Las elecciones generales de Honduras del 30 de noviembre de 2025 también se vivirán en Estados Unidos, donde casi 400.000 hondureños están inscritos para votar, y en Florida lo harán todos en un solo centro de votación en Miami–Hialeah. Esta guía se dirige a los ciudadanos hondureños que residen en Florida y que solo podrán emitir su voto en ese punto avalado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

En estas elecciones, los hondureños en Florida únicamente podrán votar por presidente y designados presidenciales, siempre y cuando cuenten con su DNI vigente y aparezcan en el censo electoral exterior asignado a las Juntas Receptoras de Votos instaladas en Miami. A continuación encontrarás los requisitos, pasos a seguir y la dirección exacta del único centro habilitado en el estado, para que puedas planificar con tiempo tu visita a las urnas y ejercer tu derecho al voto desde el extranjero.​

¿Quiénes son los principales candidatos?

Las encuestas y análisis coinciden en que la contienda presidencial está especialmente reñida entre tres figuras: Rixi Moncada, del partido Libertad y Refundación (Libre); Nasry Asfura, del Partido Nacional; y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, quienes concentran la mayor intención de voto a nivel nacional. Los resultados que se obtengan en el centro de Miami–Hialeah formarán parte de este escenario competitivo, por lo que el voto de la comunidad hondureña en Florida puede ayudar a inclinar la balanza en una elección sin segunda vuelta, donde gana quien obtenga mayoría simple.​

¿Qué requisitos debes cumplir para votar en las elecciones de Honduras en Florida?

Para ejercer el derecho al voto en el Estado de Florida, los ciudadanos deberán contar con nacionalidad hondureña, poseer su Documento Nacional de Identificación (DNI) original y vigente, y encontrarse inscritos en el Censo Nacional Electoral, específicamente en el censo electoral exterior asignado a una Junta Receptora de Votos (JRV) en el centro habilitado en Miami.

No se aceptarán pasaportes ni ningún tipo de documento de identificación emitido por autoridades de los Estados Unidos para efectos de votación, por lo que la falta de DNI vigente o la ausencia en el censo electoral imposibilitan el ejercicio del sufragio en estas elecciones.​

Asimismo, el elector deberá verificar previamente, a través del portal oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) u otros canales institucionales, que figura asignado a una de las JRVs autorizadas en Miami, Florida, ya que únicamente quienes estén adscritos a dichas mesas podrán votar en el centro de votación establecido.

¿Cómo votar en las elecciones de Honduras desde Miami, Florida?

Verifica que tienes nacionalidad hondureña y que tu Documento Nacional de Identificación (DNI) está vigente.​

Confirma en el portal del CNE que estás inscrito en el censo electoral exterior.​

Revisa en línea cuál es tu centro de votación en Estados Unidos (ciudad, dirección y Junta Receptora de Votos asignada).​

Anota el número de tu JRV, la dirección exacta del centro (consulado, iglesia, hotel u otro local) y el horario de atención.​

El día de la elección, preséntate con anticipación en tu centro de votación.​

Lleva únicamente tu DNI hondureño original y vigente; no se aceptan pasaportes ni documentos de Estados Unidos para votar.​

En el local, busca la mesa o JRV que te corresponde y haz la fila indicada.​

Al llegar a la mesa, sigue las instrucciones de los miembros de la JRV para firmar el padrón y recibir tu papeleta.​

Marca tu elección para presidente y designados presidenciales (desde el exterior solo se vota para estos cargos).​

Deposita la papeleta en la urna, verifica que te devuelvan tu DNI y retírate del centro de votación.​

¿Dónde queda el consulado de Florida?

Nombre: Consulado General de Honduras en Miami, Florida.​

de Honduras en Miami, Florida.​ Jurisdicción: Estado de Florida.​

Dirección: 777 NW 72nd Avenue, Suite 3318, Miami, FL 33126, Estados Unidos.​

Teléfono SIAMIGH para consultas consulares en Estados Unidos: +1 (470) 751-9077.​

Teléfono principal del consulado en Miami: +1 (305) 269-3131.​

Teléfono adicional: +1 (786) 275-4651.​

Teléfono adicional: +1 (786) 852-1402.​

Correo electrónico de contacto: infoconsuladomiahn@gmail.com.​

Facebook oficial: “Consulado General de Honduras en Miami” (@consuladohn).​

Instagram oficial: @consuladohnmia.​

Horario de atención: de lunes a viernes, aproximadamente de 9:00 a. m. a 3:30 p. m., cerrado fines de semana y feriados de Honduras y Estados Unidos.​es.​