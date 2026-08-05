Comprar una casa en Estados Unidos continúa siendo un desafío para millones de familias en el país norteamericano. Aunque la asequibilidad del mercado mostró una leve mejoría durante el último año, un nuevo informe de la plataforma de bienes raíces Redfin revela que el ingreso necesario para adquirir una casa promedio sigue estando muy por encima de lo que gana la mayoría de los hogares.

De acuerdo con el estudio, una familia necesitó 109.796 dólares al año en junio de 2026 para comprar una vivienda con precio medio sin destinar más del 30% de sus ingresos a los gastos relacionados con la vivienda.

La cifra es apenas un 0,5% inferior al récord registrado un año antes, cuando el ingreso requerido alcanzó los 110.382 dólares.

El ingreso promedio aún no alcanza

Aunque los salarios aumentaron en los últimos meses, el crecimiento no ha sido suficiente para igualar el costo de comprar una vivienda.

Redfin estima que el ingreso medio de los hogares estadounidenses fue de 87.599 dólares anuales, un 4% más que hace un año, mientras que el precio medio de venta de las viviendas aumentó un 2,2%.

Las tasas hipotecarias también bajaron ligeramente, pero permanecen en un rango superior al 6%, lo que mantiene elevados los costos de financiamiento para quienes desean comprar una casa.

Según Redfin, un hogar necesita ganar casi 110.000 dólares al año para adquirir una casa promedio sin comprometer sus finanzas. (Foto referencial: Freepik)

La brecha sigue siendo grande

Según el informe, el hogar promedio todavía gana alrededor de 22.200 dólares menos de lo necesario para comprar una vivienda con tranquilidad financiera. Aunque esa diferencia es menor que la registrada en 2025 y 2024, continúa representando un importante obstáculo para muchos compradores, especialmente quienes buscan adquirir su primera propiedad.

Redfin considera que una vivienda es asequible cuando un comprador que realiza un pago inicial del 15% destina como máximo el 30% de sus ingresos mensuales al pago de la hipoteca, impuestos y otros gastos asociados con la propiedad.

La economista sénior de Redfin, Yingqi Xu, explicó: “Los ingresos necesarios para comprar una casa se han estabilizado después de varios años de deterioro, pero eso no significa que las viviendas sean asequibles para el estadounidense promedio.”

La especialista señaló que, en muchas regiones del país, el mercado se inclinó ligeramente a favor de los compradores, lo que ofrece un mayor número de viviendas disponibles y mejores oportunidades para negociar los precios.

Sin embargo, también advirtió que muchas personas que desean comprar su primera casa siguen esperando porque los ingresos familiares continúan estando muy por debajo de lo necesario para hacerlo sin afectar sus finanzas.

La situación podría cambiar antes de fin de año

Los economistas de Redfin consideran que la asequibilidad podría mejorar ligeramente en los próximos meses; no obstante, advirtieron que el panorama también podría complicarse si las tasas de interés vuelven a subir, aumentan los precios del petróleo o se acelera la inflación.

El informe también encontró que el porcentaje de viviendas consideradas asequibles para hogares con ingresos medios aumentó. En junio, el 34,2% de las propiedades en venta podían ser adquiridas por familias con ingresos promedio, frente al 30,5% registrado un año antes.

Aun así, la cifra sigue estando muy por debajo de los niveles observados antes de 2022, cuando más de la mitad de las viviendas disponibles podían ser compradas por un hogar con ingresos medios.

Algunas ciudades registraron mejoras, mientras que otras continúan siendo prácticamente inaccesibles para los compradores. (Foto referencial: Freepik)

Las ciudades donde comprar una casa es más fácil (y más difícil)

La asequibilidad mejoró en 24 de las 46 principales áreas metropolitanas analizadas por Redfin. Seattle registró el mayor avance gracias a la caída de los precios de las viviendas, seguida por San Jose y Portland.

En contraste, San Francisco se mantuvo como la gran ciudad menos asequible del país.

Según el informe, una familia necesita ganar 453.205 dólares al año para comprar una vivienda con precio medio en esa zona.

Por otro lado, solo St. Louis, Indianapolis y Pittsburgh registraron ingresos familiares medios superiores al salario necesario para adquirir una vivienda promedio en sus respectivos mercados.