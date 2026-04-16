Pasada la fecha límite para declarar impuestos en Estados Unidos, muchos suelen dejarse con una sensación muy particular: por un lado, está el alivio de haber cumplido con el trámite; por el otro, la duda que aparece casi de inmediato sobre si todo quedó bien enviado. Para miles de contribuyentes, especialmente quienes hacen su declaración desde ciudades como Miami, Nueva York, Houston, Los Ángeles o Chicago, revisar el estado ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS) se convierte en una pequeña rutina de abril, casi tan común como esperar el depósito del reembolso para poner al día cuentas, renta o gastos del hogar. Y aunque la espera puede generar nervios, lo cierto es que confirmar si la declaración fue aceptada o rechazada es un paso clave para actuar a tiempo y evitar retrasos innecesarios.

Mira también: Los errores al solicitar una extensión en la declaración de impuestos

LA FORMA MÁS RÁPIDA DE VERIFICAR TU DECLARACIÓN

Si ya enviaste tus impuestos, la herramienta principal que debes usar es Where’s My Refund?, el sistema oficial del IRS para consultar el estado de tu declaración. Esta plataforma no solo permite saber si tu declaración fue recibida, sino que también muestra el avance del proceso en tres etapas muy claras:

Estado Qué significa Recibida El IRS ya tiene tu declaración. Aprobada Tu reembolso fue autorizado. Enviada El dinero está en camino.

La herramienta se actualiza todos los días, así que no es necesario revisarla a cada rato. Aun así, vale la pena darle seguimiento, sobre todo si presentaste tu declaración de forma electrónica y estás esperando una respuesta rápida.

Los contribuyentes de EE.UU. han tenido plazo hasta el 15 de abril para presentar la documentación requerida. (Crédito: MANDEL NGAN / AFP) / MANDEL NGAN

¿QUÉ NECESITAS PARA CONSULTAR TU ESTATUS?

Antes de ingresar al sistema, conviene tener a la mano estos datos básicos. Sin ellos, no podrás avanzar en la consulta:

Número de Seguro Social o ITIN.

Estado civil para efectos fiscales.

Monto exacto del reembolso.

Puede parecer un detalle menor, pero muchos errores ocurren justamente por ingresar mal uno de estos datos. Y en temporada de impuestos, un número equivocado puede hacer que todo se complique más de la cuenta.

¿CUÁNTO TARDA EL IRS EN RESPONDER?

El tiempo de respuesta depende de cómo enviaste tu declaración.

Tipo de envío Tiempo estimado Electrónico 24 a 48 horas En papel Varias semanas

Si hiciste el trámite en línea, lo más probable es que tengas una respuesta bastante rápida. En cambio, si mandaste tu declaración por correo, toca armarse de paciencia, porque el procesamiento suele tardar mucho más.

¿QUÉ SIGNIFICA QUE TU DECLARACIÓN HAYA SIDO ACEPTADA?

Ver la palabra “aceptada” es una buena señal, pero no significa que el proceso ya terminó. En términos simples:

Aceptada : el IRS recibió tu declaración y pasó las validaciones iniciales.

: el IRS recibió tu declaración y pasó las validaciones iniciales. Aprobada : el reembolso ya fue autorizado.

: el reembolso ya fue autorizado. Enviada: el dinero ya va en camino.

Es decir, la aceptación solo confirma que la información básica no presentó errores al momento de enviarse. Después de eso, el proceso todavía puede tomar algunos días o semanas más, dependiendo del caso.

¿QUÉ HACER SI TU DECLARACIÓN FUE RECHAZADA?

Si el sistema indica que tu declaración fue rechazada, no es motivo para entrar en pánico, pero sí para actuar cuanto antes.

Las causas más comunes suelen ser:

Errores en los datos personales.

Problemas con el número de Seguro Social.

Inconsistencias en los ingresos reportados.

La buena noticia es que el propio IRS permite corregir estos errores y reenviar la declaración sin empezar todo desde cero. Lo ideal es revisar con calma cada dato antes de volver a enviarla, porque un segundo rechazo solo alargaría más la espera.

LO MÁS IMPORTANTE

Más que preocuparse, se trata de mantenerse atento al proceso. Revisar el estado de tu declaración a tiempo puede marcar la diferencia entre recibir tu reembolso sin problemas o enfrentar demoras que podrían haberse evitado. Y en un país donde tantos hogares hispanos dependen de ese dinero para cubrir gastos esenciales, desde la renta hasta la compra del supermercado, reaccionar rápido siempre juega a favor.

La declaración de impuestos en EE.UU. es algo importante en la sociedad y cultura norteamericana (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!