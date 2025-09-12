La lotería Mega Millions es una de las más populares de Estados Unidos, un título que ha mantenido desde que en agosto de 2023 otorgó un premio mayor récord de $1.602 millones de dólares. Si tienes un boleto en la mano, seguramente te preguntas cómo confirmar si es ganador. Aquí te mostraré cómo saber si tu billete tiene algún premio.

Comprueba los números en línea

La forma más rápida y segura es visitar el sitio web oficial de Mega Millions (megamillions.com) o el portal de la lotería estatal donde compraste tu boleto. Allí encontrarás los números ganadores más recientes, además de un buscador que te permite ingresar tus cifras para confirmar automáticamente si obtuviste algún premio.

Para saber si ganaste en la lotería Mega Millions, revisa los números oficiales en línea en su página web o en aplicaciones autorizadas. | Crédito: Mega Millons

Usa aplicaciones oficiales o confiables

Existen apps móviles oficiales y de terceros verificadas por las loterías estatales. Estas aplicaciones suelen enviar notificaciones automáticas cuando hay sorteos y te permiten escanear el código de barras del boleto. Esto reduce errores al comparar manualmente los números y te garantiza información actualizada.

Revisa la transmisión del sorteo o medios confiables

Los sorteos de Mega Millions se transmiten en vivo por televisión y plataformas de streaming en los días de juego (martes y viernes a las 11:00 p.m. ET). Además, medios de confianza como USA Today o las propias cuentas oficiales de Mega Millions en redes sociales publican los resultados casi al instante.

Consulta en el punto de venta

Otra opción es acudir al establecimiento donde compraste tu boleto. La mayoría de las tiendas y quioscos cuentan con terminales que te permitirán escanear el billete para saber al momento si obtuviste un premio. Algunos estados también disponen de quioscos de autoservicio para hacerlo tú mismo.

Conoce la tabla de premios

No solo importa acertar los seis números para llevarte el premio mayor. Mega Millions ofrece distintas categorías de premios que van desde $2 dólares (por solo acertar el Mega Ball) hasta millones de dólares por combinaciones parciales. Revisar la tabla de premios oficial te ayudará a entender cuánto puedes ganar según la cantidad de aciertos.

La lotería Mega Millions publica una tabla de premios que te permite identificar el monto que corresponde a tu combinación de números. | Crédito: Mega Millions

Reclama tu premio a tiempo

Cada estado establece un plazo límite para reclamar —que puede variar entre 90 días y un año—. Si tu boleto resulta ganador, firma inmediatamente la parte posterior para proteger tu derecho al premio y acude a un centro de pago autorizado antes de que venza el plazo.

Consejo final: Mantén tu boleto en buen estado y guarda una foto o copia del mismo como respaldo. Aunque las probabilidades de llevarse el gran premio son bajas, nunca subestimes un boleto ganador parcial: muchas personas pierden dinero por no verificar categorías menores. Con estos pasos, podrás confirmar de forma segura si tu billete de Mega Millions tiene premio y reclamar lo que te corresponde sin contratiempos.

