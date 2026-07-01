Cada año, el espectáculo de fuegos artificiales de Macy’s se convierte en uno de los eventos más esperados para conmemorar el Día de la Independencia de Estados Unidos, congregando a millones de espectadores dentro y fuera de Nueva York. En esta nota encontrarás toda la información sobre cómo ver la transmisión EN VIVO de la edición 2026, ya sea por televisión o por vía streaming, para no perderte uno de los festejos más emblemáticos del 4 de julio.

Es necesario mencionar que la celebración de este año tendrá un despliegue de 85 mil proyectiles de fuegos artificiales en 30 colores (lanzados desde seis barcazas distribuidas en los ríos Este y Hudson), un show de láseres sobre el Puente de Brooklyn y transmisiones para audiencias en inglés y español. Por si fuera poco, tendrá un significado especial al coincidir con los 250 años de la independencia estadounidense, motivo por el que se ha preparado una edición con un amplio despliegue de fuegos artificiales, presentaciones musicales y efectos visuales.

El espectáculo de fuegos artificiales de Macy's volverá a iluminar el cielo de Nueva York para celebrar el Día de la Independencia de Estados Unidos con una edición histórica. (Foto: Designecologist / Pexels)

¿A qué hora iniciarán los fuegos artificiales de Macy’s EN VIVO?

La cobertura comenzará a las 8:00 pm y se extenderá hasta las 10:00 pm (hora del Este), permitiendo que millones de espectadores sigan desde cualquier lugar un espectáculo que combinará fuegos artificiales, presentaciones musicales y un impresionante despliegue visual sobre el horizonte de Nueva York.

¿Dónde ver los fuegos artificiales de Macy’s EN VIVO?

A continuación, conoce los detalles oficiales para seguir en directo los fuegos artificiales de Macy’s, un espectáculo que cada año marca uno de los momentos más importantes de las festividades nacionales.

De manera oficial, los fuegos artificiales de Macy’s serán transmitidos en vivo por NBC. Además, el especial estará disponible simultáneamente en la plataforma de streaming Peacock, mientras que Telemundo ofrecerá una emisión en español.