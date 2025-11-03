Las elecciones en Nueva York 2025 se celebrarán el martes 4 de noviembre, fecha en la que los ciudadanos elegirán al nuevo alcalde de la ciudad y otros cargos locales. Con los comicios a pocos días, miles de votantes ya se preparan para confirmar dónde les toca votar, una información clave para poder participar sin contratiempos.

La Junta Electoral de Nueva York (BOE) ha puesto a disposición de los residentes varias herramientas oficiales para consultar el centro de votación correspondiente. De esta manera, cada persona puede verificar su lugar de sufragio con anticipación y asistir de forma ordenada durante la jornada electoral.

¿Cómo buscar tu centro de votación en las elecciones de Nueva York?

La votación anticipada comenzó el 25 de octubre y se extenderá hasta el 2 de noviembre, dos días antes de las elecciones. Tanto para quienes ya hayan emitido su voto como para quienes esperen el día oficial, la consulta puede realizarse ingresando a la página oficial findmypollsite.vote.nyc.

Allí, los votantes deben ingresar su dirección exacta, incluyendo número de casa, calle y código postal, para que el sistema determine cuál es el centro electoral más cercano. Los horarios varían según el recinto: algunos abren de 9:00 a 17:00 horas, y otros de 10:00 a 18:00 horas. El 4 de noviembre, día de las elecciones, los locales estarán habilitados desde las 6:00 hasta las 21:00 horas.

Urnas listas en Nueva York para las elecciones a la alcaldía 2025, donde los votantes acudirán a emitir su voto el 4 de noviembre. (Foto: AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

¿Qué se vota en Nueva York y qué documentos se necesitan?

En esta jornada electoral, los ciudadanos elegirán al nuevo alcalde, además del contralor, el defensor público, los presidentes de condado y los representantes del Concejo Municipal. La Junta de Financiamiento de Campañas de Nueva York (NYCCFB) ha detallado el proceso para ejercer el voto correctamente en los comicios de 2025.

Los votantes que ya se encuentran registrados no necesitan mostrar una identificación oficial al momento de votar. Solo deben confirmar su presencia en el padrón electoral del centro correspondiente. Sin embargo, quienes participen por primera vez sí deberán presentar un documento de identidad válido antes de firmar y recibir la boleta.

¿Cómo votar de forma anticipada en Nueva York 2025?

Los electores que eligieron la votación anticipada podrán emitir su voto hasta el domingo 2 de noviembre. Tras recibir la boleta electoral, deben marcar con un círculo azul o negro los nombres de los candidatos seleccionados.

Luego, la papeleta debe colocarse dentro del sobre de seguridad y sellarse. En la parte exterior, el votante debe firmar e indicar la fecha. Finalmente, la documentación se introduce en el sobre de devolución con la dirección de la Junta Electoral del condado y se deposita en un buzón oficial para su envío.