Nueva York podría experimentar un invierno muy diferente al de la temporada pasada. Hace algunos meses, una intensa tormenta dejó casi 20 pulgadas de nieve en la ciudad, convirtiéndose en la novena nevada más importante registrada desde 1869. Además, el invierno anterior fue el más frío y nevado de los últimos 11 años, con más de 43 pulgadas de nieve acumulada y temperaturas promedio ligeramente inferiores a los 32 °F (0 °C); sin embargo, los meteorólogos consideran poco probable que esas condiciones se repitan durante la temporada 2026-2027.

Una de las principales razones es la llegada del fenómeno climático conocido como El Niño, que podría influir en las temperaturas durante los próximos meses. “Esperamos que se rompan récords de temperatura global desde ahora hasta el comienzo de la primera mitad de 2027”, explicó Tom Di Liberto, científico climático de Climate Central, a NBC 4 New York.

El especialista señaló que este comportamiento está relacionado con las condiciones oceánicas que caracterizan a este fenómeno.

Se esperan alrededor de 40 noches con temperaturas bajo cero y más lluvias que nevadas. (Foto: Leonardo Munoz / AFP)

El Niño favorecerá temperaturas más cálidas y lluvias

El Niño se produce cuando las temperaturas de la superficie del océano Pacífico tropical se mantienen por encima de los valores habituales. “El Niño consiste en temperaturas de la superficie del mar más cálidas de lo normal en el Pacífico tropical”, explicó John Krasting, climatólogo del estado de Nueva Jersey.

Este calentamiento modifica la circulación de los vientos y la posición de la corriente en chorro, que influye en el desplazamiento de los sistemas meteorológicos. En Norteamérica, puede favorecer que la corriente subtropical se desplace hacia el sur y deje condiciones más cálidas en buena parte del norte de Estados Unidos.

El episodio previsto para esta temporada destaca por su intensidad, con temperaturas oceánicas aproximadamente 2 °C por encima del promedio. “Desde la década de 1950, solo hemos registrado unos pocos fenómenos de El Niño de este tamaño y esta intensidad”, indicó Krasting.

Según los especialistas, este patrón suele favorecer inviernos más cálidos y acumulaciones de nieve cercanas o inferiores a los valores habituales.

¿Habrá nevadas y temperaturas bajo cero en Nueva York?

Los antecedentes también respaldan este pronóstico. De los cinco episodios de El Niño de gran intensidad registrados, todos estuvieron acompañados de inviernos relativamente cálidos y nevadas promedio. Nelson Vaz, meteorólogo de coordinación de alertas del Servicio Meteorológico Nacional, recordó que el último episodio muy fuerte ocurrió entre 2015 y 2016.

Durante aquella temporada, Nueva York acumuló alrededor de 32 pulgadas de nieve, aunque gran parte de esa cantidad llegó durante una sola tormenta que dejó 27 pulgadas en la ciudad. Para este año, los especialistas consideran más probables las tormentas costeras conocidas como nor’easters, que podrían dejar lluvias en lugar de grandes nevadas.

Los especialistas advierten que todavía podría producirse alguna tormenta de nieve de gran intensidad. (Foto de ANGELA WEISS / AFP). / ANGELA WEISS

En términos generales, Storm Team 4 anticipa una temporada menos fría, con aproximadamente 40 noches en las que las temperaturas llegarían a los 32 °F (0 °C) o bajarían de ese nivel. Asimismo, se esperan apenas entre nueve y diez días en los que los termómetros no superen esa temperatura, una cifra aproximadamente 40% inferior a lo habitual. Esto significa que los habitantes de Nueva York podrían tener más jornadas lluviosas que nevadas durante los próximos meses.

No obstante, los expertos advierten que un invierno más cálido no elimina por completo la posibilidad de una gran tormenta de nieve. “Incluso con temperaturas superiores al promedio, eso no significa que no habrá períodos fríos durante el invierno, ni que una tormenta no pueda mantener ese aire frío y que todos los ingredientes atmosféricos no puedan combinarse para producir una tormenta de nieve extraordinaria en una determinada temporada”, advirtió Di Liberto.

Por ello, aunque el pronóstico apunta a menos nieve y temperaturas más suaves, Nueva York todavía podría experimentar algún episodio invernal extremo.