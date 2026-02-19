Si tienes planes importantes para este viernes 20 de febrero, conviene revisar el pronóstico antes de salir de casa. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) alertó que una tormenta proveniente del Pacífico seguirá impactando el oeste de Estados Unidos con ráfagas intensas y nevadas significativas en zonas montañosas, mientras que un nuevo sistema de baja presión se fortalecerá en el Medio Oeste y avanzará hacia el noreste. El panorama no es menor: las condiciones podrían afectar viajes, provocar cortes de energía y generar carreteras peligrosas en distintos puntos del país.

Nevadas intensas en el Medio Oeste y noreste

El sistema invernal dejará su huella primero en sectores de Nebraska y el norte de las Llanuras centrales, donde se esperan acumulaciones localmente intensas.

Para el viernes, el pronóstico indica:

Entre 6 y 12 pulgadas de nieve en partes del norte de Michigan y Wisconsin.

en partes del norte de Michigan y Wisconsin. Una franja de 4 a 8 pulgadas en el norte del estado de Nueva York y regiones de Nueva Inglaterra entre viernes y sábado.

en el norte del estado de Nueva York y regiones de Nueva Inglaterra entre viernes y sábado. Acumulaciones de hielo de hasta un cuarto de pulgada en sectores del Atlántico medio y Nueva York.

Las autoridades advierten que las carreteras podrían volverse resbaladizas y peligrosas, especialmente en horas de mayor tránsito. El hielo, además, podría generar interrupciones eléctricas y complicaciones en la movilidad.

Varias regiones de EE.UU. están bajo advertencia por tormenta invernal. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Oeste bajo advertencia de tormenta invernal

En Utah, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas en zonas montañosas. En áreas como Alton y Brian Head, dentro de las Montañas del Sur, se esperan acumulaciones totales de entre 9 y 18 pulgadas de nieve hasta la mañana del viernes.

En el Parque Nacional Zion, las zonas más elevadas podrían recibir hasta 15 pulgadas, mientras que en sectores de menor altitud las cantidades serían inferiores. Las autoridades recomiendan evitar viajes innecesarios y portar suministros de emergencia si es indispensable desplazarse.

California: nieve y ráfagas superiores a 70 mph

En California, las montañas de los condados de San Bernardino y Riverside enfrentarán acumulaciones importantes, con ráfagas que podrían superar las 70 millas por hora. En áreas elevadas, la nieve podría alcanzar hasta dos pies.

También hay advertencias en sectores montañosos del norte del condado de Ventura y el este de San Gabriel, donde la combinación de nieve y viento aumenta el riesgo de caída de árboles y cables eléctricos.

El clima extremo impactará carreteras y servicios en distintos puntos de EE.UU. | Crédito: Apu GOMES / AFP

Alaska y condiciones extremas

En Alaska, incluyendo el área metropolitana de Fairbanks y el municipio del norte de Denali, continúan vigentes advertencias por nevadas adicionales y posibles ventiscas. Las condiciones podrían reducir significativamente la visibilidad y dificultar la conducción.

Riesgo de incendios en el sur

Mientras el norte enfrenta nieve y hielo, las llanuras del sur viven un escenario distinto. Antes del impacto más fuerte del sistema invernal, la combinación de vientos racheados y baja humedad relativa favorece la rápida propagación de incendios forestales. Las condiciones críticas podrían prolongarse durante jueves y viernes.

