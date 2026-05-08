Elegir el lugar adecuado para recibir atención médica es una de las decisiones más importantes para cualquier familia de Chicago . Un reciente informe reveló cuáles son los centros de salud más seguros del área; es decir, que cuenta con calificación de excelencia. Si resides en esta zona, es necesario que sepas qué opciones son las ideales para que te realices un chequeo médico, ya que cuentan con estándares altos para la seguridad del paciente.

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Dentro del informe ‘Hospital Sfety Grade’ elaborado por el grupo Leapfrog, se calificó a 108 hospitales del estado de Illinois como parte de un análisis que abarca a la mayoría de las instituciones sanitarias del país.

Las calificaciones dependen de “32 medidas basadas en la evidencia sobre la seguridad del paciente”. Entonces, con los resultados obtenidos, se cataloga si dicho centro médico ofrece un servicio excelente (A) o deficiente (F).

Según lo señalado por el medio Telemundo Chicago , la mayor parte de los centros sanitarios en la zona de Chicago alcanzaron notas de ‘A’ y ‘B’, destacando los siete hospitales de Endeavor.

Según el informe, gran parte de los hospitales de Chicago recibieron calificación A y B. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Lista completa de hospitales de Chicago, según Leapfrog

CALIFICACIONES A

Rush University Medical Center, Chicago

Community First Medical Center, Chicago

Jackson Park Hospital, Chicago

Northwestern Memorial Hospital, CHicago

St. Bernard Hospital, Chicago

University of Illinois Hospital and Health Sciences System, Chicago

CALIFICACIONES B

Advocate Trinity Hospital, Chicago

Endeavor Health Swedish Hospital, Chicago

Loretto Hospital, Chicago

Resurrection Medical Center, Chicago

Saint Mary of Nazareth Hospital, Chicago

Advocate Illinois Masonic Medical Center, Chicago

Ascension Saint Joseph-Chicago

Holy Cross Hospital, Chicago

Stroger Hospital, Chicago

Thorek Memorial Hospital, Chicago

En esta lista podrás descubrir si tu hospital cerca a tu domicilio ha recibido buena calificación. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

CALIFICACIONES D

Mount Sinai Hospital, Chicago

CALIFICACIONES F

Roseland Community Hospital

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