Vivir en Estados Unidos sin papeles trae muchas dudas, y una de las más grandes es qué hacer con los impuestos, más allá de toda la incertidumbre legal y emocional. Y es que muchas personas latinas trabajan, generan ingresos y quieren cumplir con la ley, pero no saben si pueden declarar porque no tienen número de Seguro Social, algo que pasa en todo el país.

Por eso es tan importante entender el ITIN: qué es, para qué sirve y cómo se tramita, especialmente para la comunidad inmigrante indocumentada que vive y trabaja en distintas ciudades y estados de Estados Unidos. Y ahora este tema tiene mayor importancia debido a que estamos a poco tiempo de iniciar una nueva temporada fiscal.

El IRS es la entidad encargada de todo lo relacionado con los impuestos en Estados Unidos (Foto: AFP)

¿QUÉ ES EL ITIN Y PARA QUÉ SIRVE?

El ITIN, siglas de Individual Taxpayer Identification Number, es un número de identificación fiscal de nueve dígitos que emite el IRS solo para fines tributarios. Está pensado para personas que deben presentar impuestos en Estados Unidos, pero no califican para un Seguro Social, como muchos inmigrantes indocumentados y algunos no residentes.

Con un ITIN puedes presentar declaraciones de impuestos federales y, cuando corresponde, estatales, reportar ingresos y pagar lo que toque. En ciertos casos, si cumples los requisitos legales vigentes, también es posible reclamar reembolsos o algunos créditos tributarios, como determinados beneficios por hijos.

Durante la temporada de impuestos en Estados Unidos se mueven millones de dólares (Foto: Freepik)

LO QUE NO HACE EL ITIN

Es importante tener expectativas claras para no crear falsas esperanzas. El ITIN:

No autoriza a trabajar legalmente.

No cambia tu estatus migratorio ni te da papeles.

No da acceso a beneficios del Seguro Social.

Tampoco reemplaza al SSN para todos los trámites financieros, aunque sí abre algunas puertas básicas.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA PERSONAS INDOCUMENTADAS?

Declarar impuestos con ITIN muestra que cumples con tus obligaciones fiscales, algo que muchos abogados de inmigración consideran positivo dentro de un historial general, aunque no garantice ningún beneficio migratorio.

Además, te ayuda a construir un historial financiero formal en Estados Unidos, algo que puede marcar la diferencia con el tiempo para acceder a ciertos servicios y oportunidades en distintos estados.

Otro punto clave es la inclusión económica. Algunas instituciones financieras en Estados Unidos aceptan el ITIN para:

Abrir cuentas bancarias.

Emitir tarjetas de débito.

Evaluar a la persona para ciertos préstamos o productos básicos.

No es una regla general ni aplica igual en todos los bancos o estados, pero el ITIN sí es una herramienta que puede reducir el uso exclusivo de efectivo y dar más seguridad a familias latinas en el país.

PASO A PASO: CÓMO TRAMITAR EL ITIN

1. Confirma que realmente necesitas un ITIN

El ITIN es solo para personas que deben presentar impuestos en EE. UU. y no califican para un Seguro Social. Si ya tienes SSN, no puedes solicitar ni usar ITIN; el SSN siempre lo reemplaza.

2. Descarga el formulario correcto

Debes usar el Formulario W‑7 (SP), revisión diciembre de 2024, que es el vigente para la temporada fiscal 2025. Es importante leer con calma las instrucciones oficiales del W‑7 en la página del IRS antes de llenarlo.

3. Reúne tus documentos de identidad

El IRS exige documentos originales o copias certificadas por la agencia que los emitió. Un pasaporte vigente suele ser suficiente. Si no lo tienes, se pueden usar combinaciones como acta de nacimiento, matrícula consular, licencia de conducir u otras identificaciones que el W‑7 permite.

4. Prepara tu declaración de impuestos

En la mayoría de los casos debes adjuntar una declaración federal original, como el Form 1040, dejando en blanco el espacio del SSN. Solo quienes califican para excepciones específicas pueden enviar el W‑7 sin declaración adjunta.

5. Llena el Formulario W‑7 con cuidado

Debes indicar si estás solicitando un ITIN nuevo o una renovación. Completa tu nombre legal tal como aparece en el pasaporte, direcciones, fecha y lugar de nacimiento, país de ciudadanía y el motivo de la solicitud que mejor describa tu situación.

6. Elige cómo presentar tu solicitud

Puedes:

Enviar el paquete por correo al IRS en Austin, Texas.

Presentarlo en persona en un Centro de Asistencia al Contribuyente (TAC) o en un sitio VITA que ofrezca servicio ITIN.

Hacerlo a través de un Agente Tramitador Certificado (CAA), lo que muchas veces te permite conservar tus documentos originales mientras el IRS procesa la solicitud.

7. Envía el paquete y espera la respuesta

Revisa que todo esté firmado y completo antes de enviarlo. El procesamiento puede tardar varias semanas y el IRS te enviará una carta con tu ITIN o pidiendo información adicional si algo falta o no está claro.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!