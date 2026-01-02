El Día de los Reyes Magos representa una de las festividades más especiales para la comunidad latina situada en Estados Unidos. A lo largo de este país, las familias hispanohablantes se unen para honrar esta costumbre con alegría, fe y un sentido de identidad. Si quieres festejar esta fecha, te revelaré una lista de eventos en las grandes ciudades y tradiciones en el hogar para que conmemores la llegada de los tres Reyes Magos al niño Jesús.

La tradición, conocida como el Día de la Epifanía, se basa en una emotiva leyenda. Según reportes históricos, los tres Reyes Magos de Oriente, cuyos nombres son Melchor, Gaspar y Baltasar, fueron guiados por una estrella hacia Belén, lugar donde se dio el nacimiento de Jesús.

No solo se trataba de una simple visita, ya que estos reyes le brindaron distintos obsequios al recién nacido, tales como oro, incienso y mirra.

Para recordar este importante acontecimiento, cada 6 de enero se celebra el ‘Three Kings Day’ en gran parte de los países. Sin embargo, en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, las celebraciones inician el fin de semana antes de la fecha central.

Los magos Melchor, Gaspar y Baltasar fueron guiados por una estrella iluminada para presenciar el nacimiento del niño Jesús. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Qué eventos y tradiciones realizan las comunidades latinas en EE.UU. por el Día de los Reyes Magos

En aquel fecha, muchas iglesias católicas y cristianas de habla hispana situadas en este país realizan misas o servicios especiales. Podrás experimentar una jornada de alegría, ya que se ofrecen números artísticos y recibirás la bendición del padre.

En Nueva York, se realiza una celebración increíble: el Museo del Barrio realiza un desfile de los Reyes Magos en East Harlem (El Barrio). En este espectáculo presenciarás camellos, grandes marionetas, músicos y entrega de regalos.

En caso eres una persona más hogareña o no te alcanzará el tiempo para disfrutar de estas experiencias, también existen tradiciones muy conocidas que puedes realizarlas desde la comodidad de tu casa.

La Rosca de Reyes es el dulce principal para celebrar el Día de los Reyes Magos en los hogares. (Crédito: Freepik)

Por ejemplo, si tienes hijos o hermanos pequeños, estos pueden dejar sus zapatos cerca al árbol de Navidad o al pesebre en la noche del lunes 5, con el propósito de recibir regalos o dulces por parte de los Reyes Magos durante la madrugada del 6 de enero.

En la fecha central de esta festividad, también puedes reunirte en tu mesa para disfrutar de una rica cena. Puedes incluir alimentos y bebidas, tales como chocolate caliente, café y la famosa Rosca de Reyes.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí