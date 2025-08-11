Baltimore Gas and Electric (BGE) ha emitido una advertencia a sus 1.3 millones de clientes eléctricos sobre la posibilidad de un apagón masivo que podría comenzar esta misma tarde. La alerta surge a raíz de una desconexión no planificada en una subestación de BGE, que afectó a las centrales eléctricas de Brandon Shores y H.A. Wagner.

Aunque la compañía de luz está trabajando con el operador de la red eléctrica, PJM, para evaluar la situación, se ha pedido a los residentes que se preparen para posibles interrupciones en el servicio y tomen medidas de conservación de energía de inmediato.

Desenchufar los electrodomésticos ayuda a ahorrar electricidad (Foto: Freepik)

¿Qué causó la alerta de apagón de BGE en Baltimore?

La alerta de apagón fue causada por un problema en una instalación de transmisión de BGE que provocó una desconexión no planificada en las centrales eléctricas de Brandon Shores y H.A. Wagner. Según Talen Energy, propietaria de las plantas, esta interrupción hizo que las unidades de Brandon Shores se apagaran automáticamente. Aunque algunas unidades podrían volver a estar en funcionamiento, BGE aún debe reparar la subestación afectada para restaurar la normalidad en el suministro de energía, reporta el portal The Baltimore Banner.

¿En qué áreas de Maryland podría haber cortes de luz?

BGE proporciona servicio eléctrico a una amplia región de Maryland, por lo que las áreas potencialmente afectadas incluyen la ciudad de Baltimore, así como los condados de Baltimore, Harford, Carroll, Howard y Anne Arundel. Partes de los condados de Montgomery y Prince George’s también podrían verse impactadas. Varios funcionarios locales han advertido a los residentes de estos lugares sobre la posibilidad de un corte de energía, y se ha pedido a la población que esté preparada.

Consejos para ahorrar en electricidad. (Foto: Devonyu/iStock)

¿Qué puedo hacer para prepararme para un posible apagón?

BGE ha emitido una serie de recomendaciones para que los clientes se preparen ante un posible corte de energía. Se aconseja tener un suministro de agua embotellada y alimentos no perecederos a mano, y cargar todos los dispositivos electrónicos como celulares y computadoras. Es fundamental contar con linternas y baterías frescas, así como tener un teléfono con cable si se utiliza línea fija. Para quienes dependen de equipos médicos, se recomienda tener planes alternativos en caso de un apagón prolongado. La compañía también ha pedido a los clientes que conserven energía.

¿Qué puedo hacer para conservar energía?

Para ayudar a proteger la red eléctrica y reducir el consumo, BGE ha solicitado a los clientes que tomen medidas de conservación. Algunas recomendaciones incluyen retrasar el uso de electrodomésticos grandes que generan calor, como hornos y lavavajillas. También se sugiere apagar electrodomésticos y dispositivos no esenciales, cerrar persianas y cortinas para mantener las casas frescas, y usar ventiladores de techo o portátiles en lugar de aire acondicionado, si es posible.