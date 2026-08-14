El 11 de agosto de 2026, la Administración del Seguro Social (SSA) actualizó el listado de diagnósticos que pueden recibir una revisión prioritaria al pedir prestaciones por incapacidad. Con la incorporación de 14 nuevas enfermedades al programa Compassionate Allowances, el catálogo llega ahora a 314 padecimientos. Para las personas que viven con alguna de estas afecciones, es importante saber cómo iniciar la solicitud y qué comprobantes médicos deben presentar. En esta nota te explicamos el procedimiento y los principales cambios de la actualización.

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA) anunció la incorporación de 14 nuevas enfermedades poco frecuentes a su lista de Compassionate Allowances (CAL). (Foto: AFP)

¿CÓMO SOLICITAR BENEFICIOS POR DISCAPACIDAD DEL SEGURO SOCIAL?

Las personas pueden solicitar beneficios por discapacidad del Seguro Social en línea, por teléfono o en una oficina local. Cabe precisar que la nueva lista de 14 enfermedades no crea un pago distinto, sino permite que ciertos casos graves entren al programa de Aprobaciones por Compasión (CAL), diseñado para identificar y tramitar solicitudes con mayor rapidez.

Puedes pedir el Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI) de las siguientes formas:

En línea: mediante el portal oficial de la Administración del Seguro Social (SSA), en su sección de beneficios por incapacidad.

mediante el portal oficial de la Administración del Seguro Social (SSA), en su sección de beneficios por incapacidad. Por teléfono: llamando a la SSA al 1-800-772-1213; las personas sordas o con dificultades auditivas pueden usar TTY 1-800-325-0778.

llamando a la SSA al 1-800-772-1213; las personas sordas o con dificultades auditivas pueden usar TTY 1-800-325-0778. En persona: programando una cita en una oficina local del Seguro Social.

IMPORTANTE: antes de iniciar el trámite, reúne información sobre tu diagnóstico, médicos y clínicas, medicamentos, estudios, tratamientos, historial laboral y evidencia de ingresos. La SSA también evalúa si has trabajado en empleos cubiertos por el Seguro Social y si tu condición te impide trabajar por al menos 12 meses consecutivos (o se espera que cause la muerte).

¿QUÉ CAMBIÓ CON LA NUEVA LISTA DE 14 ENFERMEDADES?

Con la actualización, la lista incluye 314 condiciones que, por su gravedad y criterios médicos, pueden identificarse para una evaluación acelerada.

Entre las afecciones nuevas están: deficiencia de adenilosuccinato liasa, forma neonatal y tipo 1; síndrome de Aicardi; síndrome de Baraitser-Winter; síndrome de Beare-Stevenson Cutis Gyrata; síndrome de Bohring-Opitz; trastornos genéticos relacionados con CASK; linfoma hepatoesplénico de células T; por citar algunas.

¿Qué no cambia?

Estar diagnosticado con una de estas afecciones no equivale a una aprobación automática. La persona debe presentar la solicitud y entregar evidencia médica suficiente; la SSA aún determina si cumple los requisitos del programa y, en el caso de SSDI, si cuenta con el historial de trabajo requerido.

La diferencia es que, si el diagnóstico figura en CAL y está correctamente documentado, el caso puede ser marcado para una decisión mucho más rápida que la de una solicitud ordinaria.

La nueva medida busca agilizar los casos de enfermedades graves, aunque no implica una aprobación automática (Foto: John Nacion / NurPhoto vía AFP)

¿QUÉ DOCUMENTOS MÉDICOS EXACTOS SE NECESITAN PARA EL TRÁMITE?

Para tramitar beneficios por discapacidad del Seguro Social, no hay un único “expediente médico exacto”, sino un conjunto de pruebas que demuestre el diagnóstico, su gravedad y cómo limita la capacidad de trabajar. La SSA acepta copias de registros, informes médicos y resultados recientes de pruebas; además, puede solicitar directamente los documentos a tus proveedores si firmas la autorización correspondiente.

Los documentos médicos que conviene reunir

Historiales o expedientes médicos que ya tengas de médicos, clínicas, hospitales, especialistas y salas de emergencia.

Informes del médico con diagnóstico, síntomas, fecha de inicio, evolución, tratamiento indicado, pronóstico y limitaciones funcionales.

Resultados de estudios recientes y previos relevantes: análisis de laboratorio, radiografías, resonancias magnéticas, tomografías, biopsias, electrocardiogramas, pruebas neurológicas o evaluaciones psicológicas/psiquiátricas, según el padecimiento.

Notas de consulta, hospitalizaciones, cirugías, rehabilitación, terapia física, terapia ocupacional, salud mental o tratamiento por dolor.

Lista de medicamentos: nombre, dosis, frecuencia, profesional que los recetó y efectos secundarios que afecten el trabajo o las actividades diarias.

Datos de todos los proveedores médicos: nombres, direcciones, teléfonos, fechas de atención y número de paciente, si lo tienes. Esto permite a la SSA solicitar evidencia que aún no posees.

¿Qué es lo más importante para la SSA?

Que la evidencia sea objetiva y provenga de una fuente médica aceptable: por ejemplo, hallazgos de examen físico, pruebas de laboratorio, imágenes o evaluaciones clínicas que respalden una condición médicamente determinable. Un diagnóstico por sí solo puede no ser suficiente: los registros deben mostrar cómo la condición limita actividades relacionadas con el trabajo, como caminar, levantar peso, concentrarse, comunicarse, usar las manos, sentarse o mantener un horario.

En los casos de las enfermedades incorporadas a la lista de Aprobaciones por Compasión, adjunta documentación que confirme de forma precisa el diagnóstico –por ejemplo, informe del especialista, prueba genética, biopsia o resultado de imagen, según corresponda–. Esto puede ayudar a que la SSA identifique el caso para procesamiento acelerado, pero la persona igualmente debe presentar la solicitud.

No esperes el último momento

No necesitas tener todos los registros antes de solicitar. Presenta lo que ya poseas y proporciona a la SSA el formulario SSA-827, que autoriza a la agencia a pedir información médica y otra documentación a tus médicos, hospitales y clínicas.

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