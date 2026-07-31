Millones de vehículos circulan cada año en Estados Unidos con llamados a revisión pendientes, conocidos también como recalls. Estas alertas se emiten cuando un automóvil o alguno de sus componentes presenta un riesgo para la seguridad de los conductores, pasajeros u otros usuarios de las vías, o cuando no cumple con los estándares federales establecidos. Por ello, es importante saber cómo verificar si tu vehículo tiene un llamado a revisión (recall) en EE.UU. y qué hacer para corregir el problema sin costo.

Según informó Telemundo 52 Los Angeles, los llamados a revisión pueden ser anunciados por los propios fabricantes de vehículos o solicitados por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) cuando se detecta un defecto que podría comprometer la seguridad.

Aunque recibir una notificación puede generar preocupación, los propietarios deben saber que las reparaciones relacionadas con un recall son gratuitas y deben realizarse lo antes posible para evitar posibles riesgos.

Un llamado a revisión o recall en EE.UU. permite reparar defectos del vehículo sin costo para los propietarios. | Crédito: Magnific

¿Cómo verificar si tu vehículo tiene un recall pendiente?

Los fabricantes suelen enviar avisos por correo a los propietarios registrados cuando un vehículo está incluido en un llamado a revisión. Sin embargo, estas notificaciones pueden no llegar a quienes compraron un automóvil usado o no actualizaron sus datos de contacto.

Por ello, cualquier conductor en EE.UU. puede revisar si su vehículo tiene una reparación pendiente utilizando el Número de Identificación del Vehículo (VIN), un código único de 17 caracteres que aparece en documentos del auto y en distintas partes del vehículo.

La consulta puede realizarse en el sitio oficial de la NHTSA: nhtsa.gov/recalls.

Paso Qué hacer 1. Ubica el VIN Encuentra el Número de Identificación del Vehículo de 17 caracteres 2. Consulta el registro Ingresa el VIN en la herramienta de búsqueda de llamados a revisión de la NHTSA 3. Revisa las alertas Verifica si existe algún recall pendiente para tu vehículo 4. Programa la reparación Contacta a un concesionario autorizado para solucionar el problema

¿Quién debe pagar la reparación de un recall?

Cuando un vehículo tiene un llamado a revisión por seguridad, el fabricante debe solucionar el problema sin costo para el propietario. La reparación puede incluir el arreglo de una pieza, su reemplazo o, en situaciones excepcionales, la recompra del vehículo, según las condiciones establecidas.

La reparación gratuita aplica incluso si el automóvil es usado o si la persona que lo lleva al taller no fue el propietario original. Sin embargo, es posible que los avisos no hayan llegado a los dueños posteriores, por lo que es importante verificar la información por cuenta propia.

En EE.UU., los conductores pueden revisar un recall de su vehículo en la web oficial de la NHTSA. | Crédito: nhtsa.gov/recalls

¿Qué hacer si un concesionario no realiza la reparación?

Los propietarios tienen derecho a recibir la solución correspondiente cuando su vehículo está incluido en un llamado a revisión. Si un concesionario autorizado se niega a realizar el trabajo, el conductor debe comunicarse directamente con el fabricante.

Además, puede presentar una queja ante la NHTSA para reportar el problema y solicitar orientación sobre los siguientes pasos.

¿Por qué no se debe ignorar un llamado a revisión?

Dejar pasar un recall puede aumentar el riesgo para el conductor y sus pasajeros, especialmente si el defecto está relacionado con sistemas importantes de seguridad del vehículo.

Por esta razón, las autoridades recomiendan programar la reparación con un concesionario autorizado tan pronto como sea posible después de recibir una notificación o confirmar que existe un llamado pendiente.

¿Un recall afecta el seguro del vehículo?

Tener un llamado a revisión pendiente no suele modificar directamente las tarifas del seguro del automóvil. Sin embargo, ignorar una alerta de seguridad podría tener consecuencias en situaciones donde el defecto del vehículo contribuya a un accidente, ya que podría influir en la evaluación de responsabilidades.

Mantener el vehículo actualizado con las reparaciones de seguridad recomendadas no solo ayuda a proteger al conductor y sus pasajeros, sino que también permite cumplir con las medidas establecidas para reducir riesgos en las carreteras de EE.UU.

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