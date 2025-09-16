Faviola Salinas todavía despierta empapada en sudor por las pesadillas. Un mes después de haber sido deportada a Oaxaca, recuerda con angustia las semanas que, según relata, pasó encerrada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en una celda diminuta del centro de detención en Luisiana. Allí, bajo una luz que nunca se apagaba y un frío que calaba hasta los huesos, dice haber permanecido casi dos meses sin ver el cielo.

Salinas es madre de tres niños nacidos en Estados Unidos. Fue arrestada en febrero, apenas tres meses después de dar a luz a su bebé menor, mientras atravesaba una depresión posparto que, según cuenta, empeoró con cada traslado entre varios centros de detención.

Faviola Salinas, madre de tres niños, asegura que aún tiene pesadillas tras su deportación a México. | Crédito: The Marshall Project / Univision

En la cuarta instalación, conocida como Basile, recuerda que el personal le explicó que el aislamiento era “por su seguridad”, aunque para ella significó miedo, llanto y una profunda sensación de abandono.

“Lloraba tanto que a veces perdía el control”, relató por teléfono a Univision. “Nunca había estado en un lugar así”. El confinamiento no solo la aisló de otras mujeres, sino también de la posibilidad de recibir ayuda profesional para su salud mental. Pasó noches heladas improvisando cobijas con pedazos de colchoneta y usando su uniforme para limpiar el agua que se acumulaba en el piso.

Su experiencia no es aislada. Datos analizados por The Marshall Project muestran que, entre diciembre de 2024 y agosto de este año, el número de personas en confinamiento solitario bajo custodia de ICE aumentó un 41 %, alcanzando más de 1,100 casos en su punto máximo.

Expertos como Caitlin Patler, profesora de Políticas Públicas en la Universidad de California, Berkeley, alertan que el aislamiento, concebido como medida extrema, se está aplicando a detenidos vulnerables. “Es una experiencia traumática para cualquiera”, enfatizó.

Expertos advierten que el confinamiento solitario puede causar daños graves a la salud mental. | Crédito: AFP

Para Salinas, el trauma continúa. Aunque ahora duerme bajo un techo familiar en Oaxaca, el sonido de una puerta metálica cerrándose basta para devolverla mentalmente a aquella celda. Dice que su mayor temor es que sus hijos algún día tengan que enfrentar algo similar.

