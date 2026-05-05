Desde el 1 de mayo de 2026, el Departamento de Licencias y Regulación de Texas (TDLR) exige a quienes buscan obtener o renovar una licencia profesional comprueben su estatus legal en Estados Unidos, una medida que ha afectado a miles de inmigrantes que trabajan en construcción, electricidad, cosmetología y otros oficios. Dado que este permiso es indispensable para seguir laborando, si eres uno de los afectados aquí te explicamos qué opciones existen para tramitar una licencia profesional sin Número de Seguro Social en Texas y qué documentos podrías presentar para solicitarla o renovarla.

Mira también: Desde el 1 de mayo Texas exige prueba de estatus legal para trabajar en construcción y estos son los riesgos de no tenerla

Cabe mencionar que la nueva medida del TDLR se apoya en el artículo 1621 del Título 8 del Código de los Estados Unidos, que indica que una persona que no se encuentra legalmente en el país no puede recibir ciertos beneficios públicos; en este caso, eso incluye no ser elegible para una licencia profesional.

El endurecimiento de las reglas en Texas ha puesto en jaque a trabajadores sin Seguro Social que necesitan una licencia profesional (Foto referencial: Freepik)

¿CÓMO TRAMITAR UNA LICENCIA PROFESIONAL SIN NÚMERO DEL SEGURO SOCIAL EN TEXAS?

Los solicitantes que no tengan un número de Seguro Social (SSN), que estén agregando un SSN o que estén corrigiendo un SSN, el TDLR señala que deben hacer lo siguiente:

Completar el formulario “Certificación del estado del número de Seguro Social”.

Proporcionar la documentación que verifique su elegibilidad, presentando los documentos aceptables que se enumeran a continuación.

IMPORTANTE: antes te comentamos que todos los documentos deben enviarse como una copia o imagen clara y legible, ya sea mediante carga electrónica o escaneo. Jamás envíes documentos originales por correo postal a TDLR, ya que no se devolverán. Asimismo, estos deben estar vigentes, salvo que se indique lo contrario.

Tras contar con toda la documentación necesaria, tienes dos opciones:

Opción A: Carga un documento de la lista que mencionaremos a continuación y el “Certificado de estado del número de seguro social”.

- Licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal que cumpla con los requisitos de REAL ID (no debe estar marcada como “plazo limitado” o “temporal”).

- Pasaporte estadounidense o tarjeta de pasaporte estadounidense (puede estar vencida).

- Tarjeta de identificación militar estadounidense.

- Licencia de armas de fuego expedida por el Departamento de Seguridad Pública de Texas.

- Documento de identificación o relacionado con la inmigración emitido por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos o el Departamento de Estado de los Estados Unidos que confirme la presencia legal y la autorización para trabajar, tales como:

Tarjeta de Residente Permanente (Formulario I-551)

Certificado de Naturalización (Formularios N-550 o N-570)

Certificado de ciudadanía (Formularios N-560 o N-561)

Pasaporte extranjero con un sello I-551 (ADIT) válido (puede estar vencido; el sello debe ser válido).

Visa de inmigrante (MRIV) con aprobación I-551 (dentro del año posterior a la admisión)

Formulario I-94 que demuestre admisión legal o libertad condicional y una estadía autorizada vigente. Si su Formulario I-94 muestra “D/S” en el campo “Fecha de admisión hasta”, también debe presentar su Formulario I-20 (Certificado de elegibilidad para el estatus de estudiante no inmigrante) que muestre una fecha de finalización del programa vigente.

Formulario I-797 Notificación de acción que otorga el estatus de residente permanente, o aprueba u otorga el estatus migratorio, libertad condicional o asilo, o que muestra una determinación pendiente o prima facie cuando corresponda.

Documento de viaje para refugiados (Formulario I-571)

Documento de autorización de empleo (Formulario I-766), que refleja el estado de autorización (incluida la categoría C31)

Formulario I-512L (Autorización de libertad condicional)

Opción B: carga ambos documentos que se enumeran a continuación y el “Certificado de estado del número de seguro social”.

Si en caso no dispones de algunos de los documentos enumerados en la Opción A, presenta ambos de los siguientes:

- Un permiso de conducir o una tarjeta de identificación estatal expedida por uno de los siguientes estados: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Michigan, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Virginia Occidental, Wisconsin o Wyoming.

Y

Una de las siguientes opciones:

- Un certificado de nacimiento expedido por un estado de los Estados Unidos, un territorio de los Estados Unidos o el Distrito de Columbia; o

- Un documento del gobierno de los Estados Unidos que demuestre el nacimiento en el extranjero de un ciudadano estadounidense, como por ejemplo:

Informe consular de nacimiento en el extranjero (Formulario FS-240)

Certificado de Notificación de Nacimiento (Formulario DS-1350)

Certificado de nacimiento en el extranjero (Formulario FS-545)

Aunque el objetivo declarado es unificar prácticas, prevenir fraudes y combatir la explotación laboral, organizaciones y trabajadores temen que el cambio termine dejando sin ingreso a numerosos inmigrantes del sector construcción (Foto referencial: Freepik)

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