En una ciudad como NYC, cada dólar cuenta, principalmente para aquellas familias que migraron desde otras naciones con el objetivo de hacer una realidad aquella ilusión del sueño americano. Por ello, cada gasto adicional pega duro, se siente en el alma y en la billetera. Por ejemplo, las cuentas de energía se han convertido en una carga real para miles de hogares en todo el estado de Nueva York durante este verano. Con las olas de calor que no dan tregua —y con apartamentos donde el aire acondicionado funciona casi todo el día por necesidad— muchos neoyorquinos han visto cómo el recibo mensual se dispara. Para quienes mantienen costumbres típicas de la comunidad latina, como cocinar en casa los fines de semana o reunir a la familia extensa para cenar, esos incrementos se sienten doblemente: queda menos dinero disponible para comida, transporte o enviar remesas.

Si al revisar el último cobro de Con Edison pensaste “esto no puede ser” y te pusiste a hacer cuentas como el más experto en matemáticas, existe una iniciativa que podría aliviar el bolsillo y darte ese respiro que tantos necesitamos: el Enhanced Energy Assistance Program (EEAP), que ofrece un descuento de hasta US$168 cada mes durante 18 meses consecutivos para hogares que cumplan ciertos requisitos. Este alivio puede marcar la diferencia durante la temporada de mayor consumo y, en especial, para muchas personas hispanohablantes de NYC que buscan mantener sus gastos básicos bajo control.

EL PROGRAMA DE CON EDISON QUE PUEDE REDUCIR HASTA US$168 AL MES LA FACTURA DE ELECTRICIDAD

El Enhanced Energy Assistance Program (EEAP) fue diseñado para apoyar a clientes residenciales cuyo gasto en servicios de energía —electricidad o gas natural— representa una carga significativa dentro del presupuesto doméstico. Una vez aprobada la solicitud, el beneficio se aplica mensualmente durante un periodo de 18 meses, lo que en algunos casos puede traducirse en más de US$3,000 de ahorro acumulado. Con Edison ha señalado que ya son miles los neoyorquinos que reciben este apoyo, aunque todavía hay muchos residentes que podrían calificar y no han iniciado el trámite. El anuncio cobra relevancia en un contexto de precios altos y temperaturas extremas, que obligan a mantener más tiempo encendidos aires acondicionados, ventiladores y otros equipos en los apartamentos.

En Nueva York, el calor durante el verano es insoportable, por lo que tener un aire acondicionado es indispensable, incluso para evitar problemas de salud (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿POR QUÉ LAS FACTURAS SON TAN ALTAS EN NUEVA YORK?

Quienes viven en Nueva York pagan algunas de las tarifas de energía residencial más elevadas de Estados Unidos. Mientras el promedio nacional ronda los 18 a 20 centavos por kilovatio-hora (kWh), en el estado los valores suelen ubicarse claramente por encima, con cifras que pueden ir de poco más de 21 hasta cerca de 30 centavos por kWh, según distintos reportes recientes. Esa diferencia frente al resto del país —que puede superar el 60%— explica por qué muchos hogares ven crecer el gasto mensual incluso sin cambiar demasiado sus hábitos.

A esto se suma que, de acuerdo con datos recopilados por plataformas especializadas, el pago promedio por servicio eléctrico en Nueva York puede superar los US$200, con cifras más altas en la ciudad durante el verano, cuando el aire acondicionado se vuelve imprescindible. En edificios antiguos del Bronx, Queens, Brooklyn o el Alto Manhattan, donde el aislamiento es deficiente, se necesita aún más energía para mantener una temperatura tolerable, lo que encarece todavía más el recibo final.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER AL DESCUENTO DE CON EDISON?

A diferencia de otros esquemas de asistencia, el EEAP no obliga a estar inscrito en programas como SNAP, Medicaid u otras prestaciones sociales para poder presentar la solicitud. En lugar de exigir esa condición, se utiliza un criterio basado en la relación entre el ingreso del hogar y el costo de la energía, lo que permite incorporar a personas que quedan fuera de la red tradicional de ayuda, pero se encuentran por debajo del ingreso medio de su zona. Tanto el estado como las compañías de servicios calculan que una franja importante de residentes en Nueva York y el condado de Westchester, incluyendo muchos inquilinos latinos con trabajo a tiempo completo, podría cumplir los parámetros de acceso.

Requisitos principales

Cuenta activa: Mantener un contrato residencial de electricidad o gas natural con una empresa participante en el estado de Nueva York, como Con Edison.

Ingresos: Estar por debajo del límite establecido para la zona y el tamaño del núcleo familiar, tomando en cuenta los niveles de ingreso medio del área.

Documentación: Presentar comprobantes de dinero recibido durante el último mes por todos los miembros del hogar, incluyendo salarios, pensiones, Seguro Social o actividades por cuenta propia.

Compatibilidad: No estar recibiendo simultáneamente el Energy Affordability Program (EAP) tradicional; el esquema mejorado busca cubrir a quienes no califican por la vía habitual.

En el caso de quienes ya están incluidos en el EAP, en muchos escenarios no es necesario iniciar un trámite separado, ya que la elegibilidad para el esquema ampliado puede gestionarse a través de la información que el estado comparte con las compañías de servicios.

Requisito Detalle Cuenta activa Contrato residencial con empresa participante en NY (electricidad o gas), a nombre de una persona que viva en el domicilio. Ingresos Nivel por debajo del límite para la localidad y el tamaño del hogar, tomando como referencia el ingreso medio del área. Documentación Comprobantes de dinero recibido el último mes: sueldos, pensiones, Seguro Social, trabajos independientes u otros ingresos. Compatibilidad No recibir el EAP tradicional de forma simultánea; si ya tienes ese beneficio, revisa tu cuenta antes de presentar una nueva solicitud.

Con Edison, en Nueva York, ofrece los servicios de electricidad, gas y vapor (Foto: Con Edison)

¿CÓMO SOLICITAR EL BENEFICIO PASO A PASO?

Una de las principales ventajas del EEAP es que el trámite se puede completar de forma digital y, si los archivos están listos, el proceso no toma demasiado tiempo.

Reúne los comprobantes de ingreso del último mes de todas las personas adultas que aportan dinero al hogar: nóminas, estados de cuenta de pensión, cartas de beneficios del Seguro Social o registros de trabajo independiente. Toma fotografías nítidas o escanea los documentos desde tu teléfono, procurando que se vean con claridad nombres, fechas, montos y cualquier otro dato relevante. Ingresa al portal oficial del New York Enhanced Energy Affordability Program (NY EEAP) y selecciona la opción para iniciar la solicitud en línea. Completa cada campo del formulario con datos correctos, adjunta los archivos correspondientes y envía la información para que el caso sea evaluado. Guarda el número de confirmación y revisa con frecuencia el correo electrónico o las notificaciones en tu cuenta con la empresa de servicios, donde se informará si el descuento fue aprobado.

OTRAS FORMAS DE PRESENTAR LA SOLICITUD

Quienes no se sienten cómodos usando plataformas digitales, o no cuentan con buena conexión a internet, también tienen alternativas para tramitar la asistencia.

Vía telefónica: llamar a la línea de ayuda del programa al 1-877-400-2501, donde pueden orientar sobre los pasos a seguir y las opciones disponibles.

Formulario físico: solicitar o descargar un documento en papel, completarlo con letra legible y enviarlo por correo postal o fax a la dirección indicada en las instrucciones oficiales.

Apoyo local: acudir a centros comunitarios, bancos de alimentos, iglesias u organizaciones de la comunidad latina en la ciudad, donde con frecuencia hay personal que ofrece orientación en español para llenar formularios de distintos beneficios.

LO QUE DEBES TENER EN CUENTA ANTES DE SOLICITAR LA AYUDA

Antes de iniciar el proceso es recomendable revisar algunos detalles para evitar retrasos o rechazos innecesarios.

Comprueba que los comprobantes de ingreso correspondan al mes más reciente y que las cantidades reflejadas estén actualizadas.

Si vives en un edificio donde el servicio de energía figura a nombre del propietario o “landlord”, pregunta si tu unidad puede beneficiarse del EEAP o si es esa persona quien debe completar la gestión.

Conserva copias de todo lo enviado, tanto en formato digital como en papel: formularios, correos de confirmación y cualquier respuesta de la empresa de servicios.

Ten presente que, una vez aprobado, el descuento se aplica durante 18 meses consecutivos, lo que puede ofrecer un respiro importante en periodos de calor extremo o de consumo elevado dentro del hogar.

PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ) SOBRE EL DESCUENTO DE CON EDISON

¿Cuál es el monto máximo que se puede descontar cada mes? El EEAP puede reducir el cobro mensual hasta aproximadamente US$168, dependiendo de la empresa de servicios, la situación económica del hogar y la metodología de cálculo aplicada en cada caso.

El EEAP puede reducir el cobro mensual hasta aproximadamente US$168, dependiendo de la empresa de servicios, la situación económica del hogar y la metodología de cálculo aplicada en cada caso. ¿Las personas que alquilan pueden presentar la solicitud? Las personas que viven en un apartamento arrendado pueden acceder al beneficio siempre que exista una cuenta residencial activa de electricidad o gas a nombre de alguien que resida en ese domicilio. Si el contrato está únicamente a nombre del propietario, lo recomendable es conversar con él o buscar asesoría en un centro comunitario para explorar alternativas.

Las personas que viven en un apartamento arrendado pueden acceder al beneficio siempre que exista una cuenta residencial activa de electricidad o gas a nombre de alguien que resida en ese domicilio. Si el contrato está únicamente a nombre del propietario, lo recomendable es conversar con él o buscar asesoría en un centro comunitario para explorar alternativas. Si ya recibo el EAP, ¿debo inscribirme de nuevo en el programa mejorado? En la mayoría de los escenarios, quienes ya están incluidos en el Energy Affordability Program no necesitan iniciar un nuevo expediente, ya que la información puede integrarse de manera automática o a través de los canales habituales entre el estado y la empresa de servicios.

En la mayoría de los escenarios, quienes ya están incluidos en el Energy Affordability Program no necesitan iniciar un nuevo expediente, ya que la información puede integrarse de manera automática o a través de los canales habituales entre el estado y la empresa de servicios. ¿Cuánto tiempo tarda la revisión de la solicitud? Los plazos varían según la cantidad de solicitudes y el volumen de trabajo de las autoridades encargadas, pero cuando la documentación está completa el proceso suele avanzar con mayor rapidez. Es importante revisar con frecuencia el correo y cualquier notificación asociada a la cuenta de energía.

Los plazos varían según la cantidad de solicitudes y el volumen de trabajo de las autoridades encargadas, pero cuando la documentación está completa el proceso suele avanzar con mayor rapidez. Es importante revisar con frecuencia el correo y cualquier notificación asociada a la cuenta de energía. ¿Qué puedo hacer si me rechazan la solicitud? La carta o el mensaje de rechazo suele incluir instrucciones para presentar una apelación, corregir datos o enviar información adicional. Conviene leer esa comunicación con atención y, si es necesario, pedir ayuda en alguna organización comunitaria o de asistencia legal.

La carta o el mensaje de rechazo suele incluir instrucciones para presentar una apelación, corregir datos o enviar información adicional. Conviene leer esa comunicación con atención y, si es necesario, pedir ayuda en alguna organización comunitaria o de asistencia legal. ¿Dónde puedo obtener apoyo en español para completar el trámite? Además de la opción telefónica, donde se puede pedir atención en español, muchos centros comunitarios y organizaciones ubicadas en barrios con fuerte presencia latina —como el Bronx, Queens, Brooklyn o el Alto Manhattan— ofrecen acompañamiento para llenar formularios de beneficios de energía y otros servicios públicos.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!