Finalmente, Bad Bunny cumplió con creces su presentación en el Halftime Show del Super Bowl LX . Cargado de un mensaje cultural latino, el artista puertorriqueño hizo vibrar con sus grandes éxitos al público que asistió para visualizar este evento deportivo. Lo llamativo fue la presencia de ‘La Casita’ en este emblemático escenario, pero no fue lo único, ya que contó con la participación de celebridades reconocidas en el mundo artístico. ¿Quieres saber quiénes estuvieron presentes? En los siguientes párrafos te los revelaré.

Tal como lo advirtió hace meses en el programa Saturday Night Live, Benito Martínez Ocasio realizó su presentación completamente en español, con una escenografía que demostraba sus raíces puertorriqueñas y ciertas costumbres de la comunidad latina, como el uso de sillas blancas.

Su mensaje fue notorio durante este show del medio tiempo: demostrar que la cultura latina puede situarse en los ojos del mundo. Se trata de una semana perfecta para el intérprete de ‘Dtmf’, ya que el pasado domingo 1 de febrero ganó la categoría ‘Mejor álbum del año’ de los Premios Grammys 2026.

El Conejo Malo transmitió un mensaje cultural latino durante su presentación en el Half Time Show del Super Bowl. (Crédito: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

Los artistas presentes en ‘La Casita’ durante el Half Time Show de Bad Bunny

Dentro de esta pequeña residencia se registró la presencia de diversas figuras del entretenimiento y la música, incluyendo el círculo cercano a Bad Bunny. Entre las personalidades más destacadas se identificó a las intérpretes Karol G y Young Miko, dos de las artistas femeninas latinas más escuchadas de la actualidad.

La cantante estadounidense Cardi B también estuvo presente en ‘La Casita’, recordando la buena relación musical que mantiene con Benito Martínez, con quien comparte, junto a J Balvin, el éxito mundial ‘I Like It’.

Pedro Pascal, el actor chileno que protagonizó la serie ‘The Last of Us’, y Jessica Alba, la actriz reconocida por su papel en ‘The Fantastic Four’, no pasaron desapercibidos en el Halftime Show. Ambos han demostrado tener una vínculo cercano con el popular ‘Conejo Malo’.

Junto a estas reconocidas celebridades, apareció Alix Earle, una reconocida influencer de TikTok. A pesar de ser originaria de Estados Unidos, mostró una afinidad con las canciones interpretadas por el cantante puertorriqueño.

No se puede ignorar la participación de Lady Gaga y Ricky Martin como invitados durante este espectáculo del Super Bowl. La cantante de 39 años causó asombro a la audiencia cuando interpretó su exitoso tema ‘Die With A Smile’ en un ritmo de salsa.

Un momento icónico fue el breve baile entre Bad Bunny y Lady Gaga. (Crédito: EFE/EPA/CHRIS TORRES) / CHRIS TORRES

Setlist de Bad Bunny en el Super Bowl LX

Tití Me preguntó

Yo Perreo Sola

EoO

Voy a llevarte pa PR

Monaco

Die With a Smile (versión salsa)

Baile inolvidable

Nuevayol

Lo que le pasó a Hawaii

El Apagón

Café con Ron

Debí tirar más fotos - DtMF

