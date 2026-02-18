Una poderosa tormenta invernal está azotando California, dejando a su paso actividad eléctrica, vientos huracanados y una amenaza latente para millones de residentes: las inundaciones repentinas. El potente sistema del Pacífico está transportando grandes cantidades de humedad hacia el estado, provocando lluvias intensas y nieve en las montañas. Un sistema ya avanzó tierra adentro y otro viene en camino. Y hay algo que debemos tener claro: no hay momento más peligroso para una inundación repentina que después del anochecer, cuando no puedes ver el agua subir ni escuchar a tiempo las advertencias.

Entonces, la pregunta cae por su propio peso: ¿cómo mantenerse a salvo cuando todo puede cambiar en cuestión de minutos?

Aquí te comparto, paso a paso, lo que debes hacer ahora mismo para proteger tu vida y la de tu familia antes de que ocurra la próxima emergencia.

Conoce tu riesgo antes de que el agua suba

El primer paso es saber si tu vivienda está en una zona vulnerable. Para eso, puedes consultar los mapas oficiales de inundación de la Federal Emergency Management Agency (FEMA).

Si al buscar tu dirección aparecen franjas de color sobre tu casa o vecindario, significa que existe riesgo. Y si las lluvias son extremas, la probabilidad de verse afectado aumenta considerablemente.

Otra herramienta útil es First Street Foundation, donde puedes introducir tu dirección y conocer no solo el riesgo de inundación, sino también de incendios, viento y calor extremo. Además, incluye proyecciones a futuro, recordándonos que la crisis climática está intensificando las precipitaciones y elevando el peligro en muchas zonas.

En California, las autoridades insisten en evacuar temprano hacia terrenos más altos. | Crédito: JOSH EDELSON / AFP

Mantente informado

Las inundaciones repentinas, por definición, ocurren rápido y sin mucho margen de reacción. No tendrás tiempo de planificar cuando el agua esté en la puerta.

Por eso:

Sigue a tu oficina local del National Weather Service en redes sociales.

en redes sociales. Consulta tu pronóstico local en weather.gov.

Mira noticias locales en televisión.

Descarga una aplicación confiable de clima y activa notificaciones.

Aprende también la diferencia entre los términos:

Alerta (Watch): condiciones favorables para mal tiempo.

condiciones favorables para mal tiempo. Advertencia (Warning): el fenómeno está ocurriendo.

el fenómeno está ocurriendo. Emergencia (Emergency): situación extremadamente grave.

Y algo clave: no desactives las alertas de emergencia de tu celular. Ese sonido fuerte a las 2 de la madrugada puede ser la diferencia entre evacuar a tiempo o quedar atrapado.

Ten un plan antes de que sea tarde

La información sirve de poco si no sabes qué hacer.

Evacúa temprano y dirígete a terreno elevado lo antes posible.

Prepara una bolsa de emergencia con:

Un galón de agua por persona por día (para varios días).

Alimentos no perecederos.

Linterna y baterías.

Botiquín de primeros auxilios.

Artículos básicos de higiene.

Dinero en efectivo.

Si se corta la electricidad, no cuentes con que las tiendas acepten tarjetas.

En California, ignorar una alerta meteorológica puede marcar la diferencia entre el peligro y la seguridad. | Crédito: David SWANSON / AFP

Cuando el agua empieza a subir

Aquí no hay margen para improvisar.

Muévete a pie hacia terreno elevado. Conducir en agua puede ser mortal. Solo 15 centímetros de agua en movimiento pueden arrastrar un vehículo. Y con 60 centímetros, un auto puede comenzar a flotar.

Conducir en agua puede ser mortal. Solo 15 centímetros de agua en movimiento pueden arrastrar un vehículo. Y con 60 centímetros, un auto puede comenzar a flotar. Nunca conduzcas por calles inundadas. Si el agua rodea tu vehículo, sal inmediatamente y busca altura.

Si el agua rodea tu vehículo, sal inmediatamente y busca altura. Invierte en chalecos salvavidas. Si lo peor ocurre y la corriente te arrastra, un dispositivo de flotación puede salvar tu vida.

Si lo peor ocurre y la corriente te arrastra, un dispositivo de flotación puede salvar tu vida. Guarda un hacha en el ático.Puede sonar extraño, pero si el agua sube tanto que debes refugiarte en el ático, necesitarás una vía de escape. En ese caso, la única salida podría ser abrir un agujero en el techo para poder salir y ser rescatado.

La realidad es que las tormentas en California pueden intensificarse en cuestión de horas. Prepararse no es alarmismo; es responsabilidad.

Porque cuando se trata de inundaciones repentinas, la diferencia entre el caos y la supervivencia muchas veces se reduce a algo muy simple: haber tomado decisiones correctas antes de que empezara a llover.

