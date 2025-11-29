El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras ha confirmado que los ciudadanos hondureños residentes en el extranjero sí podrán participar en las Elecciones Generales de Honduras del domingo 30 de noviembre de 2025, pero la votación estará limitada exclusivamente a Estados Unidos. Para este año, el CNE reporta un padrón de alrededor de 6,5 millones de votantes, de los cuales más de 496.000 hondureños están registrados en el exterior y cerca de 400.000 que residen en EE. UU. podrán ejercer su sufragio, mientras que más de 60.000 en España quedan fuera del proceso por complejidades logísticas. Las Fuerzas Armadas de Honduras ya han trasladado las 15 maletas electorales bajo custodia militar hacia Estados Unidos.

El CNE instalará 15 Juntas Receptoras de Votos (JRV) en un total de 12 ciudades clave de Estados Unidos. Los centros de votación han sido habilitados en locales arrendados y estratégicamente ubicados para facilitar el acceso de la diáspora. Algunas de las ciudades con JRV son: Los Ángeles, Miami, Boston, Charlotte, Nueva York, Virginia, San Francisco, Houston, Chicago, Atlanta y Nueva Orleans.

Para poder ejercer el sufragio en cualquiera de estas sedes, es obligatorio presentar el Documento Nacional de Identificación (DNI) vigente, estar inscrito en el censo electoral del exterior y acudir al centro de votación habilitado en su ciudad dentro de EE.UU., donde solo podrás votar por cualquiera de los cinco candidatos presidenciales Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación (Libre); Nasry Asfura, del Partido Nacional; Salvador Nasralla, del Partido Liberal; Nelson Ávila, del Partido Innovación y Unidad-Socialdemócrata, y Mario Rivera, del Partido Demócrata Cristiano de Honduras, ambos minoritarios. Los ciudadanos registrados deben verificar su centro de votación específico en el portal oficial del CNE: censo.cne.hn/censo/.

Es importante destacar que, a diferencia del territorio nacional, en Estados Unidos no se aplicará el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) ni la biometría. Por lo tanto, el conteo de votos del extranjero no iniciará hasta que las maletas regresen a Honduras para sumarse a los emitidos en el territorio nacional a fin de elegir al próximo sucesor de la actual presidenta, Xiomara Castro, que asumirá funciones el próximo 27 de enero de 2026.

Si eres hondureño(a) y resides en EE.UU., consulta esta nota para que descubras dónde y a qué hora votar en las elecciones de Honduras 2025.

Requisitos básicos para votar si eres hondureño y vives en EE.UU. en las Elecciones Presidenciales de Honduras 2025

Para ejercer tu derecho al voto desde Estados Unidos debes contar con tu Documento Nacional de Identificación (DNI) hondureño vigente; no se aceptan pasaportes ni documentos estadounidenses. Además, es obligatorio aparecer inscrito en el padrón o censo electoral del CNE como votante en el exterior, lo que normalmente se vincula a haber tramitado tu DNI en EE.UU. La normativa electoral vigente permite que los hondureños en el extranjero voten únicamente por presidente y designados presidenciales, siempre que cumplan estos requisitos legales.​

¿Dónde consultar si puedes votar en las Elecciones Presidenciales de Honduras 2025?

Antes del domingo 30 de noviembre debes consultar en línea si estás habilitado y dónde te toca votar usando las plataformas oficiales del CNE para revisar el censo y tu centro de votación asignado como el buscador oficial “¿Dónde me toca votar?” del CNE, donde introduces tu número de identidad y verificas tu junta receptora de votos en EE.UU.

Si tu nombre no aparece en el censo electoral del extranjero, no podrás votar aunque tengas DNI, y no se especifican mecanismos extraordinarios de corrección de datos para lo que resta del 2025 a fin de emitir tu sufragio en la jornada electoral.​

Si te encuentras en Florida y quieres participar de las Elecciones de Honduras 2025, conoce esta guía completa para poder emitir tu voto.

Ciudades y centros de votación en EE.UU. para las Elecciones Presidenciales de Honduras 2025

Según el Comunicado 043-2025 del CNE, las 12 ciudades en Estados Unidos habilitadas para albergar las Juntas Receptoras de Votos (JRV) son: Atlanta (Georgia), Boston (Massachusetts), Charlotte (Carolina del Norte), Chicago (Illinois), Dallas (Texas), Houston (Texas), Los Ángeles (California), Miami (Florida), Nueva York (Nueva York), Nueva Orleans (Luisiana), San Francisco/Área de la Bahía (California) y Washington D. C. / área de Virginia.

Todas estas sedes concentran consulados hondureños o centros comunitarios con alta presencia de la diáspora, pero solo cuentan con 15 JRV en total, lo que limita el número de votantes que podrán emitir su sufragio en cada punto como el Princess Reception Hall en Houston, la Church of Scientology of the Valley en Los Ángeles, el Holiday Inn de Hialeah Gardens en Miami, Our Lady of Sorrows en Nueva York, el Comfort Inn de Springfield para el área de Washington D. C., DCA Event Hall en Atlanta, Hispanic Bible School en Chicago, St. John’s Presbyterian Church para el área de San Francisco/Berkeley y el Fairfield Inn en Charlotte.

Sin embargo, se recomienda verificar la dirección exacta y actualizada en el buscador “¿Dónde me toca votar?” del CNE o en los canales oficiales de la embajada y los consulados de Honduras en EE.UU. para localizar los lugares de sufragio en las ciudades que incluyen destinos con alta concentración de hondureños (como Los Ángeles, Nueva York, Houston y Miami), ya que la capacidad máxima teórica ronda solo el 4,5% de los casi 400.000 hondureños habilitados en EE.UU., por lo que es clave revisar con anticipación si realmente estás asignado a uno de estos locales de sufragio.​

Ciudad (EE.UU.) Tipo de centro principal reportado Atlanta, Georgia Salón de eventos (DCA Event Hall) Boston, Massachusetts Consulado / centro asignado por CNE (no unificado en todas las fuentes) Charlotte, Carolina del Norte Hotel Fairfield Inn Chicago, Illinois Hispanic Bible School Dallas, Texas Consulado / centro asignado por CNE (sin dirección única coincidente) Houston, Texas Princess Reception Hall Los Ángeles, California Church of Scientology of the Valley Miami, Florida Hotel Holiday Inn Hialeah Gardens Nueva York, Nueva York Iglesia Our Lady of Sorrows Nueva Orleans, Luisiana Apostolado Hispano San Francisco/Bay Area, California St. John’s Presbyterian Church (Berkeley) Washington D. C. / Virginia Hotel Comfort Inn Springfield

¿Qué hacer el día de las Elecciones Presidenciales de Honduras 2025 si vives en EE.UU.?

El 30 de noviembre debes acudir personalmente al centro de votación asignado en Estados Unidos, dentro del horario establecido por el CNE. En la JRV te solicitarán tu DNI vigente, verificarán tus datos en el padrón para garantizar la seguridad del proceso. Una vez validado, recibirás únicamente la papeleta para elegir presidente y designados, ya que los hondureños sin domicilio electoral activo en Honduras no votan por diputados ni alcaldes desde el exterior.​