Si eres colombiano y vives en Florida, solo podrás votar el 8 de marzo si tu cédula está inscrita en el censo electoral en un consulado de Colombia en Estados Unidos (Miami u Orlando, según tu zona) . La Registraduría y la Cancillería permiten votar en el exterior únicamente a quienes inscribieron su cédula dentro de los plazos fijados, hasta dos meses antes de las elecciones al Congreso.

Para las elecciones del 8 de marzo de 2026 (Senado, Cámara y consultas), solo sirve la cédula de ciudadanía física, en versión amarilla con hologramas o digital; no se puede votar con contraseña ni con pasaporte.

Este domingo 8 de marzo son las Elecciones de Colombia 2026, y cientos de ciudadanos votarán en California. (Foto: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de Perplexity) / Jairo Rúa

Paso 1: verifica si estás inscrito y dónde te toca votar

Antes de pensar en horarios o direcciones, necesitas confirmar tu puesto de votación:

Ingresa a la página oficial de la Registraduría Nacional y busca la opción “Elecciones 2026” y luego “Consulta tu lugar de votación”.​

También puedes usar la app oficial “aVotar”, disponible en Google Play y App Store, donde colocas tu número de cédula y validas en qué consulado o punto estás asignado.​

Si ya habías inscrito tu cédula en un consulado en Estados Unidos para procesos anteriores y no la cambiaste, sigues habilitado allí; no era necesario inscribir de nuevo, salvo cambio de ciudad o país.

Esta consulta es clave porque, aunque vivas en Florida, tu mesa puede estar en Miami u Orlando, o en un punto adicional habilitado por el consulado correspondiente.

Paso 2: identifica tu consulado y el lugar de votación en Florida

En Florida, el voto de colombianos en el exterior se organiza principalmente a través de:

Consulado General de Colombia en Miami.

Consulado General de Colombia en Orlando.

Estos consulados publican en su web y redes sociales (Instagram y otras) los puestos, direcciones exactas y horarios de votación tanto para la semana previa (votación anticipada) como para el domingo 8 de marzo.

De acuerdo con la información oficial, para las elecciones de 2026:

Entre el lunes 2 y el sábado 7 de marzo hay votación anticipada en puntos designados por cada consulado.

El domingo 8 de marzo se mantiene la jornada principal, con mesas abiertas generalmente de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., horario local en Florida.

El Consulado en Miami ha informado que existen puestos específicos para Congreso y Presidencia, con modalidades de votación anticipada y del domingo, por lo que es importante revisar el comunicado más reciente para confirmar la dirección donde te corresponde.

Paso 3: qué llevar y cómo es el proceso en la mesa

El día que vayas a votar (entre el 2 y el 8 de marzo) debes:

Presentar tu cédula de ciudadanía colombiana original (amarilla con hologramas o digital).

Acudir únicamente al puesto que te asignó la Registraduría; no podrás votar en un lugar diferente aunque esté más cerca.​

Verificar en las listas de la mesa que apareces como habilitado en el censo electoral.

Cuando te entreguen los tarjetones:

Podrás votar por listas al Senado, por la Cámara de Representantes de colombianos en el exterior y por las consultas interpartidistas que estén en juego ese día.​

Para Senado y Cámara, si la lista es cerrada, marcas solo el logo del partido; si es abierta, marcas el logo y el número de tu candidato dentro de esa misma lista.​

En el exterior, las mesas permanecen abiertas durante toda la semana electoral para facilitar que las personas que trabajan o viven lejos puedan desplazarse, y cada día se hace un conteo parcial que se envía a la Registraduría en Colombia.​

Requisitos clave para colombianos en Florida

En resumen, para ejercer tu voto desde Florida este 8 de marzo de 2026 necesitas:

Ser colombiano de nacimiento o por adopción y mayor de 18 años, con cédula de ciudadanía vigente.

Haber inscrito tu cédula en un consulado de Colombia en el exterior (Miami, Orlando u otro donde estés registrado) dentro del plazo legal, que para estas elecciones cerró dos meses antes de la jornada.

Estar incluido en el censo electoral del puesto de votación donde piensas asistir.

Respetar los horarios oficiales publicados por tu consulado para la semana del 2 al 8 de marzo.

La Cancillería ha reiterado que cualquier colombiano en el exterior puede fijar su lugar de votación en embajadas o consulados, y que la inscripción puede hacerse tanto de forma presencial como a través de herramientas digitales con validación biométrica facial, pensadas justamente para quienes viven fuera del país.

Consejos prácticos si vives en Florida y viajas dentro del estado

Muchos colombianos en Florida se mueven entre ciudades como Miami, Orlando, Tampa o Fort Lauderdale por trabajo o estudio. Para no perder tu voto:

Revisa con anticipación si tu puesto está cerca a tu residencia actual o tu lugar de trabajo, y organiza tu agenda para acudir cualquier día entre el 2 y el 7 de marzo si no puedes el domingo.

Ten en cuenta el tráfico y las distancias; en ciudades como Miami y Orlando, desplazarte hasta el puesto puede tomar más de una hora.

Lleva la cédula en un lugar seguro y evita rayarla o doblarla, pues debe ser legible por las autoridades electorales.

Consulta las redes oficiales de tu consulado para estar al día con posibles cambios logísticos de último minuto o ampliación de horarios.

La Registraduría anunció que, por primera vez, enviará delegados especiales a consulados clave como Miami y San Francisco para reforzar la supervisión y el control de la jornada electoral de los colombianos en el exterior, lo que busca dar mayor transparencia y tranquilidad a los votantes.​

Votar desde California es un derecho y también una forma de mantener vivo el vínculo con Colombia, incluso si llevas años viviendo en Estados Unidos. Si tienes dudas puntuales, la fuente más confiable siempre serán la Registraduría Nacional del Estado Civil y el consulado colombiano que te corresponda por residencia.