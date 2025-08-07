Las recientes redadas migratorias del ICE han encendido las alarmas entre las comunidades latinas en Estados Unidos. Desde principios de junio de 2025, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas han intensificado los operativos, especialmente en Los Ángeles, afectando a migrantes con y sin antecedentes.
Si tienes un ser querido viviendo en EE.UU. y temes que haya sido detenido en una redada migrante, aquí te explicamos cómo puedes averiguar su situación migratoria y los pasos que debes seguir para ubicarlo.
¿Dónde buscar si un familiar fue detenido por ICE?
La herramienta principal para saber si alguien está bajo custodia migratoria es el localizador de detenidos del ICE, disponible en: https://locator.ice.gov/odls/#/search. Puedes seleccionar el idioma español para mayor comodidad.
Existen dos formas de realizar la búsqueda:
- Con el número de extranjero (A#), que aparece en la Green Card o permisos de trabajo.
- O bien, con el nombre completo tal como aparece en los documentos migratorios y la fecha de nacimiento. En algunos casos, tendrás que probar con varias combinaciones de nombres, como: José Pérez, Emilio Pérez, José González, etc.
¿Qué hacer si no aparece o es menor de edad?
Es posible que el nombre aún no esté registrado si la persona fue detenida recientemente, por lo que se recomienda esperar algunos días antes de volver a consultar. También puedes comunicarte al 1-866-347-2423, aunque esta línea ofrece atención únicamente en inglés.
En caso de que el detenido sea menor de 18 años, el sistema no mostrará información. Para estos casos, se debe contactar directamente con la oficina local de Operaciones de Detención y Deportación del ICE, en la región donde ocurrió el arresto.
¿Cuántas personas han sido arrestadas en redadas del ICE?
Según datos de Consumer Law Group, en lo que va de 2025, el ICE ha detenido a más de 200,000 migrantes en Estados Unidos. Solo hasta el 1 de junio se registraron 51,302 personas en centros de detención, la cifra más alta desde 2019.
A pesar de que el presidente Donald Trump aseguró que los arrestos se concentrarían en migrantes con antecedentes penales, múltiples reportes han confirmado que personas sin historial criminal también han sido capturadas y sometidas a deportaciones masivas.