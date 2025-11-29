Si vives en Los Ángeles, te toca votar este 30 de noviembre en las Elecciones Generales Honduras 2025 en la JRV presidencial habilitada en North Hollywood, siempre y cuando aparezcas en el censo del voto exterior del CNE y tengas tu DNI hondureño vigente. El centro de votación oficial en el área angelina es la Church of Scientology of the Valley, donde funcionará la mesa 19155 para los hondureños inscritos en el padrón de Los Ángeles.​

Conoce cuáles son los 12 lugares de votación para participar en las Elecciones Generales de Honduras 2025 en los Estados Unidos. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de ChatGPT) / Jairo Rúa

Dónde queda tu centro de votación en Los Ángeles

Para las elecciones generales de Honduras 2025, el Consejo Nacional Electoral habilitó una Junta Receptora de Votos en el área de Los Ángeles, California. Según el Comunicado No. 043-2025 y las notas informativas, la JRV 19155 funcionará en: Church of Scientology of the Valley, 11455 Burbank Blvd, North Hollywood, CA 91601 .

​Si estás empadronado en el padrón exterior como residente en Los Ángeles o alrededores, este es el punto al que debes acudir hoy 30 para votar por presidente y designados presidenciales. Recuerda que el voto en el extranjero no incluye diputados ni alcaldes, solo el nivel presidencial definido por la ley electoral.​

¿A qué hora abre y cierra tu lugar de votación en Los Ángeles, California?

El centro de votación para hondureños del área de Los Ángeles este 30 de noviembre funciona en North Hollywood, con horario general de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. hora local, igual que el resto de Juntas Receptoras de Votos del proceso 2025. La dirección exacta del centro asignado por el CNE para la JRV 19155 es: Church of Scientology of the Valley, 11455 Burbank Blvd, North Hollywood, CA 91601.

Categoría Información Nombre del Centro Church of Scientology of the Valley Dirección Completa 11455 Burbank Blvd, North Hollywood, CA 91601, Estados Unidos Ciudad / Área North Hollywood, área metropolitana de Los Ángeles, California

Este es el punto oficial habilitado para los hondureños empadronados en la JRV 19155, según el Comunicado 043-2025 y el listado de centros de votación en Estados Unidos.

Cómo confirmar si realmente te toca votar ahí

Antes de salir de casa, es clave que confirmes que efectivamente estás asignado a esa JRV en Los Ángeles. Para hacerlo, el CNE mantiene habilitado el portal de consulta del censo electoral, donde puedes introducir tu número de identidad y ver el centro exacto y la mesa que te corresponde: censo.cne.hn/censo/.​

Si al consultar ves que te asignaron a la mesa 19155 o a un centro identificado como Los Ángeles, California, entonces puedes presentarte directamente a la dirección de North Hollywood. Si no apareces en el censo o te asignan otra ciudad de Estados Unidos, no podrás votar en Los Ángeles porque las 15 JRV del exterior solo reciben a los electores que figuran programados en cada una.​

Requisitos para poder votar el 30 de noviembre

Aunque vivas en el área de Los Ángeles y conozcas la dirección del centro, solo podrás votar si cumples con tres requisitos básicos definidos por el CNE.​

Tener tu Documento Nacional de Identificación (DNI) hondureño vigente; no sirven pasaporte, licencia ni documentos de Estados Unidos.​

hondureño vigente; no sirven pasaporte, licencia ni documentos de Estados Unidos.​ Estar inscrito en el Censo Nacional Electoral y aparecer en el padrón del voto en el extranjero, vinculado a una JRV en Los Ángeles.​

y aparecer en el padrón del voto en el extranjero, vinculado a una JRV en Los Ángeles.​ No estar inhabilitado por las restricciones establecidas en la ley electoral para ejercer el sufragio.​

Si aún no has recogido tu DNI, los medios hondureños y el CNE han insistido en que muchos documentos siguen pendientes en los consulados, por lo que recomiendan haberlo retirado con anticipación. Sin DNI no te permitirán votar aunque tu nombre aparezca en la lista de la mesa.​

Si vives en Los Ángeles, pasos prácticos para votar en las Elecciones Honduras 2025

Como hondureño en Los Ángeles, tu experiencia de voto será más rápida si planificas bien el día. Puedes seguir esta ruta sencilla:​

Verifica tu centro y JRV

Entra al link oficial del CNE para el censo y confirma que apareces en la mesa 19155 o en la ubicación de Los Ángeles.​

Revisa redes del Consulado General de Honduras en Los Ángeles, donde se han publicado recordatorios y aclaraciones sobre quiénes pueden votar allí.​

Prepara tus documentos

Lleva tu DNI original, en buen estado y sin plastificados extra que dificulten la lectura.​

Si quieres ir más seguro, lleva una captura de pantalla o impresión de la consulta del censo donde se vea tu centro y tu JRV asignada.​

Organiza tu traslado

North Hollywood puede quedarte cerca o lejos, según la zona donde vivas; lo ideal es coordinar con familia o amigos para compartir carro y evitar problemas de parqueo y tráfico.​

Procura llegar con tiempo, tomando en cuenta que puede haber filas, revisión de documentos y controles de seguridad del local.​

En el centro de votación

Al llegar, busca la mesa correspondiente a la JRV 19155 o la que te indiquen los rótulos y el personal electoral.​

Entrega tu DNI, firma en el listado cuando te encuentren y sigue las instrucciones para marcar la papeleta presidencial de forma correcta y secreta.​

Muchos catrachos en California sienten que su voto “cuenta menos” por estar lejos, pero en estas elecciones 2025 el voto exterior es una de las prioridades del CNE por el tamaño de la diáspora en Estados Unidos. Solo en Los Ángeles se contabilizan más de 29,000 hondureños inscritos , por lo que cada papeleta en la JRV de North Hollywood suma al resultado nacional.​

Para cerrar el día con la tranquilidad de haber cumplido, conviene salir temprano, evitar discusiones políticas dentro del centro y respetar la normativa del local anfitrión. Así, como hondureño en Los Ángeles, aprovechas esta única oportunidad del año para decidir quién gobernará Honduras los próximos años, haciendo valer tu voz desde California.