El ingreso escolar en Nueva York siempre despierta dudas, incluso entre familias que ya conocen el sistema y llevan años viviendo en barrios como Jackson Heights, Washington Heights, el sur del Bronx o Corona, donde casi todo se comenta primero en la bodega, en la iglesia o en el chat de WhatsApp de los papás. Cuando llega el momento de solicitar una vacante para 3-K, Pre-K o Kindergarten, aparecen preguntas sobre plazos, requisitos, documentos, si se puede hacer todo desde el celular y qué pasa si el papá o la mamá no dominan el inglés, y es completamente normal. El sistema educativo de Nueva York ofrece opciones sólidas y gratuitas para la primera infancia, pero entender cómo funciona el proceso es clave para no quedarse fuera y para poder conseguir un cupo en una escuela cercana al hogar o al trabajo.

En New York, la educación temprana no se asigna automáticamente. Programas como 3-K for All y Pre-K for All, administrados por el NYC Department of Education (NYC DOE), tienen pasos muy específicos que conviene conocer con anticipación, especialmente si la familia está ajustando horarios de trabajo, turnos nocturnos o varios empleos. Muchas familias pierden oportunidades no por falta de interés, sino por no tener clara la información desde el inicio o por enterarse tarde de las fechas clave.

Además, el proceso no se maneja escuela por escuela de forma aislada. La ciudad centraliza todo a través de MySchools, la plataforma oficial de NYC Public Schools, donde se comparan programas, se revisan prioridades y se envían las solicitudes en línea, algo que ya forma parte del día a día de muchos padres que hacen trámites desde el subway o en un descanso del trabajo. Entender cómo usar esta herramienta puede marcar la diferencia entre obtener una vacante deseada o quedar en lista de espera y tener que reorganizar por completo el cuidado de los niños.

También es importante saber que cada nivel —3-K, Pre-K y Kindergarten— tiene calendarios y criterios distintos. No es lo mismo aplicar por primera vez al sistema que hacer la transición hacia Kindergarten dentro de la misma escuela, y ese detalle suele generar confusión en familias que ya tienen hijos mayores en NYC Public Schools y asumen que el pase será automático. Por eso, antes de lanzarse a llenar formularios, vale la pena tener claro cuándo aplicar, qué se necesita en cada caso y cómo se organizan las prioridades de admisión en cada barrio.

A continuación, te voy a explicar, de forma clara y directa, cómo solicitar una vacante, cuáles son los pasos oficiales según el Departamento de Educación de Nueva York y la fecha límite que no conviene pasar por alto, de modo que puedas planificar con calma desde casa o desde el trabajo. La idea es que tengas toda la información en un solo lugar y puedas tomar decisiones con tranquilidad y confianza, como hacen tantas familias hispanas que cada año logran inscribir a sus hijos en programas públicos de calidad en los cinco condados.

Los niños en Nueva York empiezan sus clases escolares desde los 3 años (Foto: AFP)

FECHAS CLAVE ANTES DE INICIAR UNA SOLICITUD

3‑K (nacidos en 2023)

Apertura de solicitudes: 14 de enero de 2026.

Fecha límite para enviar la solicitud: viernes 27 de febrero de 2026.

Todas las solicitudes enviadas hasta ese día se consideran iguales (no importa si la envías el primer o el último día).

Pre‑K (nacidos en 2022)

Apertura de solicitudes: 14 de enero de 2026.

Fecha límite para enviar la solicitud: viernes 27 de febrero de 2026, igual que 3‑K.

Si se pasa la fecha, se puede solicitar tarde, pero con menos opciones de programas y cupos.

Kindergarten (nacidos en 2021)

Apertura de solicitudes: desde diciembre de 2025 / enero de 2026, según escuela, pero ya están abiertas.

Fecha límite para la solicitud principal: viernes 23 de enero de 2026.

Después del 23 de enero de 2026 todavía puedes aplicar, pero se considera “late application” y te asignan en función de la disponibilidad.

¿CÓMO ENVIAR UNA SOLICITUD PARA OBTENER UNA VACANTE?

1. Crear cuenta y acceder a MySchools

Entra a MySchools (myschools.nyc) y crea una cuenta familiar con tu correo electrónico; esta cuenta sirve para 3‑K, Pre‑K y K.

Vincula a tu hijo añadiendo su información básica (nombre completo, fecha de nacimiento, dirección en NYC y, si ya la tienes, su número de estudiante OSIS).

2. Buscar programas y escuelas

Usa el buscador de MySchools para ver programas de 3‑K, Pre‑K o escuelas de K cerca de tu dirección; puedes filtrar por idioma, programas de jornada completa, etc.

Revisa el perfil de cada centro (horarios, servicios, transporte, idioma) y anota tus opciones favoritas.

3. Hacer y enviar la solicitud 2026

En el período de admisión 2026 (abre en invierno/primavera de 2026, normalmente entre enero y marzo) entra al apartado “Apply” para 3‑K, Pre‑K o K.

Ordena las escuelas/programas por orden de preferencia (puedes listar hasta 12 opciones en 3‑K/Pre‑K y varias para K, según NYC DOE).

Envía la solicitud antes de la fecha límite indicada para 2026; recibirás un correo de confirmación cuando quede registrada.

4. Resultados y aceptación de plaza

Los resultados para solicitudes 2026 suelen llegar en primavera (aprox. abril‑mayo) con una oferta principal y, a veces, lista de espera.

Debes aceptar la oferta en MySchools dentro del plazo para asegurar el cupo y seguir las instrucciones que te envía la escuela.

5. Registro final en la escuela

Una vez aceptada la plaza, la escuela te indicará cómo completar la matrícula: presentar prueba de edad (acta de nacimiento o pasaporte), comprobante de domicilio en NYC y certificado de vacunas.

El registro puede requerir que vayas en persona con los documentos originales o que los subas por un portal, según cada distrito/escuela.

En Nueva York, los padres deben solicitar una vacante para inscribir a los niños en las escuelas (Foto: AFP)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!