlines se ve estacionado en la pista del aeropuerto LaGuardia de Nueva York el 25 de enero del 2026 (Foto: Charly Triballeau / AFP)

Los autos recorren la nieve acumulada en Lowville, Nueva York (Foto: Cara Anna / AP Photo) / Cara Anna

Los cristales de hielo se forman en una cocina en Lowville, Nueva York, el sábado 24 de enero del 2026 (Foto: Cara Anna / AP Photo) / Cara Anna

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí