Si vives en California, puedes votar este domingo 8 de marzo en el consulado colombiano para las Elecciones Generales de Colombia 2026 , correspondiente a tu lugar de residencia en Estados Unidos. Si nunca inscribiste tu cédula en el exterior o sigues inscrito en un puesto de votación en Colombia, no podrás votar en California en esta jornada.

La inscripción de la cédula se hace en consulados o secciones consulares de Colombia y está disponible de forma permanente, pero se cierra dos meses antes de la elección para poder consolidar el censo electoral. Para las elecciones al Congreso del 8 de marzo de 2026, el plazo de inscripción para residentes en el exterior terminó el 2 de enero de 2026.

Dónde votan los colombianos en California este 8 de marzo

Si ya estás inscrito, tu voto se ejerce en los consulados y en algunos puntos adicionales autorizados. En la Costa Oeste, las autoridades han confirmado lo siguiente:

Del 2 al 7 de marzo, la votación se realiza únicamente en la sede del Consulado General de Colombia en Los Ángeles.

El domingo 8 de marzo se habilitan mesas de votación en Los Ángeles y en otros puntos de la circunscripción (Phoenix, San Diego y Albuquerque), que atienden a la comunidad de la región.

La dirección oficial del Consulado de Colombia en Los Ángeles es 8383 Wilshire Boulevard, Suite 930, Beverly Hills, California 90211, donde se concentran buena parte de los colombianos habilitados en este estado. Es clave que verifiques con anticipación si tu puesto asignado es la sede consular de Los Ángeles u otro punto habilitado el 8 de marzo.

Paso a paso: así votas el 8 de marzo desde California

El proceso de votación es sencillo si ya tienes tu cédula inscrita y conoces tu lugar de votación. Sigue estos pasos:

Consulta tu puesto de votación

Entra al portal de la Registraduría en la sección de consulta de censo electoral y digita tu número de cédula para conocer el consulado o punto asignado.

Verifica también las publicaciones recientes del consulado (Los Ángeles o San Francisco, según sea el caso) donde se recuerdan los puestos y mesas disponibles para estas elecciones.Prepara tu documento de identidad

Prepara tu documento de identidad

El único documento válido para votar es la cédula de ciudadanía colombiana original (amarilla con hologramas o versión digital), no se acepta contraseña ni pasaporte para sufragar.

El pasaporte colombiano sí sirve para la inscripción de la cédula, pero no para votar el día de la elección.

Acude en las fechas y horarios habilitados

Los colombianos en el exterior pueden votar durante toda la semana previa, del 2 al 8 de marzo, en los consulados habilitados.

Si solo puedes asistir el domingo, preséntate el 8 de marzo al punto de votación señalado en tu consulta del censo (consulado o puesto adicional).

¿Qué hacer en la mesa de votación?

Entrega tu cédula al jurado, quien verificará tu nombre en el listado oficial de votantes de esa mesa. Recibirás la tarjeta electoral para Senado, Cámara (circunscripción internacional) y eventuales consultas interpartidistas que se celebren ese mismo día. Marca claramente la opción de tu preferencia: si la lista es cerrada, marcas el logo del partido; si es abierta, marcas un solo número de candidato dentro del mismo partido.​ Deposita tu voto en la urna siguiendo las indicaciones del jurado y espera la devolución de tu documento.

¿Qué se elige y por qué importa el voto desde el exterior?

Este 8 de marzo de 2026 se elige el Congreso de la República y se realizan consultas interpartidistas, y los colombianos en el exterior hacen parte del censo nacional. En particular, los residentes fuera del país pueden votar por Senado, por la Cámara de Representantes y por la curul especial que representa a los colombianos en el exterior.

Esa curul internacional busca que las problemáticas de la diáspora —trámites consulares, costos, acceso a servicios, protección consular, participación política— tengan voz directa en el Congreso. Por eso, tu voto en California no solo suma a los resultados generales, sino que influye en quién defenderá los intereses de los colombianos que viven en Estados Unidos y otros países.

Recomendaciones clave para colombianos en California

Para evitar contratiempos el día de la votación, ten presentes estas recomendaciones prácticas:

Verifica tu inscripción con tiempo: la inscripción de cédulas para estas elecciones ya cerró, pero aún puedes confirmar si apareces en el censo del consulado o puesto de tu zona.

Revisa las redes y página oficial de tu consulado: allí se actualizan horarios, filas preferenciales, indicaciones de seguridad y cualquier ajuste logístico para la semana del 2 al 8 de marzo.

Planea tu desplazamiento: en una ciudad extensa como Los Ángeles o en áreas de California con tráfico intenso, calcula tiempo de viaje y estacionamiento para no llegar sobre el cierre.

Lleva solo lo necesario: tu cédula, eventualmente una lista de tus candidatos y algo de agua o snack si prevés filas, pero evita elementos que dificulten los controles de seguridad.

Votar desde California es un derecho y también una forma de mantener vivo el vínculo con Colombia, incluso si llevas años viviendo en Estados Unidos. Si tienes dudas puntuales, la fuente más confiable siempre serán la Registraduría Nacional del Estado Civil y el consulado colombiano que te corresponda por residencia.