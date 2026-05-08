La calificación se basa en una serie de protocolos para satisfacer la seguridad del paciente. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
La calificación se basa en una serie de protocolos para satisfacer la seguridad del paciente. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

Elegir el lugar adecuado para recibir atención médica es una de las decisiones más importantes para cualquier familia de . Un reciente informe reveló cuáles son los centros de salud más seguros del área; es decir, que cuenta con calificación de excelencia. Si resides en esta zona, es necesario que sepas qué opciones son las ideales para que te realices un chequeo médico, ya que cuentan con estándares altos para la seguridad del paciente.

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Dentro del informe ‘Hospital Sfety Grade’ elaborado por el grupo Leapfrog, se calificó a 108 hospitales del estado de Illinois como parte de un análisis que abarca a la mayoría de las instituciones sanitarias del país.

Las calificaciones dependen de “32 medidas basadas en la evidencia sobre la seguridad del paciente”. Entonces, con los resultados obtenidos, se cataloga si dicho centro médico ofrece un servicio excelente (A) o deficiente (F).

Según lo señalado por el medio , la mayor parte de los centros sanitarios en la zona de Chicago alcanzaron notas de ‘A’ y ‘B’, destacando los siete hospitales de Endeavor.

Según el informe, gran parte de los hospitales de Chicago recibieron calificación A y B. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Según el informe, gran parte de los hospitales de Chicago recibieron calificación A y B. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Lista completa de hospitales de Chicago, según Leapfrog

CALIFICACIONES A

  • Rush University Medical Center, Chicago
  • Community First Medical Center, Chicago
  • Jackson Park Hospital, Chicago
  • Northwestern Memorial Hospital, CHicago
  • St. Bernard Hospital, Chicago
  • University of Illinois Hospital and Health Sciences System, Chicago

CALIFICACIONES B

  • Advocate Trinity Hospital, Chicago
  • Endeavor Health Swedish Hospital, Chicago
  • Loretto Hospital, Chicago
  • Resurrection Medical Center, Chicago
  • Saint Mary of Nazareth Hospital, Chicago
  • Advocate Illinois Masonic Medical Center, Chicago
  • Ascension Saint Joseph-Chicago
  • Holy Cross Hospital, Chicago
  • Stroger Hospital, Chicago
  • Thorek Memorial Hospital, Chicago
En esta lista podrás descubrir si tu hospital cerca a tu domicilio ha recibido buena calificación. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
En esta lista podrás descubrir si tu hospital cerca a tu domicilio ha recibido buena calificación. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

CALIFICACIONES D

  • Mount Sinai Hospital, Chicago

CALIFICACIONES F

  • Roseland Community Hospital

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SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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