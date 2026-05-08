Elegir el lugar adecuado para recibir atención médica es una de las decisiones más importantes para cualquier familia de Chicago. Un reciente informe reveló cuáles son los centros de salud más seguros del área; es decir, que cuenta con calificación de excelencia. Si resides en esta zona, es necesario que sepas qué opciones son las ideales para que te realices un chequeo médico, ya que cuentan con estándares altos para la seguridad del paciente.
Dentro del informe ‘Hospital Sfety Grade’ elaborado por el grupo Leapfrog, se calificó a 108 hospitales del estado de Illinois como parte de un análisis que abarca a la mayoría de las instituciones sanitarias del país.
Las calificaciones dependen de “32 medidas basadas en la evidencia sobre la seguridad del paciente”. Entonces, con los resultados obtenidos, se cataloga si dicho centro médico ofrece un servicio excelente (A) o deficiente (F).
Según lo señalado por el medio Telemundo Chicago, la mayor parte de los centros sanitarios en la zona de Chicago alcanzaron notas de ‘A’ y ‘B’, destacando los siete hospitales de Endeavor.
Lista completa de hospitales de Chicago, según Leapfrog
CALIFICACIONES A
- Rush University Medical Center, Chicago
- Community First Medical Center, Chicago
- Jackson Park Hospital, Chicago
- Northwestern Memorial Hospital, CHicago
- St. Bernard Hospital, Chicago
- University of Illinois Hospital and Health Sciences System, Chicago
CALIFICACIONES B
- Advocate Trinity Hospital, Chicago
- Endeavor Health Swedish Hospital, Chicago
- Loretto Hospital, Chicago
- Resurrection Medical Center, Chicago
- Saint Mary of Nazareth Hospital, Chicago
- Advocate Illinois Masonic Medical Center, Chicago
- Ascension Saint Joseph-Chicago
- Holy Cross Hospital, Chicago
- Stroger Hospital, Chicago
- Thorek Memorial Hospital, Chicago
CALIFICACIONES D
- Mount Sinai Hospital, Chicago
CALIFICACIONES F
- Roseland Community Hospital
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