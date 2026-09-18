La esperada ampliación del subway de la Segunda Avenida ya entra en una etapa decisiva para Upper Manhattan. La Metropolitan Transportation Authority (MTA) avanza con la Fase 2, un plan que extenderá el servicio del tren Q desde 96 St hasta 125 St y Lexington Avenue, con tres paradas nuevas en East Harlem: 106 St, 116 St y 125 St. Para las familias que viven en El Barrio, los trabajadores que se desplazan hacia el Upper East Side o Midtown y los pasajeros que cada día combinan trenes y buses para llegar a sus destinos, la obra representa una conexión largamente prometida. Si se cumple el calendario actual de la agencia, la construcción completa finalizaría en el otoño de 2032.

La extensión busca mejorar el acceso de East Harlem al sistema de transporte, reducir los tiempos de viaje y facilitar los traslados hacia sectores como el Upper East Side, West Midtown y Coney Island. También abriría una conexión estratégica con las líneas 4, 5 y 6, Metro-North y el M60 Select Bus Service, que comunica Manhattan con LaGuardia Airport.

La línea Q del Metro de Nueva York es la que pasará por la Segunda Avenida (Foto: MTA)

LA MTA PREPARA EL CUARTO CONTRATO

Uno de los avances más importantes llegó con el anuncio de la gobernadora Kathy Hochul sobre el cuarto y último gran contrato de construcción de la Fase 2.

La MTA emitió una Request for Qualifications (RFQ), un proceso con el que busca identificar a los contratistas que podrán competir por el paquete final. Después, la entidad enviaría una solicitud de propuestas a las empresas calificadas antes de que termine 2026 y elegiría al ganador a mediados de 2027.

Los trabajos correspondientes a este último paquete comenzarían en 2027.

Janno Lieber, presidente y CEO de la MTA, destacó que esta etapa será responsable de completar buena parte de los elementos que los pasajeros podrán ver y utilizar dentro de las futuras paradas.

En palabras de Lieber, se trata de los acabados arquitectónicos las comunicaciones y otros sistemas que forman parte de la experiencia diaria de los usuarios.

¿QUÉ INCLUYE EL ÚLTIMO CONTRATO?

El cuarto paquete será el más grande de la Fase 2 y reunirá las labores necesarias para poner en funcionamiento las tres nuevas estaciones.

Área de trabajo Qué se construirá o instalará Estructura Entradas, plataformas y seis edificios auxiliares Electricidad y sistemas mecánicos HVAC, iluminación, energía, plomería, drenaje y protección contra incendios Accesibilidad 22 ascensores y 20 escaleras mecánicas Comunicaciones Wi-Fi, pantallas de información, intercomunicadores y sistemas de anuncios Seguridad Cámaras, alarmas contra incendios y sistemas de emergencia Vías Rieles, tercer riel y sistemas de alimentación eléctrica Señalización Equipos de señalización y tecnología CBTC Acabados Iluminación, orientación, áreas de servicio y obras de arte Puesta en servicio Pruebas e integración de todos los sistemas Restauración Calles, aceras, servicios públicos y señales de tránsito afectadas por las obras

En otras palabras, la etapa final no consistirá solo en completar túneles. El objetivo será convertir las estructuras subterráneas en instalaciones listas para recibir pasajeros, con accesos, ascensores, escaleras mecánicas, tecnología ferroviaria, sistemas de emergencia e información en tiempo real.

ASÍ AVANZAN LOS OTROS CONTRATOS

El plan no depende únicamente de la próxima adjudicación. Los primeros tres contratos ya avanzan de forma paralela en distintos puntos de Second Avenue y East Harlem.

El primero fue adjudicado en enero de 2024 y está relacionado principalmente con la reubicación de servicios públicos para la futura parada de 106 St. Estas labores incluyen mover redes de agua, gas, electricidad y otras instalaciones subterráneas que deben despejarse antes de las excavaciones mayores.

Según la MTA, ese paquete está aproximadamente 60% completado y se espera que concluya durante el verano de 2027.

El segundo contrato fue adjudicado en septiembre de 2025. Incluye la construcción de dos túneles, la rehabilitación de estructuras existentes, la futura estación de 116 St, siete pozos para instalaciones auxiliares y accesos, además de componentes de las terminales de 116 St y 125 St.

La MTA indica que el diseño final de ese tramo supera el 50%. Además, la máquina tuneladora está en construcción y los equipos preparan el punto desde donde será lanzada para iniciar las excavaciones.

También comenzó la excavación del pozo correspondiente a la entrada de la futura estación de 125 St.

La finalización sustancial de ese segundo contrato está prevista para septiembre de 2029.

El tercer contrato fue adjudicado en abril de 2026. Este contempla la excavación y construcción de la estructura de 106 St, conexiones de túneles, edificios auxiliares, accesos y trabajos vinculados con los servicios públicos. Su finalización sustancial está prevista para el tercer trimestre de 2030.

ESTADO DE LOS CUATRO CONTRATOS

Contrato Adjudicación o etapa Principales trabajos Previsión 1 Enero de 2024 Reubicación de servicios públicos en 106 St Verano de 2027 2 Septiembre de 2025 Túneles y estructuras de 116 St y 125 St Septiembre de 2029 3 Abril de 2026 Estructura de 106 St, conexiones y accesos Tercer trimestre de 2030 4 RFQ emitida en septiembre de 2026 Sistemas, vías, señales, acabados y accesibilidad Trabajos desde 2027

Este esquema permite entender por qué la MTA describe la iniciativa como una construcción con varios frentes activos, y no como una obra que recién comenzará desde cero.

TRES ESTACIONES NUEVAS EN EAST HARLEM

Cuando la Fase 2 esté terminada, el tren Q se extenderá aproximadamente 1.5 millas hacia el norte desde 96 St.

Las nuevas estaciones estarán ubicadas en:

106th Street

116th Street

125th Street

Las tres serán completamente accesibles y contarán con ascensores y escaleras mecánicas.

La parada de 125 St tendrá una importancia particular para quienes usan el transporte público a diario. El diseño contempla una conexión con la actual estación de las líneas 4, 5 y 6 en Lexington Avenue, además de una entrada en Park Avenue.

Esa integración facilitaría los enlaces con Metro-North en Harlem–125 St y con el M60 Select Bus Service, una de las rutas más utilizadas para ir hacia LaGuardia Airport.

Para un pasajero habitual de NYC, este punto puede ser uno de los cambios más relevantes. La ampliación no solo agregará tres paradas: también concentrará conexiones ferroviarias y de buses en un área clave de Upper Manhattan.

¿CUÁNDO TERMINARÁ LA EXTENSIÓN?

Esta es la pregunta que más interesa a quienes siguen el proyecto o viven cerca de los trabajos.

El presupuesto total de la Fase 2 asciende a US$6,968 millones. La MTA prevé que la iniciativa completa esté terminada durante el otoño de 2032, con una meta de apertura del servicio en septiembre de ese año.

Dato Información Proyecto Second Avenue Subway Phase 2 Presupuesto US$6,968 millones Extensión Aproximadamente 1.5 millas Nuevas estaciones 106 St, 116 St y 125 St Servicio que se extenderá Tren Q Inicio previsto del contrato 4 2027 Finalización prevista Otoño de 2032 Inicio de servicio proyectado Septiembre de 2032 Financiamiento federal US$3,400 millones

La financiación incluye US$3,400 millones en fondos federales. El plan también cuenta con recursos procedentes del programa de alivio de congestión, una fuente de ingresos que la MTA considera importante para sus obras de capital.

La agencia asegura, además, que ha logrado ahorrar más de US$1,000 millones en la Fase 2 al aplicar lecciones aprendidas durante la primera etapa de la Second Avenue Subway.

Se prevé que esta ampliación beneficiará a unos 100,000 pasajeros diarios (Foto: MTA)

UNA ESPERA DE DÉCADAS EN EL BARRIO

Para entender el peso de esta construcción, es necesario mirar la historia de la Segunda Avenida.

La idea de levantar un subway por este corredor no es nueva. En la década de 1920 ya existían propuestas para desarrollar esta ruta dentro del denominado Second System. En 1948, los votantes de Nueva York aprobaron bonos destinados a financiarla, pero el plan no se materializó después del inicio de la Guerra de Corea.

Décadas más tarde, en 1972, comenzaron trabajos en East Harlem. Sin embargo, la crisis fiscal de la ciudad provocó que fueran abandonados en 1975.

Parte de las estructuras construidas en aquella época será aprovechada durante la Fase 2, incluida una sección relacionada con la futura estación de 116 St.

Por eso, cuando funcionarios de la ciudad y del estado hablan de una espera de casi un siglo, no se refieren a un retraso de unos cuantos años. La extensión de la Segunda Avenida se ha convertido en uno de los proyectos de infraestructura más prolongados de la historia del transporte neoyorquino.

Para East Harlem, una comunidad marcada por la historia puertorriqueña, latina y afrocaribeña de Nueva York, la llegada del tren Q tiene también un valor simbólico. El Barrio ha esperado durante generaciones una conexión más directa en un corredor donde el bus y las caminatas largas hacia Lexington Avenue siguen siendo parte de la rutina de muchos residentes.

¿QUÉ CAMBIARÁ PARA LOS PASAJEROS?

La MTA sostiene que la ampliación permitirá viajes directos desde East Harlem hacia el Upper East Side, West Midtown y Coney Island. Uno de los principales beneficios esperados es una reducción de hasta 20 minutos en determinados trayectos.

East Harlem es además una zona con una fuerte dependencia del transporte público. Según la información de la obra, aproximadamente 70% de sus residentes utiliza trenes y buses para sus desplazamientos cotidianos, por lo que la llegada de las tres nuevas estaciones podría tener un impacto considerable en la movilidad del vecindario.

El proyecto contempla una meta de 20% de contratación local, con la intención de generar oportunidades laborales para residentes del área durante la construcción.

La inversión también incluye infraestructura accesible, sistemas de información para pasajeros, Wi-Fi, equipos de seguridad, posibles espacios comerciales o comunitarios y conexiones con otros modos de transporte.

En palabras de la gobernadora Hochul, el objetivo es que las tres nuevas estaciones finalmente permitan que East Harlem tenga el acceso al subway que durante décadas se le prometió.

Por ahora, la obra ya no está en la etapa de una simple promesa. Los tres primeros contratos avanzan, la MTA inició el proceso para adjudicar el cuarto y último gran paquete, y los trabajos de esa fase están previstos para comenzar en 2027.

Si el calendario actual se mantiene, el próximo gran hito llegará en el otoño de 2032, cuando el tren Q debería poder llegar finalmente hasta 125 St y Lexington Avenue.