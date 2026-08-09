El inicio del año escolar en Houston trae consigo una preocupación constante para muchas familias hispanas: cómo cubrir el gasto de la alimentación de los alumnos sin afectar el presupuesto del hogar. Entre renta, gasolina para ir al trabajo, pago de servicios y compras del fin de semana en supermercados locales como H‑E‑B, Fiesta Mart o Walmart, madres y padres se preguntan si podrán garantizar que sus hijos tengan un desayuno y un almuerzo completo todos los días de clase. Para quienes tienen estudiantes en el Distrito Escolar Independiente de Houston (Houston ISD o HISD), existe un esquema oficial que permite acceder a comidas gratuitas o con descuento, siempre que se cumplan ciertos requisitos. Este apoyo resulta especialmente relevante para hogares que utilizan programas como SNAP o WIC, familias multigeneracionales donde los abuelos participan en el cuidado de los niños y comunidades latinas que han hecho de la ciudad su casa, desde quienes llegaron de México y Centroamérica hasta quienes emigraron desde países como Venezuela, Colombia o Perú.

Si estás preparando el regreso a clases, conviene revisar este beneficio con anticipación. Muchos padres creen que no califican y dejan pasar la posibilidad de ahorrar en el presupuesto escolar, pero el propio distrito recomienda que todas las familias presenten una solicitud, incluso si no están seguras de cumplir con los criterios oficiales. El trámite es relativamente sencillo, se realiza de manera digital y se completa a través de la plataforma SchoolCafé, accesible desde el celular o cualquier dispositivo con conexión a internet.

¿CÓMO SOLICITAR EL BENEFICIO DE COMIDAS ESCOLARES EN HOUSTON ISD?

El primer paso consiste en completar la HISD School Nutrition Meal Application. Este documento se presenta mediante una cuenta activa en SchoolCafé, la herramienta utilizada por el sistema escolar para gestionar los beneficios de alimentación y el historial de las comidas de los estudiantes.

El proceso inicia al ingresar a la cuenta familiar en SchoolCafé. Una vez dentro, se llena el formulario correspondiente y se envía para que el distrito determine si el alumno puede recibir almuerzos sin costo o a precio reducido, de acuerdo con los lineamientos federales de elegibilidad y la información de ingresos del hogar.

La alimentación en las escuelas de Texas es un tema muy importante para los padres (Foto: AP)

RESUMEN DEL PROCESO DE SOLICITUD

Elemento Detalle Plataforma SchoolCafé Formulario HISD School Nutrition Meal Application Quiénes deben solicitar Familias de escuelas que no participan en el programa CEP Recomendación del distrito Presentar la solicitud aunque exista duda sobre la elegibilidad Tipo de beneficio Almuerzos gratuitos o con descuento (según evaluación) Contacto para ayuda 713‑491‑5944 / eligibilityinfo@houstonisd.org

¿QUÉ OCURRE SI LA ESCUELA NO PARTICIPA EN EL PROGRAMA CEP?

Este punto es clave para muchas familias hispanas de Houston. Ciertos planteles del distrito forman parte del programa Community Eligibility Provision (CEP), que permite ofrecer desayunos y almuerzos sin que cada hogar tenga que presentar una solicitud individual. En esos campus, las comidas se proporcionan sin costo para todo el alumnado durante el ciclo escolar.

Sin embargo, otras instituciones no están incluidas en CEP, por lo que las familias de esos estudiantes sí deben realizar el trámite para acceder al beneficio. En estos centros, el distrito utiliza la Meal Benefits Application para establecer si los alumnos pueden recibir almuerzos gratuitos o con tarifa reducida.

Cuando un niño asiste a una escuela que no participa en CEP, resulta indispensable contar con una Meal Benefits Application aprobada para que se determine el tipo de apoyo que puede recibir. Esta situación se observa con frecuencia en zonas como Bellaire, West University, River Oaks o el área de Heights, donde varios planteles han dejado de ofrecer almuerzo gratuito automático en el ciclo actual.

ESCUELAS DE HOUSTON ISD QUE NO PARTICIPAN EN CEP ESTE AÑO

A continuación, te presento los campus donde es necesario completar la solicitud para conocer la elegibilidad del beneficio de comida escolar. Si tu hijo asiste a alguno de estos planteles, no basta con estar inscrito en el sistema: es obligatorio completar la aplicación en SchoolCafé para que se evalúe el caso.

Escuelas primarias

Escuela Nivel Baker Montessori Primaria Briarmeadow Charter School Primaria Bush Elementary School Primaria Condit Elementary School Primaria Harvard Elementary School Primaria Helms Elementary School Primaria Horn Elementary School Primaria Kolter Elementary School Primaria Mandarin Immersion Magnet School Primaria Oak Forest Elementary School Primaria Poe Elementary School Primaria River Oaks Elementary School Primaria Roberts Elementary School Primaria Sinclair Elementary School Primaria Travis Elementary School Primaria Twain Elementary School Primaria West University Elementary School Primaria Wharton Elementary School Primaria

Escuelas intermedias

Escuela Nivel Hogg Middle School Intermedia Lanier Middle School Intermedia Pin Oak Middle School Intermedia TH Rogers Middle School Intermedia

Escuelas secundarias

Escuela Nivel Bellaire High School Secundaria Carnegie Vanguard High School Secundaria Challenge High School Secundaria DeBakey High School for Health Professions Secundaria Energy Institute High School Secundaria Heights High School Secundaria Houston Academy for International Studies Secundaria Kinder HSPVA Secundaria Lamar High School Secundaria Waltrip High School Secundaria Westside High School Secundaria

UN DATO IMPORTANTE: EL DESAYUNO ES GRATUITO PARA TODOS

Existe una característica del programa que muchos hogares desconocen, incluso quienes ya tienen hijos inscritos en el sistema: el desayuno es gratuito para todos los estudiantes del distrito, sin importar si califican o no para el esquema de comidas gratuitas o con descuento.

Este beneficio se ofrece en todas las escuelas del sistema, tanto en planteles que participan en CEP como en aquellos que dependen de la solicitud individual. La aplicación se utiliza principalmente para definir la elegibilidad de los almuerzos gratuitos o con tarifa reducida en las instituciones que no están cubiertas por el programa comunitario. En la práctica, esto ayuda a que numerosos alumnos hispanos comiencen el día con un desayuno completo, lo cual es clave para su concentración y su desempeño en clase.

¿POR QUÉ CONVIENE PRESENTAR LA SOLICITUD, AUNQUE NO ESTÉS SEGURO?

La recomendación, tanto desde el distrito como desde organizaciones comunitarias que trabajan con familias, es no asumir que se está fuera de los criterios de elegibilidad. Houston ISD sugiere que todos los hogares completen la aplicación porque la evaluación depende de parámetros oficiales y de la información reportada sobre la situación económica del hogar, incluyendo el número de personas que viven en la vivienda y los ingresos totales.

Además:

Una aprobación puede evitar retrasos al inicio del ciclo escolar y garantizar que el alumno reciba el apoyo desde el primer día de clases.

Es posible enviar la aplicación en cualquier momento del año académico; si la situación financiera cambia, el caso puede ser reevaluado.

El formulario está disponible en varios idiomas, incluido el español, lo que facilita el proceso para quienes se sienten más cómodos leyendo y respondiendo en su lengua materna.

Para muchas familias latinas en Houston, este tipo de programas representa un respiro importante: ayuda a que los niños tengan acceso a comidas nutritivas sin que los padres tengan que recortar otros gastos esenciales del hogar.

Las escuelas en Texas ya se alistan para volver a las clases (Foto: Freepik)

PASO A PASO PARA COMPLETAR LA SOLICITUD EN SCHOOLCAFÉ

Aunque el trámite es intuitivo, vale la pena revisar los pasos de manera práctica, pensando en la rutina diaria de las familias de la ciudad:

Crear o ingresar a tu cuenta en SchoolCafé. Accede a la plataforma desde tu celular, tableta o computadora y registra una cuenta con tu correo electrónico. Solo se requiere un perfil por hogar. Vincular a tus hijos al perfil familiar. Agrega a los estudiantes utilizando la información escolar correspondiente. De esta manera, el sistema relaciona la aplicación con las escuelas donde están inscritos. Completar la HISD School Nutrition Meal Application. Responde las preguntas sobre los ingresos, el número de personas que viven en la vivienda y los programas de asistencia en los que participas, como SNAP o TANF. Es importante que los datos sean precisos para evitar correcciones posteriores. Enviar la aplicación y esperar la respuesta del distrito. Una vez enviada, el área encargada revisará el caso y clasificará al estudiante como Free, Reduced‑Price o Paid para las comidas. La determinación se notifica a través de la plataforma y cualquier duda puede aclararse con el Departamento de Student Eligibility and Accountability. Revisar con frecuencia el estado de la cuenta. Aunque el desayuno se ofrezca sin costo a todo el alumnado, es útil monitorear la cuenta para verificar el estatus del almuerzo y posibles cargos adicionales, especialmente si los hijos compran productos a la carta o golosinas.

UN TRÁMITE QUE PUEDE ALIVIAR EL AÑO ESCOLAR

Si tu hijo asiste a una de las escuelas del Houston ISD que no participa en Community Eligibility Provision, el paso clave consiste en ingresar a SchoolCafé, completar la HISD School Nutrition Meal Application y esperar la determinación oficial sobre la elegibilidad. Se trata de un proceso digital que puede realizarse desde casa, sin necesidad de acudir físicamente al plantel, y que puede representar un alivio significativo para numerosas familias hispanas de Houston, Texas, durante todo el año escolar.

Para comunidades que han convertido la ciudad en su nuevo hogar, aprovechar estos recursos no solo ayuda a la economía familiar, sino que también garantiza que los estudiantes lleguen a clase con energía, con la tranquilidad de saber que tendrán su desayuno gratuito y, según la evaluación del distrito, un almuerzo sin costo o a precio reducido.

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