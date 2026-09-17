Si compraste determinados productos de carne de cerdo en Estados Unidos entre el 28 de junio de 2014 y el 30 de junio de 2018, podrías tener derecho a recibir una parte de un acuerdo colectivo por $117 millones. El proceso busca resolver una demanda en la que se acusó a varios productores de coordinar acciones para limitar el suministro y elevar los precios del cerdo.

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La demanda sostiene que los procesadores habrían utilizado diferentes mecanismos para influir en el precio y la disponibilidad de la carne, entre ellos información de Agri Stats, restricciones a la producción y exportaciones. Sin embargo, el acuerdo no significa que las empresas hayan admitido responsabilidad por las acusaciones.

¿Quiénes pueden recibir dinero?

Según el sitio web del acuerdo, los consumidores que compraron de manera indirecta determinados productos de cerdo podrían ser elegibles para presentar una reclamación. Esto incluye tocino de cerdo crudo, así como carne fresca o congelada procedente de panceta, lomo, paleta, costillas o chuletas.

La expresión “compra indirecta” es importante: significa que el consumidor no adquirió la carne directamente de las empresas involucradas, sino que la compró, por ejemplo, en un supermercado u otro establecimiento minorista. La elegibilidad también depende de otros requisitos establecidos para el acuerdo.

Los consumidores que compraron indirectamente determinados productos de cerdo podrían ser elegibles para recibir una compensación. (Foto referencial: Freepik)

Las personas que cumplan con las condiciones deben residir o haber realizado las compras correspondientes en alguno de los territorios incluidos en el proceso. La lista comprende 24 estados y Washington D. C.:

Arizona

California

Distrito de Columbia

Florida

Hawái

Illinois

Iowa

Kansas

Maine

Michigan

Minnesota

Missouri

Nebraska

Nevada

New Hampshire

Nuevo México

Nueva York

Carolina del Norte

Dakota del Norte

Rhode Island

Carolina del Sur

Tennessee

Utah

Virginia Occidental

Las empresas niegan haber actuado incorrectamente

Entre las compañías mencionadas en el litigio aparecen Agri Stats, Clemens, Hormel, Seaboard, Triumph, Tyson y Smithfield, entre otras. El acuerdo busca poner fin a las reclamaciones formuladas en la demanda colectiva.

“El tribunal no ha dictaminado que los demandados hayan hecho algo malo, y las empresas niegan todas las acusaciones de conducta indebida”, señala el sitio web del acuerdo.

El plazo para presentar una reclamación válida es el 29 de octubre de 2026. (Foto referencial: Magnific)

Por ahora, tampoco existe una cantidad fija que cada consumidor recibirá. El monto dependerá de distintos factores, entre ellos la cantidad de formularios de reclamación que sean presentados de manera oportuna y válida por los integrantes de la demanda colectiva.

¿Hasta cuándo puedes presentar el reclamo?

El plazo para presentar una reclamación válida termina el 29 de octubre de 2026. Los consumidores que consideren que cumplen los requisitos pueden iniciar el proceso a través del sitio oficial del acuerdo y revisar allí las condiciones completas antes de enviar su solicitud.

La cantidad final que reciba cada persona dependerá del proceso de distribución establecido para el acuerdo, por lo que presentar una reclamación no garantiza un monto específico.